Самарская полиция потребовала приостановить реализацию одного из крупнейших региональных проектов - строительство автомагистрали Центральная. Соответствующий иск к областному Министерству транспорта и автомобильных дорог поступил на рассмотрение арбитражного суда губернии. МВД не согласно с включением в схему собственного участка площадью в 6 тысяч квадратных метров на улице Советской Армии. Он попал в перечень объектов недвижимости, подлежащих изъятию. На спорной земле находится производственное здание, которое используется для нужд ведомства. Заседание по делу назначено на 6 марта. Предполагается, что строительство магистрали начнется после 2018 года. Стоимость работ превышает 10 миллиардов рублей.
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Полиция Самарской области получила от правительства региона 50 новых автомобилей за 55,4 млн рублей
Среди них как иномарки стоимостью почти два миллиона рублей, так и вазовские модели. Для нужд полиции закуплены 30 отечественных и 20 импортных авто, оснащенных цифровыми радиостанциями, алкотестерами и светосигнальными устройствами. Марки: «Toyota Camry», «Skoda Octavia», "Лада Веста" и "Лада Гранта".
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17 января 2017, 04:12
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В прошлом году в Самарской области совершено более 44 тысяч преступлений
Полиция региона подвела итоги работы. Число преступлений в губернии снизилось более чем на 10%. Почти на треть меньше зарегистрировано автоугонов (-31%). Снизилось количество грабежей (- 22.6%), разбойных нападений (-18.8%), краж имущества (-17.3%) и фактов умышленного причинения вреда здоровью (-14.4%).
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13 января 2017, 04:46
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Украинская полиция купила вазовские внедорожники «Нива»
Управление полиции охраны Полтавской области закупило служебные автомобили российской марки «Нива». По соотношению цена - качество конкурентов вазовским внедорожникам не нашлось, написали украинские СМИ. В частности, новые машины планируется использовать для охраны объектов нефтегазового комплекса.
Ранее в руководстве полиции …
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10 января 2017, 05:38
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Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО
Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре …
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26 декабря 2016, 07:18
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В Самаре «Мелодию» требуют признать банкротом
Компания «Волгапромстрой» (ВПС) обратилась в арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании финансовой несостоятельности фирмы «Мелодия», которая построила в Самаре скандально известный торговый центр «Нота». Он расположен на Московском шоссе, в районе пересечения с улицей Бубнова. Согласно материалам картотеки …
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29 ноября 2016, 03:14
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Появился претендент на пост председателя областного арбитража в Самаре
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит кандидатуру Александра Ефанова, который претендует на пост председателя Арбитражного суда Самарской области.
Напомним, пост председателя областного арбитража освободился в мае 2015 года. Полномочия занимавшего его Дмитрия Плешкова были прекращены досрочно. Причиной стал скандал в …
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23 ноября 2016, 11:31
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В Самаре появилось видео проекта реконструкции магистрали «Центральная»
Появилась визуализация проекта магистрали «Центральная» в Самаре. Видео опубликовано на сайте правительства Самарской области. Региональные власти направили заявку в федеральный кабмин с просьбой выделить средства на его реализацию на условиях софинансирования. «Центральная» пройдет вдоль проспекта Карла Маркса и свяжет районы …
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1 сентября 2016, 12:57
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После 2018 года в Самаре начнется строительство магистрали Центральная
Уже после 2018 года в Самаре начнется строительство магистрали Центральная, которая призвана разгрузить Ново-Садовую, Московское шоссе и улицу Гагарина. В интернете появился проект этой автодороги. Предполагается, что она будет проходить от поселка Шмидта до проспекта Кирова, а потом по Ракитовскому …
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24 августа 2016, 02:08
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Налоговая инспекция банкротит "Самарскую Луку"
Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной ИФНС №7 подала иск о банкротстве ЗАО "Самарская Лука". Заявление фискалов зафиксировано на сайте Арбитражного суда Самарской области. Причина - задолженность по налогам и сборам, сумма требований пока не сообщается. ЗАО "Самарская Лука", подконтрольное …
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19 августа 2016, 02:59
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Самарский областной арбитраж ищет председателя
Высшая квалификационная коллегия судей России объявила о наличии вакансии председателя арбитражного суда Самарской области. Последний день приема документов от желающих занять эту должность - 1 сентября. Сейчас эти обязанности исполняет Марина Егорова. Напомним, что прежнего главу арбитража Дмитрия Плешкова отправили …
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2 августа 2016, 12:47
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За проект планировки магистрали Центральной в Самаре заплатят 21 млн рублей
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на подготовку документации по планировке территории для строительства магистрали Центральной, которая пройдет по проспекту Карла Маркса от улицы Набережной до проспекта Кирова. Цена контракта - 21 миллион рублей. Деньги выделят из …
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23 января 2015, 12:04
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Проект проспекта Карла Маркса в Самаре доработает "Трансмост"
Компания "Трансмост" из Санкт-Петербурга выиграла конкурс по корректировке проекта строительства проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы Самары с реконструкцией участка магистрали Центральная. Как сообщается на сайте госзакупок, питерцы выполнят работу за 133 миллиона рублей, что на 3 миллиона …
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18 июля 2013, 12:31