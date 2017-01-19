После 2018 года в Самаре начнется строительство магистрали Центральная Уже после 2018 года в Самаре начнется строительство магистрали Центральная, которая призвана разгрузить Ново-Садовую, Московское шоссе и улицу Гагарина. В интернете появился проект этой автодороги. Предполагается, что она будет проходить от поселка Шмидта до проспекта Кирова, а потом по Ракитовскому …