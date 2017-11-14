Владимира Кожухова освободили от долгов Арбитражный суд Самарской области освободил тольяттинского бизнесмена, бывшего владельца жигулевского завода «Энерготехмаш» Владимира Кожухова от исполнения обязательств перед кредиторами. В ходе процедуры у него были выявлены только доли в двух компаниях, но и они были исключены из конкурсной массы, так …