Арбитражный суд Самарской области обязал «СИБУР Тольятти» выплатить почти два миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду. С иском к химическому заводу обращался Росприроднадзор. Согласно федеральному закону «Об охране окружающей среды», платежи за загрязнение атмосферы для подобных предприятий являются обязательными. «СИБУР Тольятти» эти деньги вносил, но, по мнению самарского управления ведомства, не в полном объеме. В ходе сверки платежей было установлено, что химики допустили нарушение, неправомерно использовав пониженный коэффициент с 1 квартала 2014 года по 4-й 2015-го. По подсчетам Росприроднадзора, размер платы за указанный период должен был составлять 5 млн 300 тысяч рублей, но компания заплатила лишь 3 миллиона 400 тысяч.
Доводы Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования судьи посчитали обоснованными и указали химикам, что право на льготные коэффициенты имеют только лица, оборудовавшие собственные полигоны для размещения отходов, а не сбрасывающие их в иных местах, за пределами своей промышленной зоны.
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