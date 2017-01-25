Сегодня присяжные в областном суде вынесли вердикт. Напомним, в апреле был убит замначальника областного штаба полиции Андрей Гошт и 5 членов его семьи. На скамье подсудимых - мигранты Орхан Захрабов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Махмадали Ахмадов.
По версии следствия, они проникли на участок через проем в заборе и вошли в дом через открытую дверь. Спящих людей забили до смерти битами и черенками от лопат. Выжила только семилетняя племянница силовика.
Согласно материалам дела, налетчики украли имущество на сумму около 200 тысяч рублей. О том, что один из потерпевших - полицейский, они якобы не знали.
Перед народными судьями поставили 26 вопросов. На ответ им потребовалось пять часов. По мнению народных судей, снисхождения заслуживают только Захрабов и Бабаев. Заседание, на котором обсудят конкретную меру наказания, назначено на 30 января.
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