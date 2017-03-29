Российские пенсионеры стали вдвое активнее пользоваться Интернетом для получения услуг Пенсионного фонда, сообщает ведомство. В 2016 году «Личным кабинетом» на сайте ПФР воспользовались 6,2 млн человек. Годом ранее сервис помог 3 млн граждан. При этом самый большой прирост показали две электронные услуги: назначение пенсии и выбор способа ее доставки. Так, через интернет соцпособие в прошлом году назначили почти восьмистам тысячам человек, это в 11 раз больше, чем в 2015-м.
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В Самарской области может появиться фонд для выплат работающим пенсионерам
Корректировку системы социальной поддержки в Самарской области официально поддержала общественная палата региона. По мнению её членов, новый порядок назначения и выплат соцпомощи - изменение закономерное. Перераспределение выплат направлено на помощь именно нуждающимся категориям граждан. Кроме того, общественники одобрили и другую …
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23 марта 2017, 11:28
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Почему самарцам снятся раки
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17 марта 2017, 11:32
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АвтоВАЗ и «Яндекс» будут разрабатывать интернет-сервисы для машин
«Яндекс» внедрит свои сервисы в автомобили завода АвтоВАЗ. Крупнейшие в России производитель машин и интернет-компания подписали меморандум о совместной разработке информационно-развлекательных и навигационных сервисов. Документ призван помочь адаптировать продукты поискового ресурса под платформу Lada Connect. В частности, «Яндекс» сделает дружественными …
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15 марта 2017, 04:30
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Госдума приняла закон о переписи населения через интернет
Граждане нашей страны получили возможность поучаствовать во всероссийской переписи населения через Интернет. Соответствующий закон приняла Госдума в окончательном чтении. Принять участие можно только на портале госуслуг после прохождения процедуры регистрации.
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15 марта 2017, 03:22
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Некоторые жители Самарской области получат пенсии позже
В ряде муниципалитетов Самарской области изменится график выплаты пенсий, сообщает правительство региона. Речь идет о Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Октябрьске, а также трех районах – Ставропольском, Сызранском и Шигонском. Изменения коснутся граждан, получающих пособия через банки.
Деньги на их счета будут перечисляться …
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14 марта 2017, 03:35
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В Сети появились сведения о самарцах, живших с 1779 по 1923 годы
В Самарской области открыли доступ к копиям метрических книг из фондов православной церкви губернии. Любой посетитель, зная фамилию, имя и отчество своего предка, может найти записи о датах его рождения, крещения, вступления в брак, смерти и месте погребения. Поисковый …
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13 марта 2017, 05:23
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Минфин и Центробанк обсуждают очередную пенсионную реформу
Россиян подключат к формированию пенсионных накоплений автоматически. Центробанк и Минфин обсуждают идею очередной пенсионной реформы. Об этом сообщают федеральные СМИ. Новая концепция предусматривает создание системы индивидуального пенсионного капитала, к которой работодатель будет автоматически подключать каждого нового сотрудника. Самозанятые или фрилансеры …
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13 марта 2017, 03:49
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В России социальные пенсии хотят проиндексировать с 1 апреля
Минтруд предложил проиндексировать с 1 апреля социальные пенсии на 1,5 процента. Законопроект соответствующего постановления ведомства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. В результате средний размер пособия увеличится на 129 рублей и после повышения составит 8 тысяч 774 рубля, пенсии …
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1 марта 2017, 12:24
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В России более 60 процентов жителей продолжают работать после достижения пенсионного возраста
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22 февраля 2017, 12:42
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9% самарцев поддержали повышение пенсионного возраста
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7 февраля 2017, 04:17
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В блогах: чем для самарских пенсионеров обернётся лимит на число поездок
Блогер pravdolub_s решил посчитать, чем для самарских пенсионеров обернётся лимит на количество поездок в общественном транспорте. "С 1 февраля они могут совершать всего 50 поездок в месяц. Раньше это число было не ограничено. Итак, работает обычный самарский пенсионер не …
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3 февраля 2017, 09:39
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Самарская область получит 94 миллиона для компенсаций
В 2017 году Самарская область получит 94 миллиона рублей на компенсацию взносов за капремонт многоквартирных домов для пожилых граждан. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства России. В документе указано, что компенсацию будут предоставлять одиноко проживающим …
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1 февраля 2017, 11:55