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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Спор самарских налоговиков и «Каравана» продолжится в Верховном суде

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17 марта 2017, 12:01
СВГК: В Самаре появился новый вид газового мошенничества

СВГК: В Самаре появился новый вид газового мошенничества

Пресс-служба «Средневолжской газовой компании» предупреждает о новом виде мошенничества. В Самаре зафиксированы случаи, когда неустановленные лица, представляясь сотрудниками СВГК, вымогают деньги у граждан. Преступления совершаются как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Мошенники убеждают хозяев жилья в том, 

16 марта 2017, 10:35
Рэпер Птаха оштрафован судом по делу об экстремизме на 200 тыс. рублей

Рэпер Птаха оштрафован судом по делу об экстремизме на 200 тыс. рублей

Пресненский суд столицы оштрафовал рэпера Птаху (Давида Нуриева) на 200 000 рублей за экстремизм на концерте. Информацию об этом распространили российские издания.
Как отмечается, коллеги Птахи из группы «Центр» были задержаны представителями силовых структур. Задержание осуществлялось при содействии активистов движения 

16 марта 2017, 05:23
«Победа» намерена судиться в волейболистом, которого высадили в Самаре

«Победа» намерена судиться в волейболистом, которого высадили в Самаре

Авиакомпания «Победа» намерена подать в суд на волейболиста Александра Кимерова. Перевозчик хочет получить компенсацию за ущерб, понесенный из-за задержки своего рейса на 27 минут. Как уже сообщала «ТЕРРА», в самарском аэропорту Курумоч прямо на борту самолета, который отправлялся по 
16 марта 2017, 11:12
Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
Согласно материалам дела, в мае прошлого года 

13 марта 2017, 05:57
В Тольятти заведующая детским садом

В Тольятти заведующая детским садом "Дружба" получала зарплату за "несуществующих" работников

Женщина обвиняется в мошенничестве с использованием должностных полномочий.
Прокурорская проверка установила, что Людмила Мордасова получила из бюджета Автограда 148 тысяч рублей на зарплаты лицам, которые никогда не работали в детсаду № 170 "Дружба" и были трудоустроены фиктивно. Таким образом заведующая 

9 марта 2017, 04:17
Главу одного из российских банков обвинили в афере на 1,35 млрд рублей

Главу одного из российских банков обвинили в афере на 1,35 млрд рублей

Представители правоохранительных органов завели уголовное дело на главу одного из отечественных банков. Его подозревают в мошенничестве на сумму более 1,35 млрд рублей.
По сведениям московского главка МВД, мужчина, являясь членом кредитного комитета, одобрял сделки по покупке подложных векселей различных фирм. 

9 марта 2017, 11:45
Руководителя самарской УК отдали под суд: ему грозит до 10 лет

Руководителя самарской УК отдали под суд: ему грозит до 10 лет

Руководителя самарской управляющей компании «ТВН» отдали под суд
Речь идет о Владимире Терещенко - директоре общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТВН», которая обслуживала дома в поселках Управленческий и Мехзавод. Мужчину обвиняют в мошенничество в особо крупном размере и отмывании 

23 февраля 2017, 09:50
В Самаре дело о хищении денег у клиентов Renault передано в суд

В Самаре дело о хищении денег у клиентов Renault передано в суд

Уголовное дело в отношении руководителя компании - официального дилера Renault в Самаре направлено в суд. Как сообщает прокуратура, Владимира Колинченко, гендиректора компании «АЗР Моторс Самара», обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как уже сообщала «ТЕРРА», по версии следователей, 
1 июня 2016, 04:47
Роспотребнадзор Самарской области требует с «АЗР Моторс Самара» 800 тысяч рублей

Роспотребнадзор Самарской области требует с «АЗР Моторс Самара» 800 тысяч рублей

Ведомство встало на сторону обманутого клиента автосалона. В июле 2014 года он заключил договор с компанией на приобретение автомобиля Renault Logan 2, за который заплатил дилерам 502 тысячи рублей. Транспортное средство должно было поступить в распоряжение потребителя в течение 77 
24 апреля 2015, 03:44
Клиент ООО

Клиент ООО "АЗР Моторс Самара" отсудил у автодилера 80 тысяч рублей

Мужчина не дождался доставки Renault Duster, за который внёс аванс в 50 тысяч. Отсудить сумму ущерба, а также компенсацию морального вреда и неустойку потребителю помог областной Роспотребнадзор. Кроме того, суд обязал "АЗР Моторс" выплатить штраф в 40 тысяч рублей.
14 апреля 2015, 04:43
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