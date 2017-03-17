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Спор самарских налоговиков и «Каравана» продолжится в Верховном суде
Владельцы самарского торгового центра «Караван» в деле признания своих площадей заводскими цехами дошли до Верховного суда. Судебное противостояние коммерсантов с Управлением федеральной налоговой службы началось в феврале прошлого года. Фискалы доначислили бизнесу земельный налог, выставив штрафы и пени на несколько …
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17 марта 2017, 12:01
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СВГК: В Самаре появился новый вид газового мошенничества
Пресс-служба «Средневолжской газовой компании» предупреждает о новом виде мошенничества. В Самаре зафиксированы случаи, когда неустановленные лица, представляясь сотрудниками СВГК, вымогают деньги у граждан. Преступления совершаются как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Мошенники убеждают хозяев жилья в том, …
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16 марта 2017, 10:35
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Рэпер Птаха оштрафован судом по делу об экстремизме на 200 тыс. рублей
Пресненский суд столицы оштрафовал рэпера Птаху (Давида Нуриева) на 200 000 рублей за экстремизм на концерте. Информацию об этом распространили российские издания.
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16 марта 2017, 05:23
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«Победа» намерена судиться в волейболистом, которого высадили в Самаре
Авиакомпания «Победа» намерена подать в суд на волейболиста Александра Кимерова. Перевозчик хочет получить компенсацию за ущерб, понесенный из-за задержки своего рейса на 27 минут. Как уже сообщала «ТЕРРА», в самарском аэропорту Курумоч прямо на борту самолета, который отправлялся по …
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16 марта 2017, 11:12
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Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ
Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
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13 марта 2017, 05:57
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В Тольятти заведующая детским садом "Дружба" получала зарплату за "несуществующих" работников
Женщина обвиняется в мошенничестве с использованием должностных полномочий.
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9 марта 2017, 04:17
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Главу одного из российских банков обвинили в афере на 1,35 млрд рублей
Представители правоохранительных органов завели уголовное дело на главу одного из отечественных банков. Его подозревают в мошенничестве на сумму более 1,35 млрд рублей.
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9 марта 2017, 11:45
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Руководителя самарской УК отдали под суд: ему грозит до 10 лет
Руководителя самарской управляющей компании «ТВН» отдали под суд
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23 февраля 2017, 09:50
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В Самаре дело о хищении денег у клиентов Renault передано в суд
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1 июня 2016, 04:47
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Роспотребнадзор Самарской области требует с «АЗР Моторс Самара» 800 тысяч рублей
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24 апреля 2015, 03:44
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Клиент ООО "АЗР Моторс Самара" отсудил у автодилера 80 тысяч рублей
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14 апреля 2015, 04:43