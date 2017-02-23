Руководителя самарской управляющей компании «ТВН» отдали под суд
Речь идет о Владимире Терещенко - директоре общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТВН», которая обслуживала дома в поселках Управленческий и Мехзавод. Мужчину обвиняют в мошенничество в особо крупном размере и отмывании денег. По версии следствия, в июле 2014-ого года топ-менеджер указал в коммунальных квитанциях в качестве получателя денег за тепло и горячую воду расчетный счет возглавляемой им организации. Однако по решению общих собраний собственников жилья они должны были платить ЗАО «СУТЭК» напрямую. В итоге, из 34 миллионов рублей, перечисленных жильцами, Терещенко заплатил энергетикам только 4 млн рублей. Остальными распорядился по своему усмотрению. Согласно материалам дела, 1 млн 720 тысяч рублей обвиняемый перевел на счета своего подчиненного и самой управляющей компании.
Дело будет рассматривать Красноглинский районный суд. Если вина Терещенко будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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