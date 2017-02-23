Раскрыт новый способ воровства с кредитных карт Новый способ кибермошенничества во всемирной паутине основан на распространении вредоносных плагинов, которые запускают не менее 80 тысяч сайтов. Их жертвами ежемесячно становятся более миллиона россиян.

Хитрость состоит в том, что опасные плагины (расширения) замаскированы под программы, предлагаемые пользователям для получения …