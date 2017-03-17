Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела по налогам. На скамье подсудимых окажутся директор и главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «СантТрансСтрой». Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость в размере свыше 397 миллионов рублей за период с 2010-го по 2013-й годы. По версии следствия, они якобы включили в налоговые декларации ложные сведения, заключив фиктивные договоры подряда с фирмами-однодневками.
Дело будет рассматривать суд Железнодорожного района Самары.
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