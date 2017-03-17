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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Прокуратура предложила отправить экс-депутата Самарской гордумы на 10 лет за решетку

Прокуратура предложила отправить экс-депутата Самарской гордумы на 10 лет за решетку

Сегодня, 17 марта, в Кировском районном суде Самары прошли прения по делу Владимира Сюсина, которого обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в июле 2015-го года хозяин автомойки Валерий Аникин передал народному избраннику 1 миллион 250 тысяч рублей якобы за 

17 марта 2017, 07:20
СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб. в покер россиянина

СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб. в покер россиянина

Следственный Комитет возбудил уголовное дело против жителя Чебоксар, который выиграл 30 млн руб. в покер на международных турнирах. По информации следствия, он не платил налоги с выигрышей.
Как отмечают следователи, 36-летний гражданин выиграл деньги на соревнованиях по покеру, проводимых в 

17 марта 2017, 03:43
Проценты по банковским вкладам хотят обложить налогом

Проценты по банковским вкладам хотят обложить налогом

В России не планируют взимать подоходный налог с процентов по банковским вкладам, заявили в Министерстве финансов. С предложением вычитать НДФЛ с депозита выступил накануне Российский союз промышленников и предпринимателей. В организации посчитали, что новый сбор позволит устранить диспропорции в налогообложении 

17 марта 2017, 03:35
Экс-владельцу «АЗР Моторс Самара» дали срок за мошенничество

Экс-владельцу «АЗР Моторс Самара» дали срок за мошенничество

Бывший владелец «АЗР Моторс Самара» Владимир Колинченко получил два года и два месяца лишения свободы за мошенничество. Советский районный суд Самары признал его виновным в «присвоении средств в особо крупном размере».

Как уже сообщала «ТЕРРА», в начале 2015 
17 марта 2017, 01:16
Спор самарских налоговиков и «Каравана» продолжится в Верховном суде

Спор самарских налоговиков и «Каравана» продолжится в Верховном суде

Владельцы самарского торгового центра «Караван» в деле признания своих площадей заводскими цехами дошли до Верховного суда. Судебное противостояние коммерсантов с Управлением федеральной налоговой службы началось в феврале прошлого года. Фискалы доначислили бизнесу земельный налог, выставив штрафы и пени на несколько 

17 марта 2017, 12:01
Рэпер Птаха оштрафован судом по делу об экстремизме на 200 тыс. рублей

Рэпер Птаха оштрафован судом по делу об экстремизме на 200 тыс. рублей

Пресненский суд столицы оштрафовал рэпера Птаху (Давида Нуриева) на 200 000 рублей за экстремизм на концерте. Информацию об этом распространили российские издания.
Как отмечается, коллеги Птахи из группы «Центр» были задержаны представителями силовых структур. Задержание осуществлялось при содействии активистов движения 

16 марта 2017, 05:23
«Самара-Авто» и налоговики продолжают судебные тяжбы

«Самара-Авто» и налоговики продолжают судебные тяжбы

Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в Одиннадцатом апелляционном арбитражном суде решение областного арбитража.

Как уже сообщала «ТЕРРА», предприниматели просили признать недействительным вынесенное в мае прошлого года решение ФНС о 

16 марта 2017, 11:51
На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

Следственное управление СК России по Самарской области инициировало изъятие материалов проверки по факту пожара на ПАО «Куйбышевазот», сообщается на сайте ведомства. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел утром 12 марта. Пожар тушили почти 14 часов.

По предварительным данным, загорелись 
14 марта 2017, 04:17
В Самарской области дети катались с горки и утонули в овраге с водой

В Самарской области дети катались с горки и утонули в овраге с водой

Самарские следователи начали проверку по факту гибели детей в селе Красные Ключи. Появились подробности об обстоятельствах трагедии. Установлено, что мальчики 9 и 10 лет катались с горки около оврага, заполненного водой. Ребята провалились под лед и утонули, сообщила пресс-служба СУ 
27 февраля 2017, 11:03
Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары

Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары

По факту обнаружения двух трупов на месте ночного пожара в центре Самары начата доследственная проверка. Тела двоих погибших были обнаружены 11 ноября в 1 час 30 минут в сгоревшем заброшенном доме на улице Максима Горького, сообщили в СУ СК 
11 ноября 2016, 12:21
Самарские следователи купят трехкомнатную квартиру за 5,5 млн рублей

Самарские следователи купят трехкомнатную квартиру за 5,5 млн рублей

Следственное управление СК России по Самарской области объявило тендер на покупку в Самаре квартиры площадью не менее 100 квадратных метров за 5,5 млн рублей. Согласно техзаданию на сайте госзакупок, жилплощадь должна включать не менее трех комнат и располагаться в кирпичном 

11 августа 2016, 04:03
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