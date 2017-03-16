Пресненский суд столицы оштрафовал рэпера Птаху (Давида Нуриева) на 200 000 рублей за экстремизм на концерте. Информацию об этом распространили российские издания.
Как отмечается, коллеги Птахи из группы «Центр» были задержаны представителями силовых структур. Задержание осуществлялось при содействии активистов движения «Антидилер».
После этого, по данным СМИ, рэпер выступил на концерте с двухминутной речью, в которой оскорбительно высказался об «Антидилере». Проведенная впоследствии экспертиза выявила «признаки унижения достоинства участников «Антидилера», а кроме того возбуждение ненависти и вражды к активистам. После этого рэпер пришел к следователю с повинной.
И вот оглашен судейский вердикт – штраф 200 тысяч рублей. Ранее исполнитель после допроса был отпущен под подписку о невыезде.
|
«Победа» намерена судиться в волейболистом, которого высадили в Самаре
Авиакомпания «Победа» намерена подать в суд на волейболиста Александра Кимерова. Перевозчик хочет получить компенсацию за ущерб, понесенный из-за задержки своего рейса на 27 минут. Как уже сообщала «ТЕРРА», в самарском аэропорту Курумоч прямо на борту самолета, который отправлялся по …
|
16 марта 2017, 11:12
|
Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ
Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
|
13 марта 2017, 05:57
|
В Самаре начался процесс над экс-инспектором по делам несовершеннолетних
Продолжение скандальной истории об избиении до смерти трехлетней девочки. Сегодня в суде Промышленного района Самары начался процесс над бывшей сотрудницей полиции, которая поленилась проверять сообщение о жестоком обращении в семье.
У бывшего инспектора по делам несовершеннолетних Промышленного района Самары тоже есть …
|
13 марта 2017, 05:02
|
На Урале экс-полицейский осужден за ритуальные убийства
|
10 марта 2017, 03:24
|
На территории "Тольяттиазота» нашли оружие и экстремистскую литературу
В одном из офисных помещений "Тольяттиазота" сотрудники полиции нашли при обыске экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Автограда.
В частности, была обнаружена сумка, в которой оказались гранатомет РПГ-18 "Муха", приклад …
|
15 декабря 2016, 11:03
|
В Чапаевске "свидетелей Иеговы" привлекут за распространение экстремистской литературы
Запрещенные в России книги и брошюры обнаружены в молитвенном доме местной религиозной организации.
|
12 октября 2016, 03:13
|
В Самаре осужден организатор незаконного молельного дома, где задержали 53 сторонника радикального исламизма
В Самаре осужден организатор незаконного молельного дома, где ранее задержали 53 сторонника радикального исламизма. 35-летний самарец, который является одновременно и владельцем, и имамом заведения, получил 3 года условно с таким же по длительности испытательным сроком. Служители Фемиды учли его признательные …
|
14 сентября 2016, 05:02
|
В Самаре вербовщик в ряды «Хизб ут-Тахрир» получил шесть лет колонии
Жителя Самары Фаниса Гайнутдинова признали виновным в преступлениях террористического характера. По версии следствия, с 2003 года мужчина участвовал в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». За это время в 2006 году его приговорили к 5 годам заключения.
Однако, отбыв наказание и …
|
9 июня 2016, 03:33
|
Рэпер Канье Уэст решил стать президентом США
|
31 августа 2015, 08:34
|
Хип-хоп артист DMX попал за решетку на полгода
|
15 июля 2015, 07:34
|
Цитаты американского рэпера Канье Уэста составили книгу
Фирма Pxlfctry осуществила выпуск бесплатного виртуального издания The World According to Kanye с сентенциями хип-хоп-исполнителя Канье Уэста, сообщают американские СМИ.
|
7 июля 2015, 12:32
|
Фанат Гуфа совершил суицид, оставив предсмертные рэп-послания
|
3 июня 2015, 01:20