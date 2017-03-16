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На Урале экс-полицейский осужден за ритуальные убийства

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Как установило следствие, в 2014 году Байрамбеков, много времени уделявший 

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В одном из офисных помещений "Тольяттиазота" сотрудники полиции нашли при обыске экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Автограда.

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В Чапаевске

В Чапаевске "свидетелей Иеговы" привлекут за распространение экстремистской литературы

Запрещенные в России книги и брошюры обнаружены в молитвенном доме местной религиозной организации.
Обыск провели сотрудники полиции и прокуратуры. Обнаруженная литература включена в Федеральный список экстремистских материалов, т.к. в ней присутствуют тексты, направленные на возбуждение вражды, пропаганду исключительности веры "свидетелей" 

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В Самаре осужден организатор незаконного молельного дома, где задержали 53 сторонника радикального исламизма

В Самаре осужден организатор незаконного молельного дома, где задержали 53 сторонника радикального исламизма

В Самаре осужден организатор незаконного молельного дома, где ранее задержали 53 сторонника радикального исламизма. 35-летний самарец, который является одновременно и владельцем, и имамом заведения, получил 3 года условно с таким же по длительности испытательным сроком. Служители Фемиды учли его признательные 

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В Самаре вербовщик в ряды «Хизб ут-Тахрир» получил шесть лет колонии

В Самаре вербовщик в ряды «Хизб ут-Тахрир» получил шесть лет колонии

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Однако, отбыв наказание и 

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Незадолго до добровольного ухода из жизни парень извинялся перед матерью и сожительницей. Как сообщают федеральные СМИ, 22-летний уроженец Луганской области Валерий М. совершил суицид в подъезде многоэтажки по Чечерскому проезду в Москве. В последние минуты жизни Валерий нацарапал на стенах 
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