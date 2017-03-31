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В блогах: в каком состоянии доходят до адресата посылки по «Почте России»
В группе «Самара life» показали, в каком состоянии доходят до адресата посылки по «Почте России». Речь идет о 45-м отделении на улице Авроры. Ваза оказалась разбитой на мелкие кусочки. «Почта работает просто ужасно!» - негодует автор. «Тоже мне новость, …
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31 марта 2017, 07:36
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Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой
В четверг, 30 марта, на трассе М-5 под Самарой произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. На территории Красноярского района столкнулись две вазовские легковушки – «пятерка» и «Гранта».
По данным Госавтоинспекции, автомобиль Lada Granta ехал от поселка Маршанка. Согласно предварительной …
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31 марта 2017, 03:34
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1 апреля в Самарской области введут ограничения для грузовиков
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31 марта 2017, 01:24
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Фото в блогах: возле стелы Самарского района образовалась черная дыра
В Самаре провалилась тротуарная плитка возле известной стелы Самарского района. Фотографии "вопиющего безобразия" выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". "Скорее всего, неизвестные умельцы просто положили плитку на старое, прогнившее основание. Стела находится на улице Главной, возле моста через …
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31 марта 2017, 09:28
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В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе
Блогер missis_ykcyc послала через "ЖЖ" «лучи позора жителям поселка Мехзавод». «Моя ненависть к ним достигла, кажется, критической отметки. Этих людей я не люблю в принципе. Скажите, будет ли нормальный человек выкидывать мусор из окна квартиры? А по пути на …
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31 марта 2017, 09:10
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Фото в соцсетях: в Самаре на остановке горит маршрутка
В пятницу, 31 марта, в Самаре на улице Антонова-Овсеенко загорелся маршрутный микроавтобус. Очевидец опубликовал фото с места происшествия. Маршрутка, предположительно марки «Форд», горит открытым пламенем. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта около «Автомагазина», на пересечении с улицей Карбышева. Информации о …
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31 марта 2017, 09:02
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В блогах: «Украли ящик благотворительного фонда»
В Самаре двое молодых людей украли из магазина ящик благотворительного фонда. Видео момента преступления опубликовали в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". "Что за поколение растёт? Денег - копейки, а срок им теперь светит реальный!" - сокрушается автор.
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30 марта 2017, 06:49
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В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018
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29 марта 2017, 02:32
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Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре
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29 марта 2017, 10:25
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В блогах: самарцы мечтают встретить девушку-полицейского из Елховки
"Твиттер" МВД России пожелал доброго утра подписчикам под фотографией девушки-инспектора ГИБДД Елховского района Самарской области. Пользователи соцсетей начали бурно комментировать снимок. "А разве такое декольте по форме? А какая у нее офигенная прическа! Неужели в полиции так можно ходить?" …
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28 марта 2017, 05:37
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Дмитрий Медведев постановил повысить тариф системы «Платон»
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон». Он увеличится на 25 процентов, сообщается на сайте федерального кабмина.
Размер платы для большегрузов за километр пути составит 1 рубль 91 копейку. Решение принято по результатам встречи …
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24 марта 2017, 02:46