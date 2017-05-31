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На трассе Оренбург-Казань легковушку расплющило между грузовиками
Зажатый между двумя грузовиками легковой автомобиль превратился в груду металла. Водитель погиб.
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31 мая 2017, 02:14
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В Самаре разграбили старое кладбище возле поселка Управленческий
Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про заброшенное кладбище близ поселка Управленческий. "Издали это место никак не выделяется из общей картины леса. Но, подойдя ближе, можно увидеть редкие силуэты крестов и надгробных памятников. Всего насчитывается не менее 200 захоронений, которые ещё …
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31 мая 2017, 08:57
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В Самарской области дружинникам дадут более 6 миллионов рублей
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30 мая 2017, 05:13
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В Самаре водитель грузовика порвал трамвай
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30 мая 2017, 01:19
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Фото: в Тольятти заметили новейший японский кроссовер Toyota C-HR
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30 мая 2017, 10:07
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На трассе в Башкирии грузовик смял легковушку, погибли двое
В минувшие выходные в Башкирии на 6 км автодороги Уфа-Кабаково произошло дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами. Столкнулись легковушка «Лифан-214801» и грузовик «Шакман».
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29 мая 2017, 03:25
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Фото очевидца: в Тольятти после взрывов загорелась квартира
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29 мая 2017, 03:23
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В Самарской области 29 мая выпал снег
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29 мая 2017, 10:55
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В Тольятти маршрутка врезалась в березу, есть погибший
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29 мая 2017, 10:26
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Струковский сад расцветет осенью
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28 мая 2017, 03:16
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В блогах: Забытая Самара: Силикатный завод
Блогер Алексей Авдейчев показал, что осталось от бывшего самарского силикатного завода. "До недавнего времени это было единственное промышленное предприятие в центре города. После строительства ЖК "Ладья" у завода начались проблемы - жители элитных домов обращались в прокуратуру из-за запаха и выбросов. …
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28 мая 2017, 02:55
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В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос
Следователь следственного управления УМВД России по городу Тольятти Вербицкая Ксения Андреевна желает всем закончить короткую рабочую неделю на позитивной ноте. Такое сообщение появилось в официальном Инстаграме МВД по Самарской области
11 мая на оперативном совещании начальник городского Управления …
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13 мая 2017, 06:07
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В Самарской области в ДТП с нефтевозом погибли четыре человека (ФОТО)
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30 апреля 2014, 09:08