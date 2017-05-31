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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Материалы по теме:

На трассе Оренбург-Казань легковушку расплющило между грузовиками

На трассе Оренбург-Казань легковушку расплющило между грузовиками

Зажатый между двумя грузовиками легковой автомобиль превратился в груду металла. Водитель погиб.
Это смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Оренбургской области на трассе Оренбург-Казань. Подробности трагедии на трассе на данный момент неизвестны.
Российские информагентства сообщают только, что две фуры буквально 

31 мая 2017, 02:14
В Самаре разграбили старое кладбище возле поселка Управленческий

В Самаре разграбили старое кладбище возле поселка Управленческий

Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про заброшенное кладбище близ поселка Управленческий. "Издали это место никак не выделяется из общей картины леса. Но, подойдя ближе, можно увидеть редкие силуэты крестов и надгробных памятников. Всего насчитывается не менее 200 захоронений, которые ещё 
31 мая 2017, 08:57
В Самарской области дружинникам дадут более 6 миллионов рублей

В Самарской области дружинникам дадут более 6 миллионов рублей

В Самарской области выделят 6 млн 400 тысяч рублей на финансирование «народных дружин» в муниципалитетах. Соответствующее постановление опубликовало правительство региона. Согласно документу, больше всего достанется Тольятти - 1 млн 912 тысяч рублей. 1 млн 390 тысяч получит Самара. 750 тысяч 

30 мая 2017, 05:13
В Самаре водитель грузовика порвал трамвай

В Самаре водитель грузовика порвал трамвай

Сегодня утром в Самаре на Заводском шоссе произошло ДТП с участием общественного транспорта. По словам очевидцев, 30 мая примерно в 9:30 на пересечении с улицей Кабельной столкнулись грузовик «КамАЗ» и трамвай №19, ехавший в направлении проспекта Кирова. Очевидцы опубликовали фото.
30 мая 2017, 01:19
Фото: в Тольятти заметили новейший японский кроссовер Toyota C-HR

Фото: в Тольятти заметили новейший японский кроссовер Toyota C-HR

В Сети появились фотографии нового японского кроссовера от концерна «Тойота» - Toyota C-HR. По словам автора, машину заметили и сняли на дороге в Тольятти. На автомобиле были европейские номера. Производство Toyota C-HR в Европе было запущено в конце прошлого года, 
30 мая 2017, 10:07
На трассе в Башкирии грузовик смял легковушку, погибли двое

На трассе в Башкирии грузовик смял легковушку, погибли двое

В минувшие выходные в Башкирии на 6 км автодороги Уфа-Кабаково произошло дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами. Столкнулись легковушка «Лифан-214801» и грузовик «Шакман».
Итогом аварии стала гибель 28-летнего водителя легкового автомобиля и его 42-летнего пассажира. По предварительной версии, водитель «Лифана» не 

29 мая 2017, 03:25
Фото очевидца: в Тольятти после взрывов загорелась квартира

Фото очевидца: в Тольятти после взрывов загорелась квартира

В тольяттинском паблике в социальной сети появилось фото горящего многоэтажного дома. Из окна дома на одном из верхних этажей идет черный дым. По словам очевидца, инцидент произошел на улице Гидротехнической.

«После двух взрывов загорелась квартира на Гидротехнической, 33», - 
29 мая 2017, 03:23
В Самарской области 29 мая выпал снег

В Самарской области 29 мая выпал снег

Очевидцы опубликовали в социальной сети фотографии снега, выпавшего на территории Самарской области в ночь на 29 мая. По словам авторов, снимки были сделаны в Алексеевском районе.

По мнению синоптиков, Самарская область оказалась под влиянием тыловой части циклона и холодного 
29 мая 2017, 10:55
В Тольятти маршрутка врезалась в березу, есть погибший

В Тольятти маршрутка врезалась в березу, есть погибший

В воскресенье, 28 мая, в Тольятти на Южном шоссе произошло ДТП с участием маршрутки.

По сообщению МЧС, авария случилась в 7:19 минут.

По словам очевидцев, микроавтобус Fiat, следовавший по маршруту №126, заскочил на бордюр, задней частью задел столб, 
29 мая 2017, 10:26
Струковский сад расцветет осенью

Струковский сад расцветет осенью

Сегодня, 28 мая, в Самаре Струковского парк официально закрыт для посетителей с связи началом ремонта. Как сообщает директор муниципального автономного учреждения «Парки Самары» Евгений Кришталь, стоимость ремонта - примерно 270 млн рублей. Срок выполнения работ – до 31 октября 2017 

28 мая 2017, 03:16
В блогах: Забытая Самара: Силикатный завод

В блогах: Забытая Самара: Силикатный завод

Блогер Алексей Авдейчев показал, что осталось от бывшего самарского силикатного завода. "До недавнего времени это было единственное промышленное предприятие в центре города. После строительства ЖК "Ладья" у завода начались проблемы - жители элитных домов обращались в прокуратуру из-за запаха и выбросов. 

28 мая 2017, 02:55
В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос

В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос

Следователь следственного управления УМВД России по городу Тольятти Вербицкая Ксения Андреевна желает всем закончить короткую рабочую неделю на позитивной ноте. Такое сообщение появилось в официальном Инстаграме МВД по Самарской области
 
11 мая на оперативном совещании начальник городского Управления 
13 мая 2017, 06:07
В Самарской области в ДТП с нефтевозом погибли четыре человека (ФОТО)

В Самарской области в ДТП с нефтевозом погибли четыре человека (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства крупного ДТП, в котором погибли четыре человека. Авария произошла в ночь на среду, 30 апреля, в 2:45 на территории Елховского района Самарской области. На 113 километре автодороги Ульяновск - Димитровград - Самара столкнулись автомобиль «ВАЗ-2114» и нефтевоз 
30 апреля 2014, 09:08
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