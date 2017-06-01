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Город перекрытых дорог: в Самаре ограничат проезд по трем улицам
В Самаре в рамках ремонта и реконструкции участков тепловых сетей в ближайшее время перекроют проезд по трем улицам: Молодогвардейской, Дыбенко и Комсомольской, сообщили в «Предприятии тепловых сетей».
Молодогвардейскую перекроют на участке от Полевой до Маяковского 2 июня, с 22 часов. Планируется, …
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1 июня 2017, 09:20
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Застройка Самары может остановиться?
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31 мая 2017, 05:01
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В Самаре новые тоннели на Московском шоссе защитят от потопов
Чтобы не допустить возможного подтопления тоннеля на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, в нем смонтируют канализационно-насосную станцию, которая будет работать в автоматическом режиме. Коммуникации для нее готовы на 80%. Такую же завершают на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова.
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29 мая 2017, 05:16
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Дорога ям: самарцы обнаружили дефекты на Московском шоссе
Жители Самары жалуются на дефекты дорожного покрытия, обнаруженные на участке Московского шоссе между улицей Луначарского и проспектом Масленникова. По словам очевидцев, в выходные рабочие снимали асфальт, в результате на дороге образовались небольшие ямы. Автомобилистам приходится сбавлять скорость перед этим участком. …
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29 мая 2017, 02:29
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Рабочие перекрыли улицы в центре Самары
Дороги перекрыли в связи с ремонтом теплосетей. Движение транспорта ограничено по улице Чапаевской (от Вилоновской до улице Шостаковича) и по Студенческому переулку (стометровый участок от Чапаевской в направлении Волжского проспекта). В Самаре изменились схемы движения нескольких автобусных маршрутов.
До 23 часов …
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29 мая 2017, 10:41
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В Самаре изменят схему движения по Демократической
На следующей неделе изменится схема движения транспорта по улице Демократической на выезде из Самары. Об этом сообщили сегодня подрядчики реконструкции Ташкентской. Кроме того, летом планируется перенос опор федеральной линии электропередач, питающей полгорода, из-за чего возможны отключения электроэнергии.
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17 мая 2017, 05:38
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До конца мая перекроют улицу в центре Самары
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5 мая 2017, 06:19
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Сильный ветер валит деревья на самарские дороги
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17 апреля 2017, 01:27
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В Самаре разбившее «Ниву» дерево убрали с Первомайской
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10 марта 2016, 03:36
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В Самаре упавшее дерево разбило «Ниву» на Первомайской, есть фото
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10 марта 2016, 01:05
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В Самаре дерево раздавило 4 автомобиля на ул. Советской Армии
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13 июля 2015, 05:55