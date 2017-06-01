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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Город перекрытых дорог: в Самаре ограничат проезд по трем улицам

Город перекрытых дорог: в Самаре ограничат проезд по трем улицам

В Самаре в рамках ремонта и реконструкции участков тепловых сетей в ближайшее время перекроют проезд по трем улицам: Молодогвардейской, Дыбенко и Комсомольской, сообщили в «Предприятии тепловых сетей».

Молодогвардейскую перекроют на участке от Полевой до Маяковского 2 июня, с 22 часов.  Планируется, 

1 июня 2017, 09:20
Застройка Самары может остановиться?

Застройка Самары может остановиться?

Большегрузы не пройдут. Депутаты губернской думы приняли закон, ограничивающий движение по дорогам Самары крупногабаритного и тяжёлого транспорта в дневное время. Меры будут действовать вплоть до старта чемпионата мира по футболу 14 июня 2018 года. Какие цели преследует новый закон и 

31 мая 2017, 05:01
В Самаре новые тоннели на Московском шоссе защитят от потопов

В Самаре новые тоннели на Московском шоссе защитят от потопов

Чтобы не допустить возможного подтопления тоннеля на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, в нем смонтируют канализационно-насосную станцию, которая будет работать в автоматическом режиме. Коммуникации для нее готовы на 80%. Такую же завершают на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова.
29 мая 2017, 05:16
Дорога ям: самарцы обнаружили дефекты на Московском шоссе

Дорога ям: самарцы обнаружили дефекты на Московском шоссе

Жители Самары жалуются на дефекты дорожного покрытия, обнаруженные на участке Московского шоссе между улицей Луначарского и проспектом Масленникова. По словам очевидцев, в выходные рабочие снимали асфальт, в результате на дороге образовались небольшие ямы. Автомобилистам приходится сбавлять скорость перед этим участком. 
29 мая 2017, 02:29
Рабочие перекрыли улицы в центре Самары

Рабочие перекрыли улицы в центре Самары

Дороги перекрыли в связи с ремонтом теплосетей. Движение транспорта ограничено по улице Чапаевской (от Вилоновской до улице Шостаковича) и по Студенческому переулку (стометровый участок от Чапаевской в направлении Волжского проспекта). В Самаре изменились схемы движения нескольких автобусных маршрутов.

До 23 часов 

29 мая 2017, 10:41
В Самаре изменят схему движения по Демократической

В Самаре изменят схему движения по Демократической

На следующей неделе изменится схема движения транспорта по улице Демократической на выезде из Самары. Об этом сообщили сегодня подрядчики реконструкции Ташкентской. Кроме того, летом планируется перенос опор федеральной линии электропередач, питающей полгорода, из-за чего возможны отключения электроэнергии.
Улица Солнечная в 

17 мая 2017, 05:38
До конца мая перекроют улицу в центре Самары

До конца мая перекроют улицу в центре Самары

В центре Самары в связи с реконструкцией газопровода перекроют улицу Некрасовскую. Планируется, что проезд будет закрыт на 20-метровом участке от Галактионовской в направлении Молодогвардейской с 6:00 10 мая до 23 часов 31 мая, сообщили в мэрии.

Горожан просят заранее 
5 мая 2017, 06:19
Сильный ветер валит деревья на самарские дороги

Сильный ветер валит деревья на самарские дороги

Появились сообщения о падениях деревьев из-за усиления ветра в Самарской области. В Сызрани дерево порвало линии уличного освещения и рухнуло на дорогу. Инцидент произошел на улице Хвалынской. Упавшее дерево частично перекрыло дорогу. Автомобилисты убрали его на обочину. Очевидцы сообщают, что 
17 апреля 2017, 01:27
В Самаре разбившее «Ниву» дерево убрали с Первомайской

В Самаре разбившее «Ниву» дерево убрали с Первомайской

48-летний водитель обратился за помощью к медикам.
10 марта 2016, 03:36
В Самаре упавшее дерево разбило «Ниву» на Первомайской, есть фото

В Самаре упавшее дерево разбило «Ниву» на Первомайской, есть фото

В социальных сетях появилось фото с места ДТП на улице Первомайской. На проезжую часть  между проспектом Ленина и улицей Ново-Садовой упало дерево, разбив ехавшую по дороге «Ниву». По словам очевидцев, это случилось сегодня, 10 марта, после девяти часов утра. Также 
10 марта 2016, 01:05
В Самаре дерево раздавило 4 автомобиля на ул. Советской Армии

В Самаре дерево раздавило 4 автомобиля на ул. Советской Армии

13 июля на улице Советской Армии, недалеко от экономического университета, около 11 часов дня на четыре припаркованных автомобиля рухнуло дерево. Очевидцы говорят, что трухлявый ствол не выдержал очередного порыва ветра. В результате сильнее всего пострадали три иномарки - у них 
13 июля 2015, 05:55
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