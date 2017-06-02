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Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4
Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре закрывают баню № 4 на улице Братьев Коростелевых. "Процесс ликвидации помывочных заведений в нашем городе идет так же продуктивно, как закрытие медучреждений, снос исторических зданий и строительство высоток. Бани - это прошлый …
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2 июня 2017, 08:27
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В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото
Самарчанка Людмила Кузьмина просигнализировала в "Фейсбуке", что сегодня в Самаре неизвестные рабочие на кране отбивали плитку с особняка Сурошникова. "Мне стало плохо. Неужели злоумышленников никто не может остановить? Это же памятник архитектуры, он под охраной государства. Они сбивали бесценные майоликовые …
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2 июня 2017, 05:03
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В центре Самары ограничат движение – пройдет крестный ход
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2 июня 2017, 09:30
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Из самарских машин начали воровать бензин
Блогер Ольга Потапова констатирует, что в Самару начали возвращаться лихие 90-е. "Сегодня ночью из моей "семёры" слили бензин. Крышка у меня была, между прочим, типа "антивор", с замком. Ну вот, теперь ни крышки, ни бензина. Было литров 10. На …
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1 июня 2017, 07:27
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В Самаре упавшая ветка перекрыла улицу Красноармейскую
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1 июня 2017, 01:42
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Город перекрытых дорог: в Самаре ограничат проезд по трем улицам
В Самаре в рамках ремонта и реконструкции участков тепловых сетей в ближайшее время перекроют проезд по трем улицам: Молодогвардейской, Дыбенко и Комсомольской, сообщили в «Предприятии тепловых сетей».
Молодогвардейскую перекроют на участке от Полевой до Маяковского 2 июня, с 22 часов. Планируется, …
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1 июня 2017, 09:20
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В Самаре неотремонтированные фасады домов хотят замаскировать лианами
Блогер not_used_name предложил жителям Самары не тратить десятки лет в ожидании капитального ремонта, а прямо сейчас украсить дома лианами глицинии "Блю Мун". "Например, наш замечательный и прекрасный дом 1964 года постройки после посадки лиан станет еще прекраснее, - утверждает …
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31 мая 2017, 05:14
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Дорога ям: самарцы обнаружили дефекты на Московском шоссе
Жители Самары жалуются на дефекты дорожного покрытия, обнаруженные на участке Московского шоссе между улицей Луначарского и проспектом Масленникова. По словам очевидцев, в выходные рабочие снимали асфальт, в результате на дороге образовались небольшие ямы. Автомобилистам приходится сбавлять скорость перед этим участком. …
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29 мая 2017, 02:29