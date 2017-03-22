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В блогах: конкурс самарская «Школьная Красавица»
Блогер masyom рассказал, что в Самаре на прошлой неделе прошёл финал очередного конкурса "Школьная Красавица". "Он проводится на уровне губернии уже около 10 лет! Несмотря на то, что конкурс детский, участницам и победительницам достаются действительно ценные подарки. И, что …
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22 марта 2017, 10:10
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В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото
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22 марта 2017, 09:21
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В Самаре столкнулись трамвай и такси, есть пострадавший
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21 марта 2017, 03:48
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Фото в блогах: ремонт Московского шоссе в Самаре
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21 марта 2017, 04:38
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В Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями
Блогер mihail_ivanovic рассказал, что в Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями. "Рейд "Контроль трезвости" по жесткой схеме провели в прошедшую субботу на узком участке Московского шоссе - от Аминева до Ново-Вокзальной. Там сейчас дорога сузилась до 1-2 …
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21 марта 2017, 04:24
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В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода
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20 марта 2017, 03:48
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Шесть машин с людьми застряли в снегу в Самаре
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20 марта 2017, 10:44
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В блогах: «И пусть весь мир подождет»
Блогер Катерина Головкина жалуется на работу "Почты России" на Ташкентской. "Это отделение и ранее меня не особо радовало: окошек мало, летом нечем дышать, в пик выдачи пенсий очереди до двери, постоянная путаница и ругань из-за того, кто за кем …
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20 марта 2017, 10:19
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В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин
В среду, 15 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло массовое ДТП. Автомобилистка на иномарке Mitsubishi Diamante столкнулась сразу с двумя машинами. Авария произошла на Южном шоссе около 16:30.
По предварительной версии полицейских, автоледи не выбрала безопасную дистанцию. В результате столкновения с …
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16 марта 2017, 05:13
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В Тольятти стартовало первенство России среди теннисистов до 15 лет
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14 марта 2017, 11:41
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В Тольятти стартовал прием заявок на должность главы администрации города
13 марта в Тольятти стартовал прием заявок на должность главы администрации города. Срок полномочий Сергея Андреева истек 12 марта. Нового руководителя Автограда теперь будет выбирать конкурсная комиссия, половину кандидатов которой представит муниципалитет, половину - губернатор. Утверждать кандидатуру предстоит депутатам тольяттинской …
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13 марта 2017, 05:15