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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: конкурс самарская «Школьная Красавица»

В блогах: конкурс самарская «Школьная Красавица»

Блогер masyom рассказал, что в Самаре на прошлой неделе прошёл финал очередного конкурса "Школьная Красавица". "Он проводится на уровне губернии уже около 10 лет! Несмотря на то, что конкурс детский, участницам и победительницам достаются действительно ценные подарки. И, что 
22 марта 2017, 10:10
В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото

В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото

В среду, 22 марта, в соцсети появилось фото потопа на улице Солнечной в Самаре. По словам очевидца, коммунальный инцидент произошел в районе 5-й просеки.

По сообщению компании «Самарские коммунальные системы», без холодного водоснабжения с 8 часов утра остались несколько 
22 марта 2017, 09:21
В Самаре столкнулись трамвай и такси, есть пострадавший

В Самаре столкнулись трамвай и такси, есть пострадавший

Во вторник, 21 марта, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием такси и общественного транспорта. На улице Алма-Атинской столкнулись иномарка Datsun on-DO и трамвай. Есть пострадавший.

По данным полицейских, аварию зарегистрировали около шести часов утра. Трамвай и такси 
21 марта 2017, 03:48
Фото в блогах: ремонт Московского шоссе в Самаре

Фото в блогах: ремонт Московского шоссе в Самаре

Блогер Евгений Синюков поделился впечатлениями от ремонта Московского шоссе. «Тут все очень масштабно. Однако конца стройки в обозримом будущем лично я так и не увидел. Например, часть тоннеля со стороны «Самолета» сейчас выглядит вот так. Местные жители живут тут в 
21 марта 2017, 04:38
В Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями

В Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями

Блогер mihail_ivanovic рассказал, что в Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями. "Рейд "Контроль трезвости" по жесткой схеме провели в прошедшую субботу на узком участке Московского шоссе - от Аминева до Ново-Вокзальной. Там сейчас дорога сузилась до 1-2 
21 марта 2017, 04:24
В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода

В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода

Ночью 19 марта погиб человек на трассе М-5 в Ставропольском районе Самарской области. На 989 километре федеральной дороги иномарка Ford Tourneo наехала на пешехода. Машиной управлял 29-летний водитель.

Погибшему пешеходу было 37 лет. По данным полицейских, мужчина шел по проезжей части 

20 марта 2017, 03:48
Шесть машин с людьми застряли в снегу в Самаре

Шесть машин с людьми застряли в снегу в Самаре

Инцидент произошел в поселке Управленческий в воскресенье, 19 марта. По дороге на гору Барсук в Красноглинском районе в снегу застряли шесть автомобилей. В машинах находилось семеро человек. Автомобилисты вызвали на помощь спасателей, так как поняли – самостоятельно выбраться на ровную 

20 марта 2017, 10:44
В блогах: «И пусть весь мир подождет»

В блогах: «И пусть весь мир подождет»

Блогер Катерина Головкина жалуется на работу "Почты России" на Ташкентской. "Это отделение и ранее меня не особо радовало: окошек мало, летом нечем дышать, в пик выдачи пенсий очереди до двери, постоянная путаница и ругань из-за того, кто за кем 
20 марта 2017, 10:19
В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин

В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин

В среду, 15 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло массовое ДТП. Автомобилистка на иномарке Mitsubishi Diamante столкнулась сразу с двумя машинами. Авария произошла на Южном шоссе около 16:30.

По предварительной версии полицейских, автоледи не выбрала безопасную дистанцию. В результате столкновения с 

16 марта 2017, 05:13
В Тольятти стартовало первенство России среди теннисистов до 15 лет

В Тольятти стартовало первенство России среди теннисистов до 15 лет

Во вторник, 14 марта, в Самарской области стартовало командное первенство России по теннису среди юношей и девушек до 15 лет. Соревнования проходят на теннисных кортах комплекса «Тольятти Теннис Центр». Главный судья - судья Всероссийской категории Зимин Андрей Владимирович.

В турнире участвуют 

14 марта 2017, 11:41
В Тольятти стартовал прием заявок на должность главы администрации города

В Тольятти стартовал прием заявок на должность главы администрации города

13 марта в Тольятти стартовал прием заявок на должность главы администрации города. Срок полномочий Сергея Андреева истек 12 марта. Нового руководителя Автограда теперь будет выбирать конкурсная комиссия, половину кандидатов которой представит муниципалитет, половину - губернатор. Утверждать кандидатуру предстоит депутатам тольяттинской 

13 марта 2017, 05:15
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