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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2017г 
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В губернии проходят Дни Швеции

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В Тольятти на улице сняли закомуфлированный универсал Lada Vesta. Фото появилось в социальной сети. Машина обклеена ярко-зеленой пленкой. Автолюбители отмечают, что снимки модели появлялись и ранее, но модель была скрыта тщательнее. А на новом фото впервые можно рассмотреть передние фары 

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Фото в блогах: затопило пригород Тольятти

Фото в блогах: затопило пригород Тольятти

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22 марта 2017, 10:27
В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи

В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи

В понедельник, 20 марта, появилось сообщение о пожаре на улице Советской Армии в Самаре. На дороге загорелся автомобиль «ВАЗ-2115». В социальной сети появилось фото с места происшествия.

По словам очевидца, из машины выбежала девушка, пока машина полыхала, она стояла 
20 марта 2017, 04:37
На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

Следственное управление СК России по Самарской области инициировало изъятие материалов проверки по факту пожара на ПАО «Куйбышевазот», сообщается на сайте ведомства. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел утром 12 марта. Пожар тушили почти 14 часов.

По предварительным данным, загорелись 
14 марта 2017, 04:17
Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов, есть фото

Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов, есть фото

Крупный пожар произошел в воскресенье, 12 марта, на территории тольяттинского комбината «КуйбышевАзот». Сообщение о возгорании в Центральном районе Автограда поступило на пульт дежурного МЧС около 11 часов утра. Как выяснилось, огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и 
13 марта 2017, 12:16
В Тольятти горел «КуйбышевАзот»

В Тольятти горел «КуйбышевАзот»

Пожар на тольяттинском химзаводе "КуйбышевАзот" в Тольятти локализован. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба предприятия.

По предварительной информации, на заводе загорелась установка по производству циклогенсанона - бесцветной маслянистой жидкости с запахом ацетона и мяты.

Произошедшее не представляло угрозы 
12 марта 2017, 04:42
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