6
50
47
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.             8888888888            888        d8b      d8888  
 d88P  Y88b            888                   888        Y8P     d8P888  
        888            888                   888               d8P 888  
      .d88P  888  888  8888888      .d8888b  888888    8888   d8P  888  
  .od888P"   888  888  888         d88P"     888       "888  d88   888  
 d88P"       888  888  888         888       888        888  8888888888 
 888"        Y88b 888  888         Y88b.     Y88b.      888        888  
 888888888    "Y88888  888          "Y8888P   "Y888     888        888  
                                                        888             
                                                       d88P             
                                                     888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре состоится выездное совещание в районе опасного пересечения Заводского шоссе с улицей XXII Партсъезда, у рынка «Норд».
 
Об этом сегодня в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре» заявил начальник отдела дорожной инспекции областного УГИБДД Роман Саидов. По его 
19 мая 2017, 03:55
В Тольятти памятник Татищеву покроют защитной мастикой

В Тольятти памятник Татищеву покроют защитной мастикой

В Автограде отремонтируют монумент основателю города – Василию Татищеву, установленный в 1998 году. Памятник собираются отмыть и покрыть защитной мастикой.
Работы ведутся на 14-метровой высоте. Поэтому к ремонту были привлечены профессиональные альпинисты.
Вместе с тем, рабочие будут восстанавливать разрушенную плитку 

19 мая 2017, 09:16
В Тольятти построят «Немов Центр»

В Тольятти построят «Немов Центр»

В Тольятти в скором времени возведут новый спортивный объект – «Немов Центр». Его построят в рамках подготовки Автограда к 50-летию выхода с конвейера первого автомобиля.
Уже в самые ближайшие дни городские власти должны определиться с местом, где возведут дворец, информирует 

19 мая 2017, 08:57
В Самаре у рынка «Норд» бетономешалка сбила двух женщин

В Самаре у рынка «Норд» бетономешалка сбила двух женщин

Сегодня, 18 мая, в 13:30 в Самаре случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе водитель КАМАЗа (бетономешалки) сбил двух женщин.
По словам очевидцев, в момент аварии женщины переходили дорогу в неположенном месте. От 

18 мая 2017, 02:48
Под Сызранью «десятка» лоб в лоб столкнулась с «Калиной»

Под Сызранью «десятка» лоб в лоб столкнулась с «Калиной»

20-летний водитель решил пойти на обгон, не убедившись в безопасности маневра.
18 мая 2017, 12:53
Нечего фильтровать: Mann+Hummel отказался от строительства завода в «Тольятти»

Нечего фильтровать: Mann+Hummel отказался от строительства завода в «Тольятти»

Крупнейший европейский производитель фильтров для легковых автомобилей Mann+Hummel отказался от строительства завода в особой экономической зоне «Тольятти» с общим объемом инвестиций свыше 440 млн рублей. Причина - сокращение количества выпуска автомобилей в России. Ранее предполагалось, что завод начнет работать уже в 

18 мая 2017, 11:18
В блогах: Братву Тольятти упомянули во всероссийской подборке могил

В блогах: Братву Тольятти упомянули во всероссийской подборке могил

Братву Тольятти упомянули во всероссийской подборке могил авторитетов из 90-х, пишет паблик "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте". "Жизнь вообще опасная штука, в лихие 90-е она была вдвойне опасней. Бандитизм, рэкет, разборки, устранение конкурентов - все это имело место быть. Новые "постояльцы" на 

18 мая 2017, 09:13
В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста

В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста

Тольяттинские правоохранители устанавливают детали аварии, в результате которой пострадал мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Обводном шоссе.
По сведениям сотрудников Госавтоинспекции, 47-летний водитель ГАЗ-2834FM ехал со стороны Поволжского шоссе по направлению к Новозаводской. При развороте на зеленый сигнал светофора он не 

17 мая 2017, 02:35
В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка

В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка

Сегодня утром в Самаре , на проспекте Кирова, автокран насмерть задавил двенадцатилетнюю девочку. Пятикласница шла в школу и пересекала дорогу на пешеходном переходе в районе дома номер 31. В это время в крайнем левом ряду в сторону Кировского моста двигался 

17 мая 2017, 09:00
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна