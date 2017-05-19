Автобус с игроками гандбольного клуба «Ростов-Дон» угодил в дорожно-транспортное происшествие в Автограде. По данным региональных СМИ, ссылающихся на пресс-службу клуба, авария случилась сегодня, 19 мая.
Транспортное средство, в котором донская команда направлялась из Тольятти в аэропорт «Курумоч» после победы над местной «Ладой», столкнулось с легковушкой вскоре после выезда из гостиницы. В результате инцидента никто не пострадал. Игроки и тренеры перебрались в два микроавтобуса и продолжили путь.
Напомним, 1-й финальный матч Суперлиги между клубами «Лада» и «Ростов-Дон» прошел в Тольятти 18 мая. Он завершился победой ростовчанок со счетом 26:30.
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