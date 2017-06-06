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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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23 мая 2017, 11:46
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Роспотребнадзор привлечет искусственный интеллект к контролю качества продуктов питания

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Прежде, 

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По сведениям газеты, поводом для инициативы послужил скандал с 

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На противоположном «полюсе» рейтинга - Чукотский автономный округ с показателем 0,12.
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Наиболее сложное состояние окружающей 

9 марта 2017, 01:53
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