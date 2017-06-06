По данным отечественных медиков, в России в два раза чаще стали ставить диагноз «ожирение». Об этом сообщают «Известия» на основе доклада Роспотребнадзора, в котором содержатся сведения за последние несколько лет.
Как говорят специалисты, такую ситуацию спровоцировал ряд факторов, в частности нерациональное питание и переедание. Вместе с тем, россияне слишком много едят сладкого и мучного, при этом зачастую игнорируя овощные и молочные продукты.
Как гласят результаты исследования, заболеваемость ожирением среди населения возрастной группы от 18 лет в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. По прогнозу, ситуация в обозримой перспективе будет ухудшаться. Сейчас показатель заболеваемости составил 284,8 случая на 100 000 населения. Ярче всего эта проблема выражена в Ненецком АО, Алтайском крае и Пензенской области.
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