В Самарской области пропали около 2 тысяч уже оплаченных путевок в детские лагеря Тольяттинская база отдыха "Спартак" и два лагеря в Красноярском районе - "Россия" и "Тихие озера" - этим летом будут пустовать. Впрочем, у "Спартака" и "России" еще есть шанс открыться, если удастся исправить допущенные нарушения.

По словам и.о. заместителя начальника ГУ …