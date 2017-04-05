Отечественные информагентства приводят сегодня составленный «Автостатом» рейтинг наиболее востребованных новых автомобилей с кузовом универсал на российском рынке. На первом месте списка располагается модель LADA Largus. За период января – февраля было реализовано 3,5 тысячи экземпляров этого авто, что меньше аналогичного прошлогоднего показателя на 21,3%.
Далее в перечне идет модель LADA Kalina с результатом продаж 1 964 единицы (– 13,1%). «Бронза» досталась южнокорейской KIA Cee’d. Ее продажи - 956 машин (+16,9%).
Также в ТОП-10 попали Ford Focus, Subaru Outback, Hyundai i40, Skoda Octavia, Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Volkswagen Passat.
|
В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь
Кабмин готовит законопроект, чтобы ужесточить ответственность за отказ от освидетельствования на алкоголь. Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения РФ.
|
5 апреля 2017, 09:23
|
Стало известно, когда в России появится внедорожник Volkswagen Teramont
Кроссовер Volkswagen Teramont придет на отечественный авторынок осенью 2017 года. Он будет конкурировать с Toyota Highlander и Honda Pilot. Автомобили российские дилеры станут получать из Соединенных Штатов.
|
4 апреля 2017, 05:16
|
Audi объявила о снижении цен на запчасти и аксессуары в России
Представители компании Audi в РФ анонсировали снижение цены запчастей и фирменных аксессуаров до 30%. Как отмечают российские специализированные издания, скидки относятся к тем деталям, которые чаще используются в обслуживании, а именно тормозным колодкам, угольному и воздушному фильтрам, свечам зажигания.
|
4 апреля 2017, 09:52
|
Объявлены цены и комплектации обновленного Kia Mohave в России
Представители концерна KIA озвучили рублевые цены обновленного внедорожника Mohave. Автомобиль предлагается с одной силовой установкой, полным приводом, в трех комплектациях.
|
3 апреля 2017, 05:19
|
Составлен топ-10 бюджетных кроссоверов с пробегом в России
Российские эксперты составили рейтинг представленных на отечественном рынке кроссоверов с пробегом. Они определили лучшие автомобили этой категории по соотношению цена-качество.
|
3 апреля 2017, 01:34
|
Опубликован февральский ТОП-5 самых продаваемых автомобилей Renault в России
|
31 марта 2017, 10:09
|
Компания Ravon собирается продать в России 50 тысяч авто в 2017 году
|
27 марта 2017, 05:24
|
Составлен топ-5 лучших автомобилей России в первом квартале 2017 года
По мнению отечественных экспертов, ссылающихся на последние статистические сведения, прежде всего автолюбителей в нашей стране интересуют сегодня Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Об этом сообщает информагентство Nation News.
|
24 марта 2017, 05:30
|
Составлен список самых выгодных автомобилей
Эксперты из Соединенных Штатов, представляющие корпорацию Vincentric, обнародовали рейтинг самых выгодных автомобилей. Аналитики принимали при этом во внимание особенности содержания транспортных средств на протяжении 5 лет, учитывая расходы автовладельцев на ТО, страховку, налоги и т.д..
|
21 марта 2017, 01:16
|
В России предложили запретить прямую продажу автомобилей из рук в руки
Реализация транспортных средств с пробегом в частном порядке может оказаться в России под запретом. С таким предложением к Минпромторгу обратилась ассоциация «Российские автомобильные дороги».
|
20 марта 2017, 04:57