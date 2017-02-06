  • Новости
    \/news
    /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
  • Видео
    \/video
    /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
  • О компании
    \/about
    /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_rus/rkk-energiya-sobiraetsya-zapuskat-mikrosputniki-s-gruzovikov-progress/06022017-1702
9
02
39
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые раскрыли формулу победы при получении премии «Оскар»

Ученые раскрыли формулу победы при получении премии «Оскар»

Ученые из Англии, Нидерландов и Австралии проанализировали статистику получения престижной премии «Оскар» и сделали умозаключение, что на оценки авторитетного жюри оказывает влияние гражданство претендента. Об этом исследовании рассказывается на страницах British Journal of Psychology.
В общей сложности были изучены данные 

6 февраля 2017, 05:33
Ученые открыли, как улучшить способность головного мозга к обучению

Ученые открыли, как улучшить способность головного мозга к обучению

Американские ученые создали новый метод улучшения способности человеческого мозга к обучению. Открытие было сделано в Университете Брауна.
Добровольцев ученые разделили на две группы. В основе эксперимента была способность к зрительному восприятию той или иной информации. Представители первой группы занимались с 

6 февраля 2017, 04:17
На имитацию полета на Луну Россия и Италия выделят 40 млн евро

На имитацию полета на Луну Россия и Италия выделят 40 млн евро

Бюджет совместного российско-итальянского проекта по наземной изоляции исследователей в процессе подготовки к перспективным экспедициям на Луну и Марс составит порядка €40 млн. Об этом представителей СМИ проинформировал итальянский эксперт проекта Сауро Аддитати.
По его словам, в рамках предстоящей деятельности будут 

6 февраля 2017, 02:51
Ученые: Рыба способствует интеллектуальному развитию детей

Ученые: Рыба способствует интеллектуальному развитию детей

Ученые установили связь между интеллектом детей и наличием рыбных блюд в их рационе. Они говорят, что употребление рыбы два раза в неделю заметно увеличивает умственную активность ребенка.
Продолжительную серию экспериментов провели ученые из  Университета Северной Каролины. Рассказывая об опытах, специалисты 

6 февраля 2017, 11:52
Самарцы смогут наблюдать в небе полет МКС

Самарцы смогут наблюдать в небе полет МКС

Жители Самарской области примерно с 3 до 15 февраля смогут увидеть в небе МКС. За станцией можно будет наблюдать невооруженным глазом в вечернее время, примерно с 19 часов. Так как объект движется быстро, рассмотреть его в объектив телескопа и бинокля 

3 февраля 2017, 03:09
Германия доставит в Россию телескоп за €90 млн

Германия доставит в Россию телескоп за €90 млн

Германский Институт внеземной физики Общества Макса Планка раскрыл стоимость телескопа eRosita, над созданием которого ученые трудились на протяжении десяти лет. Как утверждается, на телескоп для российско-немецкой обсерватории «Спектр-РГ» было потрачено 90 млн евро.
По словам специалистов, аппарат не застрахован. Таким 

3 февраля 2017, 02:12
NASA: К Земле летит астероид размером с двухэтажный автобус

NASA: К Земле летит астероид размером с двухэтажный автобус

Ученые из американского космического ведомства NASA распространили информацию, что 3 февраля мимо нашей планеты пронесется астероид, габариты которого сопоставимы с двухэтажным автобусом. Космическое тело получило наименование BS32.
По предварительным оценкам, астероид достигает 25 метров. Его открыли специалисты совсем недавно, в 

3 февраля 2017, 09:38
Ученые NASA обнаружили следы подземного океана на спутнике Плутона

Ученые NASA обнаружили следы подземного океана на спутнике Плутона

Американские ученые NASA при помощи космического аппарата New Horizons обнаружили следы подземного океана на спутнике планеты Плутон. По их оценкам, на Хароне океан замерз много миллиардов лет назад. Пролетая над поверхностью планеты, зонд зафиксировал рвы глубиной 5 км, а также 

28 декабря 2016, 12:03
Роскосмос запустит новые самарские спутники в 2018 и 2019 годах

Роскосмос запустит новые самарские спутники в 2018 и 2019 годах

Самарские спутники зондирования Земли "Ресурс-П" №4 и №5 будут запущены в 2018 и 2019 годах соответственно, сообщает Роскосмос. Данные аппараты планируются к запуску уже как серийные: в частности, 2018-м будет выведено на орбиту порядка четырех устройств, уточняют в ведомстве. Информация, 

15 ноября 2016, 05:49
Минобороны РФ получит пять сверхточных радарных спутников

Минобороны РФ получит пять сверхточных радарных спутников

Министерство обороны России заключило контракт с Химкинским НПО им. С.А. Лавочкина (НПОЛ) на производство новой системы радарных спутников, которая даст возможность получать изображения поверхности Земли при любой погоде. Такая аппаратура не производилась в стране с распада СССР. Об этом рассказывают 

13 октября 2016, 09:31
Россия запустит «рой» малых спутников для помощи в сельском хозяйстве

Россия запустит «рой» малых спутников для помощи в сельском хозяйстве

Российские учёные намерены создать группировки малых спутников, которые будут помогать в сельском хозяйстве. Исследователи наметили запуск нового инновационного проекта, призванного повысить конкурентоспособность отечественных фермеров, на 2017 год.
Как информируют российские агентства, целый «рой» малых космический аппаратов будет участвовать в создании 

4 октября 2016, 10:11
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна