Ученые из корпорации "Энергия" предложили российским научным учреждениям новую схему запуска небольших космических сателлитов, предполагающую использование грузовика "Прогресс МС". Об этом со ссылкой на сотрудников корпорации рассказывает ТАСС. Первый микроспутник на борту грузовика отправят в космос в 2017 году. Заказчик запуска - исследовательский университет "МИСиС"».
Микроспутники разместят в специальных контейнерах на внешней поверхности космического грузовика. Здесь речь ведется как об исследовательских аппаратах, так и о коммерческих сателлитах.
Как известно, "Прогресс МС" осуществляет доставку грузов трижды в год. При этом, высота, на которой могут оказаться спутники, от 260 до 410 км. После старта новой программы высота запусков может возрасти до 500 км.. В рамках одного запуска в космос может быть доставлено 24 сверхмалых сателлита.
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