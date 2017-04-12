Российские ученые в настоящее время заняты разработкой «вечного» диска, информация на котором может храниться более 100 тысяч лет. Уникальное изобретение способно пережить любые воздействия, включая радиационное.
Диск с объемом памяти в 1 Тб создается в лаборатории Фонда перспективных исследований. Он будет стандартным по форме, но выполненным из кварцевого стекла.
Как поясняют специалисты, сегодняшние флешки могут хранить сведения не более 60 лет, но большинство выходят из строя намного раньше.
Проект по разработке носителя будущего начался 2 года назад. Уже осмыслена технология записи и определен материал. По словам специалистов, в 2019 году их разработкой смогут пользоваться госучреждения, а к 2021-му новинка выйдет на рынок.
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