В Тольятти и Нефтегорске снова заработали терминалы Автовазбанка (АВБ), отключенные 7 сентября после массированной DDoS-атаки. Руководство финансовой организации приняло решение об отключении сети банкоматов, чтобы избежать несанкционированных транзакций.

В настоящее время в Автограде клиенты кредитного учреждения могут воспользоваться 17 банкоматами.

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