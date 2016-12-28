Россияне получили возможность получать деньги в банкоматах по отпечаткам пальцев или после сканирования сетчатки глаза. Умные терминалы тестируют в отделениях крупных российских банков. При работе с ними можно обойтись без пластиковой карты.
Новые банкоматы совмещают не только инновационную составляющую считывающего устройства, но и непривычные пока функции - подключение к порталу госуслуг и регистрацию в налоговых органах.
По словам экспертов, большинство из 300 тысяч аппаратов, которые сегодня работают в офисах и торговых центрах, морально и физически устарели. В некоторых организациях есть устройства, списанные в других странах.
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