Россияне смогут в следующем году принять участие в уникальном эксперименте американского космического агентства NASA по имитации полета на Марс. Он разработан учеными Университета штата Гавайи.
Добровольцы проведут несколько месяцев в полной изоляции в сооруженном для этих испытаний комплексе на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах.
Как говорит один из руководителей серии экспериментов Ким Бинстед, группа для этой работы уже набрана, но имена участников пока держатся в секрете.
Данное исследование окажется 6-м этапом программы подготовки покорителей Красной планеты, разработанной в Соединенных Штатах. Бинстед также отметила, что представители университета удаленно сотрудничают с Институтом медико-биологических проблем РАН.
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