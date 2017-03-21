Ученые: Мозг человека отказывается верить тому, что не нравится Ученые из Питтсбурга выяснили, что человеческий мозг не воспринимает информацию, которая ему не нравится. О неожиданном открытии рассказывается в публикациях ряда научных изданий.

Ученые поясняют: если достоверная информация с массой источников и неопровержимых доказательств противоречит взглядам того или иного человека, …