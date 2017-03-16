Ученые NASA представили роботов, которые в обозримой перспективе отправятся на Марс. Они смогут пройти туда, куда не сможет проникнуть ни человек, ни массивный ровер.
Специалисты уверены, что исследование Красной планеты и прочих планет следует вести только роботам. Это эффективно, безопасно и малозатратно. Во многих государствах исследователи сейчас создают концепты роботизированных схем и технологий, которые дадут возможность осваивать космическое пространство.
О своей работе рассказали эксперты PUFFER, которые создали мини-роботов, способных скручиваться и разворачиваться по типу оригами. Небольшие устройства отправят к далеким планетам. Роботы оснастят складывающимися микроскопами, использующими не линзы, а зеркала.
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