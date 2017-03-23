На орбите зафиксирован таинственный летающий объект, следящий за МКС Камеры Международной космической станции зафиксировали в минувшие сутки загадочный летающий объект, который находился на орбите Земли и, возможно, наблюдал за МКС. Снятый астронавтами ролик уфолог Джордж Грэхэм разместил в Интернете.

На видео можно различить таинственный объект неопределенной формы, который уже …