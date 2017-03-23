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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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22 марта 2017, 10:15
В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода

В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода

Ночью 19 марта погиб человек на трассе М-5 в Ставропольском районе Самарской области. На 989 километре федеральной дороги иномарка Ford Tourneo наехала на пешехода. Машиной управлял 29-летний водитель.

Погибшему пешеходу было 37 лет. По данным полицейских, мужчина шел по проезжей части 

20 марта 2017, 03:48
На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

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Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в самарской больнице имени Семашко. Туда девочку с подозрением на ротавирусную инфекцию доставили из детской клинической больницы №1. Малышка находилась в тяжелом состоянии, ее рвало желчью, а после она перестала открывать глаза. 

17 марта 2017, 03:39
В Самаре насмерть сбили пешехода

В Самаре насмерть сбили пешехода

Около 12 часов дня на перекрестке улиц Аврора и Аэродромная произошло ДТП. Автоледи наехала на пешехода. Пострадавший скончался на месте. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются, по словам очевидцев, мужчина был пьян. На месте работает наша съемочная группа. Подробности смотрите в вечернем 

16 марта 2017, 01:55
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