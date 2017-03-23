Шведские ученые разработали способ, благодаря которому люди получат возможность предсказывать сроки наступления своей смерти. Оказывается, первым свидетельством того, что в ближайшее время может наступить летальный исход, является потеря обоняния.
Невозможность точно идентифицировать запахи говорит о неправильной работе головного мозга. Такие нарушения увеличивают вероятность скорой смерти.
К своим умозаключениям эксперты Стокгольмского университета пришли в процессе исследований с участием 1774 человек от 40 до 90 лет. В среднем один неправильный ответ на определение 13 запахов может увеличить вероятность смерти на целых 8%.
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