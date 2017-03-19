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В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон
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18 марта 2017, 06:50
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Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко
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17 марта 2017, 03:39
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В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин
В среду, 15 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло массовое ДТП. Автомобилистка на иномарке Mitsubishi Diamante столкнулась сразу с двумя машинами. Авария произошла на Южном шоссе около 16:30.
По предварительной версии полицейских, автоледи не выбрала безопасную дистанцию. В результате столкновения с …
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16 марта 2017, 05:13
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Фотографии ДТП в Ленобласти близ финской границы появились в Интернете
Снимки перевернувшегося в Ленобласти недалеко от финской границы пассажирского автобуса опубликованы в Интернете. На фотографиях видно лежащее на левом боку транспортное средство. По сведениям министерства транспорта и связи Финляндии, власти этой страны собираются провести проверку качества уборки участка трассы, где …
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16 марта 2017, 03:18
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В Самаре насмерть сбили пешехода
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16 марта 2017, 01:55
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В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото
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13 марта 2017, 11:23
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В Тольятти водитель насмерть сбил двух бабушек - 78 и 79 лет
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12 марта 2017, 05:19
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Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинами, есть фото и видео
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25 февраля 2017, 03:33
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В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото
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19 февраля 2017, 02:32
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В Самаре на Кирова водитель сбил шестиклассницу на «зебре»
Днем 14 февраля, примерно в 14:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по проспекту Кирова от Заводское шоссе в сторону Физкультурной. Напротив 141-го дома по Кирова он совершил наезд на пешехода, 12-летнюю девочку, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу …
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18 февраля 2017, 03:48
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Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта
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22 января 2017, 03:12
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Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
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18 января 2017, 11:18
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На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)
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6 января 2017, 03:27