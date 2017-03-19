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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон

В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон

В ночь с пятницы на субботу, с 17 на 18 марта, в Самаре на пересечении проспектов Кирова и Карла Маркса произошло ДТП с участием иномарки.

Как передают в группе «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», мужчина за рулем «Хёндай» не остановился 
18 марта 2017, 06:50
Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в самарской больнице имени Семашко. Туда девочку с подозрением на ротавирусную инфекцию доставили из детской клинической больницы №1. Малышка находилась в тяжелом состоянии, ее рвало желчью, а после она перестала открывать глаза. 

17 марта 2017, 03:39
В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин

В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин

В среду, 15 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло массовое ДТП. Автомобилистка на иномарке Mitsubishi Diamante столкнулась сразу с двумя машинами. Авария произошла на Южном шоссе около 16:30.

По предварительной версии полицейских, автоледи не выбрала безопасную дистанцию. В результате столкновения с 

16 марта 2017, 05:13
Фотографии ДТП в Ленобласти близ финской границы появились в Интернете

Фотографии ДТП в Ленобласти близ финской границы появились в Интернете

Снимки перевернувшегося в Ленобласти недалеко от финской границы пассажирского автобуса опубликованы в Интернете. На фотографиях видно лежащее на левом боку транспортное средство. По сведениям министерства транспорта и связи Финляндии, власти этой страны собираются провести проверку качества уборки участка трассы, где 

16 марта 2017, 03:18
В Самаре насмерть сбили пешехода

В Самаре насмерть сбили пешехода

Около 12 часов дня на перекрестке улиц Аврора и Аэродромная произошло ДТП. Автоледи наехала на пешехода. Пострадавший скончался на месте. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются, по словам очевидцев, мужчина был пьян. На месте работает наша съемочная группа. Подробности смотрите в вечернем 

16 марта 2017, 01:55
В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото

В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото

Сегодня, 13 марта, днем в Самаре на Заводском шоссе в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, рядом с рынком «Норд» грузовик МАЗ сбил насмерть женщину, 
13 марта 2017, 11:23
В Тольятти водитель насмерть сбил двух бабушек - 78 и 79 лет

В Тольятти водитель насмерть сбил двух бабушек - 78 и 79 лет

27 октября прошлого года в Тольятти 63-летний мужчина на «Лада Калина» на улице Комзина сбил насмерть двух пенсионерок. На днях в отношение него было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
12 марта 2017, 05:19
Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинами, есть фото и видео

Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинами, есть фото и видео

На федеральной автомагистрали М-5, в районе Тольятти, произошло крупное ДТП. Как передает ГУ МВД России по Самарской области, водитель цементовоза во время движения нарушил правила перестроения и задел две машины. В результате аварии не пострадал. Однако инцидент принес немало проблем 
25 февраля 2017, 03:33
В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото

В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото

Сегодня, 19 февраля, в Тольятти на улице Дзержинского в районе дома №10 рядом с остановкой маршрутное такси совершило наезд на женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

По словам водителя микроавтобуса, он просто не заметил женщину, так как, 
19 февраля 2017, 02:32
В Самаре на Кирова водитель сбил шестиклассницу на «зебре»

В Самаре на Кирова водитель сбил шестиклассницу на «зебре»

Днем 14 февраля, примерно в 14:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по проспекту Кирова от Заводское шоссе в сторону Физкультурной. Напротив 141-го дома по Кирова он совершил наезд на пешехода, 12-летнюю девочку, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 
18 февраля 2017, 03:48
Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта

Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта

Сегодня, 22 января, на участке магистрали М-5 «Урал» между Самарой и Тольятти случился настоящий транспортный коллапс из-за ДТП. Как пишет 63.ru, фуру развернуло под мостом, который расположен после поворота на Курумоч. Машина практически полностью перекрыла часть дороги по направлению в 
22 января 2017, 03:12
Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса

Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
По предварительной версии сотрудников полиции, авария произошла на участке трассы между Сызранью и поселком Новоспасское в ночь понедельника на вторник, 

18 января 2017, 11:18
На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)

На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)

Вчера, 6 января, в Ставропольском районе столкнулись два легковых автомобиля, пострадало 6 человек, включая двух маленьких детей, информирует ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным версии сотрудников полиции, ВАЗ-2114 с пензенскими номерами двигался по трассе М-5 «Урал» от Сызрани 
6 января 2017, 03:27
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