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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани нашли артиллерийский снаряд

В Сызрани нашли артиллерийский снаряд

Сегодня, 13 июня, днем около одного из домов по улице Ударная обнаружили ржавый артиллерийский снаряд 76-миллиметрового калибра. Как пишет «КТВ Луч», боеприпас нашли рабочие, копали траншею под фундамент.

К месту ЧП были вызваны оперативные службы. Место опасной находки 
13 июня 2017, 11:18
В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи

В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи

В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи
Во вторник, 13 июня, в Самаре произошло сразу две аварии на трамвайных путях. Примерно в три часа на Ново-Садовой в районе перекрестка с улицей Аминева сошел с рельсов трамвай №7. Никто 

13 июня 2017, 05:24
В Самаре «Гранта» перевернулась и перекрыла Красноглинское шоссе

В Самаре «Гранта» перевернулась и перекрыла Красноглинское шоссе

Во вторник, 13 июня, в Самаре в результате ДТП образовалась пробка на Красноглинском шоссе в районе домов ЭМО, сообщили очевидцы в социальных сетях. На дороге перевернулся легковой автомобиль «Лада Гранта». Автор сообщения опубликовал фото.

«ДТП на Красноглинском шоссе, около 
13 июня 2017, 04:01
В Башкирии на мосту над железнодорожными путями повисла полицейская машина

В Башкирии на мосту над железнодорожными путями повисла полицейская машина

Необычное дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля случилось в Башкирии. Следуя по мосту над железнодорожными путями, водитель не справился с управлением, снес ограждение и буквально навис над контактной сетью.
Свидетели инцидента оперативно разместили снимки с места происшествия в Сети. На 

13 июня 2017, 03:25
В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом

В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом

Вчера, 11 июня, около 20:00 на трассе М-5 "Урал" на участке между Новосемейкино и ТЦ "Мега" произошло серьезное ДТП с участием автомобиля «Инфинити». Водитель элитной иномарки не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, где по очереди врезался в несколько 
12 июня 2017, 04:41
Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти

Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти

Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении 
11 июня 2017, 04:41
В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих

В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих

Пример неравнодушного отношения к «неприятному человеку» показали сегодня двое подростков. На перекрёстке улиц Победы и Ульяновской упал мужчина в возрасте около 50 лет, пишет портал КТВ-ЛУЧ.

По словам очевидцев, «неприятным» мужчину посчитали многие, кто прошёл мимо. За несколько 
10 июня 2017, 02:59
В Сызрани 95-летней бабушке помогли «вернуться» с балкона

В Сызрани 95-летней бабушке помогли «вернуться» с балкона

Инцидент случился вчера, 9 июня, около полуночи в квартире одного из домов по улице Комарова, передает «КТВ-Луч». 95-летняя бабушка выехала на балкон на инвалидной коляске, после чего дверь захлопнулась. С криками о помощи женщина начала стучать в окна и 
10 июня 2017, 02:28
В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

Вчера, 30 апреля, вечером на Южной Обводной дороге в Самаре зафиксировали возгорание большегруза, передает портал 63.ru. Возле одного из придорожных кафе загорелась кабина фуры. Очевидцам удалось с помощью подручных средств сбить пламя до прибытия пожарных. С помощью огнетушителя и 
1 мая 2017, 09:08
Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри

Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри

Во вторник, 25 апреля, под Самарой произошло серьезное ДТП. В результате столкновения фуры и Daewoo Nexia в легковой иномарке оказались зажаты люди – женщина и ребенок.

Авария случилась на территории Волжского района около села Николаевка. В Сети появились фотографии и видео 

26 апреля 2017, 02:05
Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры

Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры

В Воскресенском районе Саратовской области мародеры растаскивают коробки из перевернувшегося на трассе грузовика, передает портал «Четвертая Власть». ДТП произошло в четверг, 20 апреля, на 237 км автотрассы Сызрань - Саратов. По предварительной версии полицейских, водитель на фуре Mercedes не справился 
22 апреля 2017, 05:10
Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка

Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка

В ночь с субботы на воскресенье, с 1 на 2 апреля, в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок.

Инцидент зафиксировали на территории Ставропольского района. По предварительной версии полиции, 42-летний водитель на «Лада-Калина» ехал по автотрассе М-5 «Урал» со 

2 апреля 2017, 06:29
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