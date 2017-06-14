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В Сызрани нашли артиллерийский снаряд
Сегодня, 13 июня, днем около одного из домов по улице Ударная обнаружили ржавый артиллерийский снаряд 76-миллиметрового калибра. Как пишет «КТВ Луч», боеприпас нашли рабочие, копали траншею под фундамент.
К месту ЧП были вызваны оперативные службы. Место опасной находки …
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13 июня 2017, 11:18
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В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи
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13 июня 2017, 05:24
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В Самаре «Гранта» перевернулась и перекрыла Красноглинское шоссе
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13 июня 2017, 04:01
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В Башкирии на мосту над железнодорожными путями повисла полицейская машина
Необычное дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля случилось в Башкирии. Следуя по мосту над железнодорожными путями, водитель не справился с управлением, снес ограждение и буквально навис над контактной сетью.
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13 июня 2017, 03:25
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В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом
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12 июня 2017, 04:41
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Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти
Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении …
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11 июня 2017, 04:41
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В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих
Пример неравнодушного отношения к «неприятному человеку» показали сегодня двое подростков. На перекрёстке улиц Победы и Ульяновской упал мужчина в возрасте около 50 лет, пишет портал КТВ-ЛУЧ.
По словам очевидцев, «неприятным» мужчину посчитали многие, кто прошёл мимо. За несколько …
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10 июня 2017, 02:59
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В Сызрани 95-летней бабушке помогли «вернуться» с балкона
Инцидент случился вчера, 9 июня, около полуночи в квартире одного из домов по улице Комарова, передает «КТВ-Луч». 95-летняя бабушка выехала на балкон на инвалидной коляске, после чего дверь захлопнулась. С криками о помощи женщина начала стучать в окна и …
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10 июня 2017, 02:28
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В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура
Вчера, 30 апреля, вечером на Южной Обводной дороге в Самаре зафиксировали возгорание большегруза, передает портал 63.ru. Возле одного из придорожных кафе загорелась кабина фуры. Очевидцам удалось с помощью подручных средств сбить пламя до прибытия пожарных. С помощью огнетушителя и …
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1 мая 2017, 09:08
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Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри
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26 апреля 2017, 02:05
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Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры
В Воскресенском районе Саратовской области мародеры растаскивают коробки из перевернувшегося на трассе грузовика, передает портал «Четвертая Власть». ДТП произошло в четверг, 20 апреля, на 237 км автотрассы Сызрань - Саратов. По предварительной версии полицейских, водитель на фуре Mercedes не справился …
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22 апреля 2017, 05:10
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Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка
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2 апреля 2017, 06:29