Американские ученые сделали сенсационное заявление по поводу Земли и Марса. Эти планеты имеют все шансы столкнуться через несколько миллиардов лет.
Такое заявление сделал геофизик Стивен Майерс из Висконсинского университета, сообщает издание Scientific American. Исследователи полагают, что небольшие изменения кеплеровых элементов орбиты планеты способны привести к катастрофическим последствиям.
Эксперты напомнили, что за последние 50 миллионов лет наша планета меняла свою форму раз в 1,2 миллиона лет. Именно в эти периоды на Земле шли глобальные процессы изменения климата.
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