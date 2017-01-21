В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина разработали методику измерения уровня когнитивного шума, которая позволит понять, как можно влиять на принятия решений человеком.
Исследования ведутся на вузовской кафедре "Автоматизация, управление и мехатроника».
По словам завкафедрой АУМ Александра Храмова, разработанная методика позволяет определить особенности личности человека. Ученые научились замерять уровень когнитивного шума мыслительного процесса. Люди с высоким показателем – творцы, способны мыслить креативно и рождать новые идеи. Низкий уровень когнитивного шума позволяет лучше концентрироваться и выполнять задачи по алгоритму, люди с такой особенностью больше подходят для работы по инструкции.
Саратовские ученые разработали программное обеспечение к электроэнцефалографу, который регистрирует электрическую активность головного мозга. Программа позволяет измерять когнитивный шум. Сама процедура напоминает тестирование на «детекторе лжи», только датчики закрепляются на голове.
Как отмечают ученые, их метод отличается объективностью. Так как данные анализируются без человеческого фактора и субъективного мнения психолога. Методику можно применять, например, при приеме на работу. Уже есть первые заказчики такой необычной диагностики – зарубежные правоохранительные органы.
В планах ученых выяснить, можно ли управлять мнением и решением человека. Когнитивный шум отвечает за индивидуальные особенности человека, за то, как он принимает решения. Изучив этот процесс, уверены саратовские исследователи, можно будет понять, возможно ли влиять на мнение и принятие решения человека.
Отметим, проект СГТУ имени Гагарина, рассчитанный на три года, реализуется с 2015 года. В исследованиях приняли участие около 100 человек. Российский научный фонд выделил на реализацию проекта 18 миллионов рублей. Минобразования РФ предоставил грант в размере 30 миллионов рублей.
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