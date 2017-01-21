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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 января 2017г 
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В Австралии определили самое опасное для людей животное

В Австралии определили самое опасное для людей животное

Ученый из Университета Мельбурна Ронел Велтон после анализа большого массива статистических сведений назвал наиболее опасное для человека животное. К удивлению многих, самая большая опасность на планете исходит от лошадей.
По заявлению профессора, именно эти представители фауны убили в стране больше 

20 января 2017, 04:33
Российские ученые предложили культурное наследие хранить на Луне

Российские ученые предложили культурное наследие хранить на Луне

Специалисты из МИФИ и Института астрономии Российской Академии наук выступили с предложением хранить мировое культурное наследие на Луне. Ученые убеждены, что естественный спутник нашей планеты сможет оказаться очень хорошим музеем.
По словам представителей научного сообщества, держать всевозможные артефакты, предметы, представляющие 

20 января 2017, 01:42
Ученые рассказали, почему тренировки в спортзале не помогают похудеть

Ученые рассказали, почему тренировки в спортзале не помогают похудеть

Ученые из Соединенных Штатов выяснили, что занятия спортом не всегда оказываются полезными для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Серию экспериментов на лабораторных грызунах провели сотрудники Национального института здоровья.
Как оказалось, при повышенной физической активности в середине дня подопытные мыши 

20 января 2017, 01:16
Земле предрекают катастрофическое повышение уровня Мирового океана

Земле предрекают катастрофическое повышение уровня Мирового океана

Ирландские и американские ученые в самое ближайшее время прогнозируют катастрофическое увеличение уровня воды в Мировом океане. По словам экспертов, потепление океана автоматически повлечет за собой потоп. Об этом рассказывается на страницах авторитетного издания Science.
Ученые говорят, что температура поверхности Мирового 

20 января 2017, 10:09
В ДТП под Саратовом погибли семь человек

В ДТП под Саратовом погибли семь человек

В Саратовской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза, в результате которого погибли семь человек. По данным СМИ, которые ссылаются на информацию региональной полиции, катастрофа случилась в ночь на воскресенье близ населенного пункта Тарумовка, в Петровском районе, на трассе 

16 января 2017, 01:04
Под железнодорожным мостом в Саратове застрял грузовик

Под железнодорожным мостом в Саратове застрял грузовик

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в Саратове на улице Рабочей. Под железнодорожным мостом застряла грузовая "Газель". Об этом сообщили региональные агентства со ссылкой на информацию очевидца, распространенную им в социальной сети "ВКонтакте".
Авария произошла сегодня, 28 декабря. Грузовая "Газель" застряла под 

28 декабря 2016, 04:37
В центре Саратова горит здание военного госпиталя

В центре Саратова горит здание военного госпиталя

Сегодня, 15 декабря, в центре Саратова произошел пожар на территории военного госпиталя. Сведения об этом распространили региональные информагентства.
По данным ГУ МЧС, воспламенение произошло в кирпичном ангаре по адресу: улица Рахова, 89. Информация о чрезвычайном происшествии поступила в 11:41. На 

15 декабря 2016, 01:25
В Саратовской области парень украл подвесной мост через реку

В Саратовской области парень украл подвесной мост через реку

О краже, произошедшей в Саратовской области, сообщили региональные информагентства со ссылкой на правоохранительные структуры. В Пугачевском районе житель одного из сел похитил подвесной мост.
Вчера, 1 декабря, сотрудники полиции задержали 19-летнего парня из села Бобровка. Он подозревается в краже подвесного 

2 декабря 2016, 01:13
51 российский вуз не сможет принимать абитуриентов из-за запрета Рособрнадзора

51 российский вуз не сможет принимать абитуриентов из-за запрета Рособрнадзора

Организацией были проведены проверки, по результату которых был запрещен прием новых обучающихся в 51 вуз. Стандартные нарушения образовательных заведений заключаются в недостатке преподавателей, отсутствии санитарно-эпидемиологических заключений, неправильно оформленной собственности на землю и здания вузов.

Отмечается, что данный запрет - 
29 июля 2015, 01:01
300 выпускников СГЭУ получили красные дипломы

300 выпускников СГЭУ получили красные дипломы

В среду, 8 июля, в гостинице "Холидей Инн Самара" 300 красных дипломов были торжественно вручены выпускникам Самарского государственного экономического университета. Всего в этом году документы о высшем образовании получили более двух с половиной тысяч воспитанников вуза.
 
Университет впервые окончили сразу 
9 июля 2015, 03:38
В Самарской области стартовала профориентационная акция

В Самарской области стартовала профориентационная акция "Время выбирать!"

Свои площадки представили вузы Самары и области. Техническое развитие, гуманитарные науки, сфера медицины, культуры и искусства - выпускникам 2015 года предстоит выбирать между этими направлениями. А в помощь им - подготовительные, элективные курсы.

Профориентационная работа традиционно в Самарской области 
14 мая 2015, 03:20
Начальника института ФСИН подозревают в поборах на 832 тысячи рублей

Начальника института ФСИН подозревают в поборах на 832 тысячи рублей

Начальника Самарского юридического института ФСИН подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает СУ СК России по Самарской области.

По версии силовиков, в декабре 2013 года подозреваемый подписал приказ «О поощрении курсантов», после чего незаконно распорядился собрать деньги, выделенные курсантам в 
17 марта 2015, 02:58
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