5
41
02
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
18 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Как в Самаре устраняли конкурентов?

Как в Самаре устраняли конкурентов?

У антимонопольной службы возникли претензии к региональному минстрою. Против него завели дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Антимонопольщики считают, что в ведомстве намеренно создали некую фирму «Строй Центр», для того чтобы предоставлять ей преимущественные условия для «участия в конкурсе 

19 июля 2017, 05:02
ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов

ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения в тарифных планах "большой четвёрки" сотовых операторов ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и "Т2 мобайл"), и фактически, по мнению экспертов, потребовала отменить роуминг по РФ. Как сообщает ФАС, операторы должны изменить тарифы на услуги связи в 

18 июля 2017, 08:34
На 18% дороже: Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить НДС

На 18% дороже: Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить НДС

В Федеральной антимонопольной службе появилась идея заменить таможенные пошлины для приобретений в иностранных интернет-магазинах на НДС. По данным «Известий», такое новшество может вызвать подорожание товаров для отечественного потребителя на 18%.
На совещании в ФАС было заявлено, что иностранным торговым структурам 

14 июля 2017, 12:22
Заоблачные цены: ФАС пообещала предпринять меры для снижения «запредельных» цен в кафе в аэропортах

Заоблачные цены: ФАС пообещала предпринять меры для снижения «запредельных» цен в кафе в аэропортах

По словам руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, ведомство наметило меры для снижения чрезмерно высоких цен в кафе в аэропортах.
Как сказал глава ФАС, его сотрудники внимательно проанализируют, какую долю в цене занимают интересы аэропортов. В частности, идет речь об 

14 июля 2017, 10:02
В Самаре прошел шестой митинг против новой системы распределения льгот

В Самаре прошел шестой митинг против новой системы распределения льгот

В минувшее воскресенье, 28 мая, в Самаре состоялся очередной, шестой по счету, митинг протеста против новой системы распределения льгот по принципу нуждаемости. В этот раз акция прошла около Дворца легкой атлетики, на улице Физкультурной, и собрала около трехсот человек - 

29 мая 2017, 12:53
Депутат Губдумы Михаил Матвеев задержан после «марша пенсионеров»

Депутат Губдумы Михаил Матвеев задержан после «марша пенсионеров»

В воскресенье в Самаре прошел митинг, который в народе уже назвали "маршем пенсионеров". Это пятая акция протеста горожан против новой системы начисления льгот. На акцию протеста в воскресенье вышли, по разным оценкам, от 400 до 2 тысяч самарцев, в основном 

24 апреля 2017, 05:20
В Самаре прошел митинг за возврат социальных льгот и отмену лимита по транспортным картам

В Самаре прошел митинг за возврат социальных льгот и отмену лимита по транспортным картам

Перед Дворцом спорта на улице Физкультурной собрались около тысячи человек. Большинство из них - пенсионеры. На митинге прошел сбор подписей за возврат социальных льгот и отмену лимита поездок по социальным картам. Напомним, что теперь доплаты к пенсии получают только неработающие 

3 апреля 2017, 01:39
В Минтрансе региона обосновали введение лимита в 50 поездок по льготным соцкартам

В Минтрансе региона обосновали введение лимита в 50 поездок по льготным соцкартам

Согласно заявлению ведомства, ограничение затронуло интересы только 8-9 тысяч человек.
Специалисты подсчитали, что пользоваться социальными транспортными картами имеют право 940 тысяч жителей Самарской области. На деле же приобретают проездные около 180 тысяч человек, из которых только 5% совершают более 50 

6 марта 2017, 05:47
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна