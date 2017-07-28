Федеральная антимонопольная служба предложила сократить льготы по оплате электроэнергии для населения. В ведомстве считают, что нужно ликвидировать так называемое перекрестное субсидирование отрасли. Изменения коснутся прежде всего горожан, пользующихся электроплитками, и сельских жителей, для которых действует скидка до 30%. Сейчас разницу за них оплачивают крупные промышленные потребители, тем самым формируя перекрестное субсидирование. ФАС предлагает постепенно сократить эту льготу до 20 процентов, с шагом 1 процент в год. Эксперты предупреждают, что полная отмена «перекрестки» приведет к росту тарифов на электричество в 1,5 раза, что может повысить социальную напряженность.
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