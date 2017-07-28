На 18% дороже: Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить НДС В Федеральной антимонопольной службе появилась идея заменить таможенные пошлины для приобретений в иностранных интернет-магазинах на НДС. По данным «Известий», такое новшество может вызвать подорожание товаров для отечественного потребителя на 18%.

На совещании в ФАС было заявлено, что иностранным торговым структурам …