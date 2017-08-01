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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Битва за льготы: самарский пенсионер подал в суд на областное правительство

Битва за льготы: самарский пенсионер подал в суд на областное правительство

Скандальный процесс начался во вторник в Самарском областном суде. Житель региональной столицы Александр Томин потребовал отменить постановление местного правительства, ограничивающее количество льготных поездок в общественном транспорте.

С 1 мая 2017 года в Самарской области вступили в силу новые правила проезда в 

1 августа 2017, 04:21
Самарские дороги продолжает лихорадить

Самарские дороги продолжает лихорадить

В Самаре перекрыли еще одну улицу. В связи с ремонтом канализационных сетей на три недели ограничен проезд по Ставропольской. Работы проводятся на участке от улицы Александр Матросова до Ново-Вокзальной. Ограничение для транспорта введено до 21 августа вплоть до 23 часов.

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В августе перекроют дороги в центре Самары

В августе перекроют дороги в центре Самары

20 августа в центре Самары будет ограничено движение транспорта по ряду дорог. Это связано с проведением  спортивных соревнований - открытого легкоатлетического марафона на Кубок главы г. о. Самара. 
31 июля 2017, 09:49
В России хотят снизить льготы на электроэнергию

В России хотят снизить льготы на электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба предложила сократить льготы по оплате электроэнергии для населения. В ведомстве считают, что нужно ликвидировать так называемое перекрестное субсидирование отрасли. Изменения коснутся прежде всего горожан, пользующихся электроплитками, и сельских жителей, для которых действует скидка до 30%. Сейчас разницу 

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В Самаре засудили Фонд капремонта: собранные с самарцев деньги положили в банк, а полученные проценты истратили

В Самаре засудили Фонд капремонта: собранные с самарцев деньги положили в банк, а полученные проценты истратили

Фонд капитального ремонта Самарской области должен вернуть в «общий котел» 73,4 миллиона рублей. Деньги, полученные с самарцев в качестве взносов на капремонт, разместили в банке. Как оказалось, полученные проценты были потрачены не на капремонт, а на «административно-хозяйственные нужды» чиновников. Речь 
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Как самарец получил почти 70 000 рублей благодаря поломке IPhone

Как самарец получил почти 70 000 рублей благодаря поломке IPhone

Житель Самары выиграл суд с сервисным центром, в котором ему не смогли отремонтировать сломавшийся IPhone 5S. Он заплатил организации 2000 рублей, но починить смартфон ему так и не смогли. Потребитель потребовал выплатить ему неустойку – 18 000 рублей. Не получив ответа 

27 июля 2017, 02:34
В Самаре вдове отравленного банкира вынесли строгий приговор

В Самаре вдове отравленного банкира вынесли строгий приговор

В суде Красноярского района вынесли новый приговор по делу об убийстве банкира Дмитрия Пузикова, возглавлявшего самарский филиал Россельхозбанка. Виновной признали вдову погибшего Екатерину Пузикову. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы. По мнению стороны защиты, обвинение основано на предположениях и 
26 июля 2017, 03:40
За автобусы для самарцев придется доплатить

За автобусы для самарцев придется доплатить

Муниципальному предприятию Самары «Пассажирский автомобильный транспорт» придется заплатить пени по иску «Межрегиональной лизинговой компании».

Как следует из решения областного Арбитражного суда, два года назад последняя передала муниципалитету 82 автобуса «ЛиАЗ». Однако, «Пассажиравтотранс» несвоевременно провел платеж за январь этого года, предусмотренный договором 

25 июля 2017, 08:07
В Самаре прошел шестой митинг против новой системы распределения льгот

В Самаре прошел шестой митинг против новой системы распределения льгот

В минувшее воскресенье, 28 мая, в Самаре состоялся очередной, шестой по счету, митинг протеста против новой системы распределения льгот по принципу нуждаемости. В этот раз акция прошла около Дворца легкой атлетики, на улице Физкультурной, и собрала около трехсот человек - 

29 мая 2017, 12:53
Депутат Губдумы Михаил Матвеев задержан после «марша пенсионеров»

Депутат Губдумы Михаил Матвеев задержан после «марша пенсионеров»

В воскресенье в Самаре прошел митинг, который в народе уже назвали "маршем пенсионеров". Это пятая акция протеста горожан против новой системы начисления льгот. На акцию протеста в воскресенье вышли, по разным оценкам, от 400 до 2 тысяч самарцев, в основном 

24 апреля 2017, 05:20
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