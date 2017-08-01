Скандальный процесс начался во вторник в Самарском областном суде. Житель региональной столицы Александр Томин потребовал отменить постановление местного правительства, ограничивающее количество льготных поездок в общественном транспорте.
Группа поддержки самарца Александра Томина в коридорах областного суда начала собираться за полчаса до назначенного времени. Проследить за процессом борьбы за отмену ограничений количества льготных поездок в общественном транспорте пришла группа пенсионеров. Чем ближе был «час икс», тем больше волновались дамы в бейсболках с советской символикой. Переживала и секретарь суда - до начала заседания оставалось пять минут, а истца все не было. Впрочем, он появился практически в последний момент и даже успел пообщаться с окружающими, а также еще раз разъяснить свои требования.
Александр Томин, истец:
- В данном судебном процессе я и отстаиваю или защищаю свои права на соответствующие социальные льготы, которые мне ранее действующим законодательством были предоставлены в СССР и Российской Федерации. То есть форма бесплатного проезда подразумевает форму неограниченного проезда. А любое ограничение является ущемлением и умалением прав.
Напомним, с 1 мая в Самарской области вступили в силу новые правила проезда в общественном транспорте. Основные изменения коснулись так называемых льготников. Если раньше проезд для них был безлимитным, то теперь в месяц можно было совершить максимум 50 поездок. После ряда акций протеста лимит увеличили до 60 штук. Впрочем, любые ограничения Александра Томина не устраивают, именно поэтому он обратился с иском к областному правительству - требует отменить его собственное постановление.
На первом заседании не обошлось без накладок. У представителя регионального минфина не оказалось при себе копии диплома о высшем образовании, а юристу из городского департамента транспорта, делегированному мэрией, не выдали доверенность. Затем истец выступил с ходатайством, в котором попросил суд обязать областную прокуратуру озвучить официальное заключение на оспариваемый нормативный акт. На предварительном заседании этого сделано не было. Кроме того, несколько ведомств представили свои отзывы на иск слишком поздно, и, по словам Александра Томина, он просто не успел с ними ознакомиться. Поэтому мужчина обратился к суду с просьбой отложить заседание. Что и было сделано. В следующий раз все заинтересованные стороны соберутся вместе 16 августа.
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Битва за льготы: самарский пенсионер подал в суд на областное правительство
Скандальный процесс начался во вторник в Самарском областном суде. Житель региональной столицы Александр Томин потребовал отменить постановление местного правительства, ограничивающее количество льготных поездок в общественном транспорте.
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