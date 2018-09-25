В крупнейших городах России собираются внедрить биометрическую систему распознавания лиц, заявили в Минстрое. Приложение сначала появится в общественном транспорте для автоматической оплаты проезда. Алгоритм распознавания будет работать так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознаёт и списывает с банковского счета деньги за проезд. Алгоритм позволяет узнавать лица с точностью до 99%. Подобные системы могут быть полезны и для поиска пропавших и преступников, уверены эксперты. К амбициозному проекту Минстрой планирует привлечь "Ростелеком" и китайские компании, в том числе Huawei. В случае успеха инновационная система ляжет в основу стандарта «смарт-сити» - минимального набора решений для повышения комфортности городов.
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«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре
ДТП с участием общественного транспорта произошло 10 июля в Самаре. На пересечении улиц Галактионовской и Венцека столкнулись трамвай, маршрутный микроавтобус «Пежо» и «Лада Ларгус». Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара».
Судя по всему, водитель легковушки попытался …
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10 июля 2018, 02:57
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Китайцы работают над ракетой, которая сможет чинить себя в полете
Специалисты Китайской академии ракетных технологий работают над созданием принципиально новой «умной» ракеты. По замыслу разработчиков, аппарат должен быть оснащен специальной системой, которая позволит ему самостоятельно менять курс в полете. Ракета также будет оборудована продвинутой многоразовой системой энергоснабжения, которая может включаться …
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29 июня 2018, 05:13
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Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская
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29 июня 2018, 02:44
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Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары
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25 июня 2018, 01:36
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Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре
Авария с участием общественного транспорта произошла 20 июня в Самаре. На улице Вольской на троллейбус рухнуло дерево. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, все случилось на повороте с Вольской …
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21 июня 2018, 10:45
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Разработчики Airbus показали воздушное такси
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27 февраля 2018, 08:29
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Самарские машиностроители участвуют в энергетическом форуме
Сегодня в Самаре завершает свою работу 24-я международная выставка-форум «Энергетика». В ней принимают участие порядка 50-ти компаний со всей страны. В рамках мероприятия проходят панельные дискуссии и круглые столы, посвященные обсуждению наиболее актуальных вопросов энергетической и электротехнической сферы, реализации ключевых …
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15 февраля 2018, 12:28
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В Китае разрабатывают сверхскоростной поезд на магнитной подушке
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29 января 2018, 10:23