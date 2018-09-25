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Материалы по теме:

«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре

«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре

ДТП с участием общественного транспорта произошло 10 июля в Самаре. На пересечении улиц Галактионовской и Венцека столкнулись трамвай, маршрутный микроавтобус «Пежо» и «Лада Ларгус». Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара».

Судя по всему, водитель легковушки попытался 
10 июля 2018, 02:57
Китайцы работают над ракетой, которая сможет чинить себя в полете

Китайцы работают над ракетой, которая сможет чинить себя в полете

Специалисты Китайской академии ракетных технологий работают над созданием принципиально новой «умной» ракеты. По замыслу разработчиков, аппарат должен быть оснащен специальной системой, которая позволит ему самостоятельно менять курс в полете. Ракета  также будет оборудована продвинутой многоразовой системой энергоснабжения, которая может включаться 
29 июня 2018, 05:13
Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская

Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская

В Самаре запущены пробные дополнительные рейсы по автобусному маршруту №51 «Красная Глинка – станция метро «Кировская». По данным мэрии, сейчас на маршруте работают 13 автобусов, планируется выпуск 15 единиц подвижного состава, указано в сообщении. Пассажиров перевозят на автобусах двух классов 

29 июня 2018, 02:44
Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

В Самаре в понедельник, 25 июня, в связи с проведением матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай будет усилена работа общественного транспорта. Добраться до стадиона «Самара Арена» болельщики смогут на специальных «спортивных» трамваях S5 и автобусах S1, S1к, S2, S2к, S3, S4, 
25 июня 2018, 01:36
Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре

Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре

Авария с участием общественного транспорта произошла 20 июня в Самаре. На улице Вольской на троллейбус рухнуло дерево. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, все случилось на повороте с Вольской 
21 июня 2018, 10:45
Разработчики Airbus показали воздушное такси

Разработчики Airbus показали воздушное такси

Разработчики компании Airbus представили летающее такси. Аппарат уже прошел все испытания, и только после этого публике рассказали о его существовании. Летающее такси под брендом Vahana должно появиться на рынке уже в 2020 году.

Визуально аппарат чем-то напоминает квадрокоптер. Машина 
27 февраля 2018, 08:29
Самарские машиностроители участвуют в энергетическом форуме

Самарские машиностроители участвуют в энергетическом форуме

Сегодня в Самаре завершает свою работу 24-я международная выставка-форум «Энергетика». В ней принимают участие порядка 50-ти компаний со всей страны. В рамках мероприятия проходят панельные дискуссии и круглые столы, посвященные обсуждению наиболее актуальных вопросов  энергетической и электротехнической сферы, реализации ключевых 

15 февраля 2018, 12:28
В Китае разрабатывают сверхскоростной поезд на магнитной подушке

В Китае разрабатывают сверхскоростной поезд на магнитной подушке

Китайские техники работают над созданием сверхскоростного поезда на магнитной подушке. Ожидается, что он будет введен в строй к 2020 году, и сможет разгоняться до 600 километров в час.

К концу текущего года должно завершиться сооружение основной секции состава. На 
29 января 2018, 10:23
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