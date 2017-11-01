8
20
35
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 1 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888b     d888  888  8888888888  888            888  888    888           
 8888b   d8888  888  888         888            888  888    888           
 88888b.d88888  888  888         888            888  888    888           
 888Y88888P888  888  8888888     888  888   .d88888  8888888888   .d88888 
 888 Y888P 888  888  888         888 .88P  d88" 888  888    888  d88" 888 
 888  Y8P  888  888  888         888888K   888  888  888    888  888  888 
 888   "   888  888  888         888 "88b  Y88b 888  888    888  Y88b 888 
 888       888  888  888         888  888   "Y88888  888    888   "Y88888 
                                                                      888 
                                                                      888 
                                                                      888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Получите и распишитесь: В Германии DHL тестирует роботов для помощи почтальонам

Получите и распишитесь: В Германии DHL тестирует роботов для помощи почтальонам

В Германии одна из почтовых служб приступила к тестированию уникального робота, который разрабатывался специально для облегчения труда почтальонов. Устройство высотой 1,5 метра перемещается самостоятельно со скоростью 6 км/ч. Оно может следовать за работником, перевозя до 150 кг груза.
Этот проект 

23 октября 2017, 02:03
Роботы из США и Японии сразятся в рукопашной схватке

Роботы из США и Японии сразятся в рукопашной схватке

В записи по причине специфики проведения поединка продемонстрируют сражение между машинами из Японии и США. По словам организаторов необычного состязания, такая битва окажется первой в своем роде.
По сведениям The Verge, в  битве будут задействованы уникальные устройства от американской корпорации 

13 октября 2017, 05:22
Собачий бюллетень: В Италии женщина через суд добилась отпуска по уходу за псом

Собачий бюллетень: В Италии женщина через суд добилась отпуска по уходу за псом

Итальянка, работающая в римском университете, добилась выплаты заработной платы за дни, когда она отсутствовала по причине ухода за собакой. Об этой необычной истории рассказали европейские информагентства.
У одинокой итальянки серьезно заболел домашний питомец, которому потребовалась экстренное хирургическое вмешательство. Женщина не 

12 октября 2017, 05:15
В Японии сбежавшая собака нарушила работу аэропорта Ханэда

В Японии сбежавшая собака нарушила работу аэропорта Ханэда

В крупном японском аэропорту Ханэда была закрыта одна из взлетно-посадочных полос из-за случайно появившейся на ней собаки. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NHK.
На поимку неожиданного визитера работникам аэропорта потребовалось сорок минут. Как оказалось, пса перевозил 

9 октября 2017, 09:37
И не линяет: В Японии нашли замену котам в виде робота-подушки с хвостом

И не линяет: В Японии нашли замену котам в виде робота-подушки с хвостом

Японская фирма Yukai Engineering придумала замену котам, создав подушку-робота с хвостом, как у домашних питомцев. Это устройство уже начали называть "терапевтическим роботом".
Речь идет о механизме-антидепрессанте, который призван помочь людям, оказавшимся в затруднительной ситуации. Для получения терапевтического эффекта достаточно погладить 

6 октября 2017, 02:19
Группа роботов «Automatica» записала свой первый музыкальный клип

Группа роботов «Automatica» записала свой первый музыкальный клип

Группа «Автоматика», которую составляют только промышленные роботы, представила свой первый в истории музыкальный альбом. Кроме того, появился клип, где можно наблюдать за процессом управления роботизированными механизмами-музыкантами.
Основателем этого уникального проекта стал инженер-художник Найджел Стэнфорд. Работать с необычным «коллективом» он начал 

18 сентября 2017, 12:09
Семья из США обвинила United Airlines в смерти собаки

Семья из США обвинила United Airlines в смерти собаки

Семья Рассмусен из Техаса обвинила авиакомпанию United Airlines в гибели домашнего питомца из-за задержки вылета. Об этом рассказывает The Washington Post.
Семейство отправилось в путешествие с собакой Лулу породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель и еще одной собакой по кличке Джинджер. Четвероногие пассажиры были 

9 августа 2017, 03:35
Самарец снял «мимишное» видео о вечерних посиделках дворовых «котэ»

Самарец снял «мимишное» видео о вечерних посиделках дворовых «котэ»

Один их жителей частного сектора на 19 километре Московского шоссе стали свидетелем забавной картины. Возле одного из коттеджей он наблюдал слёт пушистых представителей поселка. По всей видимости, «котэ» делили территорию поселка. Коты на внезапное появление отреагировали «папарацци» относительно спокойно.
29 июля 2017, 03:53
Sony спустя 30 лет возобновляет производство виниловых пластинок

Sony спустя 30 лет возобновляет производство виниловых пластинок

Всемирно известная компания Sony Corp впервые с 1989 года собирается возобновить производство виниловых пластинок. Информацию об этом распространили японские агентства со ссылкой на представителей концерна.
Согласно планам, массовое производство пластинок стартует уже в этом году. Также сообщается, что дочерняя структура 

29 июня 2017, 02:19
Начаты продажи новой консоли Sony PlayStation 4 Pro

Начаты продажи новой консоли Sony PlayStation 4 Pro

Российские геймеры получили возможность приобрести новую консоль компании Sony, представляющую собой усовершенствованную модель PlayStation 4. Самая мощная, по мнению многих критиков, игровая приставка PS4 Pro станет удачной покупкой для тех, кто особое внимание обращает на графическую часть. Наслаждаться продвинутой графикой 

10 ноября 2016, 06:07
Компания Sony запустила производство карт памяти в России

Компания Sony запустила производство карт памяти в России

Компания Sony организовала производство по выпуску USB накопителей на территории РФ. Продукция получит маркировку «Сделано в России». Сведения об этом распространили представители японской корпорации.
Предприятие Sony по производству флешек уже функционирует. Сейчас на нем собираются флешки объемом от 8 до 

30 августа 2016, 11:02
Названы российские цены Sony Xperia X, XA и X Performance

Названы российские цены Sony Xperia X, XA и X Performance

Представители компании Sony обнародовали сведения о датах выхода и ценах на топовые смартфоны бренда. Например, Sony Xperia X Performance, оборудованный камерой, способной предопределять вектор движения объекта, будет доступна для россиян в следующем месяце по 49990 рублей. По словам экспертов, модель 

2 июня 2016, 10:43
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.