В японской столице сотрудники корпорации SONY анонсировали появление на рынке новой модели робота-собаки. Она сможет управлять электрическими приборами в квартире, а также будет подключена к интернету. Старт продаж намечен на январь.
Инженеры говорят, что в честь предшествующих аналогичных моделей это изобретение получит наименование Aibo. По словам создателей усовершенствованной модели робота, несмотря на многочисленные новые функции и существенную доработку, главной задачей робота остается быть любимцем человека, играть и забавлять хозяев.
У робота более совершенная система передачи эмоций. Вследствие этого электронный пес станет вести себя как реальный щенок. Начальная стоимость робота - 1900 долларов, при этом для обслуживания устройства его владельцу понадобится оформить трехлетнее соглашение, которое встанет в 790 долларов.
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