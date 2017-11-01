Роботы из США и Японии сразятся в рукопашной схватке В записи по причине специфики проведения поединка продемонстрируют сражение между машинами из Японии и США. По словам организаторов необычного состязания, такая битва окажется первой в своем роде.

По сведениям The Verge, в битве будут задействованы уникальные устройства от американской корпорации …