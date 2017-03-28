Российские спелеологи обнаружили самую глубокую пещеру в мире Российские спелеологи утверждают, что так называемая пещера Веревкина, которая находится в Абхазии, может оказаться рекордсменом по глубине. Пока исследователи достигли отметки минус 1832 метра, что соответствует лишь 2-му месту рейтинга, однако воздушная тяга красноречиво говорит о том, что пещера имеет …