Ученые из Соединенных Штатов выяснили истинное отношение домашних кошек к хозяевам. Об итогах этого исследования рассказывается в издании Behavioural Processes.
По наблюдениям специалистов, для кошек очень важен социальный контакт с человеком, от которого животные получают большое удовольствие. В процессе своих экспериментов ученые проанализировали предпочтения кошек в социальном взаимодействии, продуктах, запахах и игрушках. Как выяснилось, основная часть животных предпочла общение с человеком всем прочим факторам, в частности питанию, которое оказалось на 2-м месте.
В этой работе были задействованы 50 животных, среди которых были и домашние, и взятые из приютов. В конечном итоге был опровергнут миф о том, что кошки эгоистичны и абсолютно равнодушны к людям.
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