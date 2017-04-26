Группа ученых создала план сделать часть Марса более пригодной для жизни, направив туда астероид. Концепция Mars Terraformer Transfer (MATT), поясняют специалисты, сформировала бы устойчивое озеро на поверхности в 2036 году, давая импульс освоению Красной планеты, расселению и коммерческому развитию.
Этот процесс не связан с инженерной подготовкой всей марсианской поверхности. Специально созданный регион будет адекватным местом для проживания.
Ключом к плану считается спутник Shepherd, который станет управлять астероидом или иным космическим объектом. В итоге марсианские породы получили бы тепло, произведя талую воду для озера. Последнее сохранилось бы на протяжении тысяч лет в зоне нагретого удара, заключают исследователи.
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