Ученые узнали, почему полные люди не могут нарастить мышцы У людей с избыточным весом может вырабатываться белок, тормозящий рост мышечных волокон. Об этом со ссылкой на эксперименты специалистов Университета Огасты рассказывает EurekAlert!

Ученые говорят, что нарастить мышцы человеку с ожирением мешает белок миостанин. Он несет ответственность за то, что …