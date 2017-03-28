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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2017г 
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У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов

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24 марта 2017, 01:39
Самарский «Ипозембанк» расквитался с долгами

Самарский «Ипозембанк» расквитался с долгами

Комитет кредиторов «Самарского ипотечно-земельного банка» принял решение завершить процедуру конкурсного производства в организации, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Это значит, что финансовый институт выполнил все свои обязательства.

Лицензию у «Ипозембанка» отозвали в ноябре 2015 года. Его уличили в проведении 
22 марта 2017, 04:31
В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото

В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото

В среду, 22 марта, в соцсети появилось фото потопа на улице Солнечной в Самаре. По словам очевидца, коммунальный инцидент произошел в районе 5-й просеки.

По сообщению компании «Самарские коммунальные системы», без холодного водоснабжения с 8 часов утра остались несколько 
22 марта 2017, 09:21
В Самарской области число выданных потребкредитов выросло на 37%

В Самарской области число выданных потребкредитов выросло на 37%

В Самарской области по итогам февраля сразу на 37 процентов выросло количество выданных потребительских кредитов, говорится в отчете Национального бюро кредитных историй. Всего в первые два месяца этого года жители губернии занимали у банков 41 тысячу 500 раз, тогда как 

21 марта 2017, 05:30
Самарские банки отчитались за февраль

Самарские банки отчитались за февраль

Самарские банки отчитались о результатах работы в феврале. За месяц самарцы положили на депозиты более 1 миллиарда рублей , а забрали чуть больше 600 миллионов. Возглавляют рейтинг «АктивКапиталБанк», «Газбанк», «Кошелев-Банк» и «Солидарность». Первым по динамике прироста вкладов стал «Газбанк», за 
21 марта 2017, 11:46
В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В ночь на 21 марта в Самаре восстановили водоснабжение поселка Мехзавод и микрорайона Крутые Ключи. В 2 часа ночи сотрудники аварийной бригады завершили работы по замене поврежденного шестиметрового участка трубы диаметром 700 миллиметров.

«В 06:00, после промывки, водовод запущен 
21 марта 2017, 10:08
С россиян начали взыскивать налоги за долги

С россиян начали взыскивать налоги за долги

Россиянам, имеющим долги перед операторами связи, банками и структурами ЖКХ, придется заплатить подоходный налог. Иначе их занесут в перечень недобросовестных плательщиков, которым запрещено выезжать за границу.
Как сообщают отечественные СМИ, по сведениям компании «Ростелеком», с 1 января 2018 года вступают 

21 марта 2017, 09:53
Появилось фото потопа в районе Московского шоссе в Самаре

Появилось фото потопа в районе Московского шоссе в Самаре

В самарском паблике в соцсети появилось фото происшествия в районе Московского шоссе.

«Разрыв водовода», - сообщил очевидец. Он уточнил, что место аварии – ниже ТЦ «Касторама».

Как уже сообщала «ТЕРРА», 20 марта «Самарские коммунальные системы» сообщили о 
20 марта 2017, 01:44
Появились адреса бойлеров с водой для жителей Мехзавода и Крутых Ключей

Появились адреса бойлеров с водой для жителей Мехзавода и Крутых Ключей

Появились адреса расстановки бойлеров с питьевой водой для жителей Мехзавода и Крутых Ключей. Информация опубликована на сайте ГУ МЧС России по Самарской области. Как уже сообщала «ТЕРРА», в понедельник, 20 марта, при реконструкции Московского шоссе был поврежден водовод в 
20 марта 2017, 01:10
Бывшим сотрудникам Самарского дома печати выплатили зарплату спустя 8 лет

Бывшим сотрудникам Самарского дома печати выплатили зарплату спустя 8 лет

Эпопея с многострадальным самарским Домом печати, где некогда располагалась крупнейшая типография региона, по всей видимости, вышла на финишную прямую. Напомним, еще 10 лет назад это учреждение было центром газетной журналистики. Кроме того, здесь печатали учебники и этикетки для товаров. Проблемы 

9 марта 2017, 03:39
Составлен топ-10 управляющих компаний с самыми большими долгами за воду

Составлен топ-10 управляющих компаний с самыми большими долгами за воду

Список опубликован компанией «Самарские коммунальные системы». По данным ресурсоснабжающей организации, всего управляющие компании задолжали за воду и канализацию почти полмиллиарда рублей.

Данные по долгам УК на 1 февраля 2017 года:  
7 марта 2017, 03:36
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