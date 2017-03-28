В Самарской области число выданных потребкредитов выросло на 37% В Самарской области по итогам февраля сразу на 37 процентов выросло количество выданных потребительских кредитов, говорится в отчете Национального бюро кредитных историй. Всего в первые два месяца этого года жители губернии занимали у банков 41 тысячу 500 раз, тогда как …