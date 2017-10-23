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«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
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Материалы по теме:

СМИ: автор памятника Калашникову отказался исправлять монумент

СМИ: автор памятника Калашникову отказался исправлять монумент

Скульптор Салават Щербаков не станет переделывать памятник легендарному российскому оружейнику Михаилу Калашникову,который недавно появился в российской столице. Об этом он заявил Федеральному агентству новостей.
По словам скульптора, он не собирается вносить изменения, так как «в Росвооружении заявили, что все было 

18 октября 2017, 11:12
7 ноября на Московском шоссе установят памятник

7 ноября на Московском шоссе установят памятник

Стала известная точная дата установки самолета-памятника «Ил-2» на пересечении Московского шоссе  и проспекта Кирова. По словам вице-губернатора Александра Фетисова, это произойдет 7 ноября. По предварительным данным, церемония открытия состоится сразу после проведения Парада Памяти. Сейчас рабочие занимаются подготовкой постамента. Он 

13 октября 2017, 12:35
120 лет с момента создания: В Самаре собирают деньги на памятник баяну

120 лет с момента создания: В Самаре собирают деньги на памятник баяну

В Самарской филармонии 12 ноября состоится благотворительный концерт, сборы от которого пойдут на создание в областном центре памятника баяну, передает портал 63.ru.

«Немногие жители областной столицы знают о том, что один из символов России – русский баян – 
7 октября 2017, 05:08
Самарский памятник Куйбышеву покроют спецвеществом

Самарский памятник Куйбышеву покроют спецвеществом

Ремонтные работы на площади Куйбышева полностью должны закончить к ноябрю, сообщает мэрия Самары. Обновленная главная площадь города встретит жителей уже во время ежегодного Парада Памяти 7 ноября. Напомним, согласно техзаданию, подрядчик должен поменять там асфальтовое покрытие, отремонтировать стационарный туалет, в 

5 октября 2017, 04:25
Самарских чиновников выселят из бывшей коммуналки на улице Фрунзе

Самарских чиновников выселят из бывшей коммуналки на улице Фрунзе

Уже в декабре в Самаре распахнет свои двери Дом-музей легендарного советского режиссера Эльдара Рязанова. Расположится он по адресу: улица Фрунзе,120. Именно там провел первые годы своей жизни будущий создатель многих киношедевров. В самом скором времени там должна стартовать реконструкция помещений. 
27 июня 2017, 09:42
Скоро самарцев пригласят в дом Эльдара Рязанова

Скоро самарцев пригласят в дом Эльдара Рязанова

Открытие в Самаре музея Эльдара Рязанова запланировано на 11 декабря 2017 года. Эта информация прозвучала на совещании в городской администрации. Музей будет расположен в доме №120 по улице Фрунзе, где Эльдар Александрович провел с семьей первые годы жизни. Самарцы смогут 
29 мая 2017, 09:34
Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре

Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре

В Сети появились изображения сквера и памятника Эльдару Рязанову, которые откроют в Самаре. 

Сквер-терраса появится возле дома №120 на улице Фрунзе, где Рязанов провел первые месяцы своей жизни. На стене дома установлена мемориальная доска в виде телевизора. В ноябре 
2 декабря 2016, 01:10
В Самаре на доме Эльдара Рязанова открыли мемориальную доску

В Самаре на доме Эльдара Рязанова открыли мемориальную доску

На стене дома, в котором родился Эльдар Рязанов, установили мемориальную доску, сообщила администрация городского округа Самара. Есть фото.

В субботу, 10 сентября, в Самаре открыли мемориальную доску в честь режиссера, почетного жителя города Эльдара Рязанова. Её установили на стене 
12 сентября 2016, 11:09
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