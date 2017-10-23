120 лет с момента создания: В Самаре собирают деньги на памятник баяну передает портал 63.ru.



«Немногие жители областной столицы знают о том, что один из символов России – русский баян – … В Самарской филармонии 12 ноября состоится благотворительный концерт, сборы от которого пойдут на создание в областном центре памятника баяну,«Немногие жители областной столицы знают о том, что один из символов России – русский баян –