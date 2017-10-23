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СМИ: автор памятника Калашникову отказался исправлять монумент
Скульптор Салават Щербаков не станет переделывать памятник легендарному российскому оружейнику Михаилу Калашникову,который недавно появился в российской столице. Об этом он заявил Федеральному агентству новостей.
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18 октября 2017, 11:12
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7 ноября на Московском шоссе установят памятник
Стала известная точная дата установки самолета-памятника «Ил-2» на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. По словам вице-губернатора Александра Фетисова, это произойдет 7 ноября. По предварительным данным, церемония открытия состоится сразу после проведения Парада Памяти. Сейчас рабочие занимаются подготовкой постамента. Он …
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13 октября 2017, 12:35
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120 лет с момента создания: В Самаре собирают деньги на памятник баяну
В Самарской филармонии 12 ноября состоится благотворительный концерт, сборы от которого пойдут на создание в областном центре памятника баяну, передает портал 63.ru.
«Немногие жители областной столицы знают о том, что один из символов России – русский баян – …
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7 октября 2017, 05:08
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Самарский памятник Куйбышеву покроют спецвеществом
Ремонтные работы на площади Куйбышева полностью должны закончить к ноябрю, сообщает мэрия Самары. Обновленная главная площадь города встретит жителей уже во время ежегодного Парада Памяти 7 ноября. Напомним, согласно техзаданию, подрядчик должен поменять там асфальтовое покрытие, отремонтировать стационарный туалет, в …
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5 октября 2017, 04:25
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Самарских чиновников выселят из бывшей коммуналки на улице Фрунзе
Уже в декабре в Самаре распахнет свои двери Дом-музей легендарного советского режиссера Эльдара Рязанова. Расположится он по адресу: улица Фрунзе,120. Именно там провел первые годы своей жизни будущий создатель многих киношедевров. В самом скором времени там должна стартовать реконструкция помещений. …
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27 июня 2017, 09:42
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Скоро самарцев пригласят в дом Эльдара Рязанова
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29 мая 2017, 09:34
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Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре
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2 декабря 2016, 01:10
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В Самаре на доме Эльдара Рязанова открыли мемориальную доску
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12 сентября 2016, 11:09