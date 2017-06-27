Уже в декабре в Самаре распахнет свои двери Дом-музей легендарного советского режиссера Эльдара Рязанова, пишет «Комсомольская правда». Расположится он по адресу: улица Фрунзе,120. Именно там провел первые годы своей жизни будущий создатель многих киношедевров. В самом скором времени там должна стартовать реконструкция помещений. Напомним, музей расположится в постройке, которая является объектом культурного наследия регионального значения. Именно поэтому проект его реконструкции требует крайне тщательной выверки. По информации горадминистрации, бумаги будут готовы в ближайшее время. Инициаторы создания музея намерены до мельчайших деталей восстановить обстановку, в которой жил Рязанов. Проектом предусмотрено воссоздание декоративных деталей потолка, аутентичных оконных заполнений и даже обоев конца 19 века. Кроме того, будут восстановлены и въездные ворота арки. Руководство города не намерено откладывать дело в долгий ящик, и работы закипят сразу же после одобрения проекта. На них уже заложены и необходимые деньги, правда, сумма пока держится в секрете. Параллельно с подготовкой документации идет и работа по освобождению помещений. Сейчас в доме располагаются Центр администрирования управления муниципальной собственностью и две жилые коммунальные квартиры. Городское учреждение должно «съехать» к 1 июля.
|
Музей неудачных товаров: В Швеции представлена необычная экспозиция
В шведском Хельсингборге с населением 130 тысяч человек появился необычный музей, где собраны самые коммерчески неудачные товары. Идея принадлежит местному жителю Самуэлю Уэсту.
|
14 июня 2017, 11:28
|
Как в Самаре появился музей водки?
Блогер Алексей Авдейчев рассказал про необычный музей водки в селе Николаевка. «Основал его на собственном участке бывший главный энергетик "Самараметростроя" Василий Огольцов. Каких только бутылок тут нет! Каждая полочка объединена какой-то тематикой. Сначала Василий собирал этикетки. Первая появилась в …
|
13 июня 2017, 08:00
|
Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность
Участникам приоритетных правительственных проектов в ближайшее время придется подтвердить свою квалификацию. До конца этого месяца чиновники и работники госкорпораций должны пройти тестирование по проектному управлению, рассказывают отечественные информагентства.
|
9 июня 2017, 11:06
|
Скоро самарцев пригласят в дом Эльдара Рязанова
|
29 мая 2017, 09:34
|
Чиновница из Тольятти ищет плетку, наручники и маску
|
22 мая 2017, 07:03
|
Губернатор проконтролирует доходы подчиненных
Доходы чиновников, депутатов и их ближайших родственников губернатор Николай Меркушкин теперь будет контролировать лично. Если Губернская дума поддержит эту идею, проверять подлинность деклараций будет областной департамент правопорядка и противодействия коррупции. В случае выявления нарушений чиновника смогут привлечь к дисциплинарной ответственности …
|
17 мая 2017, 11:06
|
Чиновники самарской мэрии отчитались о своих доходах за 2016 год
|
11 мая 2017, 11:37
|
В Самаре решили поставить памятники создателям первых ракет
В мэрии обсудили оформление территории у музея «Самара Космическая». Участники совещания поддержали идею установки нового памятника создателям первых ракет. Предполагается, что скульптура будет состоять из нескольких фигур, которым придадут черты известных конструкторов и инженеров. В их числе Сергей Королев, Дмитрий …
|
20 февраля 2017, 04:18
|
Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре
|
2 декабря 2016, 01:10
|
В Самаре на доме Эльдара Рязанова открыли мемориальную доску
|
12 сентября 2016, 11:09
|
Музей Эльдара Рязанова в Самаре планируют открыть на улице Фрунзе
|
11 марта 2016, 08:51