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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 октября 2017г 
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120 лет с момента создания: В Самаре собирают деньги на памятник баяну

В Самарской филармонии 12 ноября состоится благотворительный концерт, сборы от которого пойдут на создание в областном центре памятника баяну, передает портал 63.ru.

«Немногие жители областной столицы знают о том, что один из символов России – русский баян – 
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Уже в декабре в Самаре распахнет свои двери Дом-музей легендарного советского режиссера Эльдара Рязанова. Расположится он по адресу: улица Фрунзе,120. Именно там провел первые годы своей жизни будущий создатель многих киношедевров. В самом скором времени там должна стартовать реконструкция помещений. 
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Открытие в Самаре музея Эльдара Рязанова запланировано на 11 декабря 2017 года. Эта информация прозвучала на совещании в городской администрации. Музей будет расположен в доме №120 по улице Фрунзе, где Эльдар Александрович провел с семьей первые годы жизни. Самарцы смогут 
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Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре

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2 декабря 2016, 01:10
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