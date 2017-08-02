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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре начался бум тройняшек

В Самаре начался бум тройняшек

В Самарской областном перинатальном центре, открытом 11 месяцев назад, настоящий бум на тройни. Если раньше тройняшки рождались 2-3 раза в год, то в июле только в этом роддоме к выписке подготовили сразу три таких семьи. С чем это связано, смотрите 

1 августа 2017, 05:06
У самарцев родилась Мальвина

У самарцев родилась Мальвина

В Самаре обновили топы самых популярных и самых редких имен, которые жители региона дали своим детям.

По итогам первой половины 2017 года самыми популярными именами в Самарской области стали Артем и София, сообщает региональное управление ЗАГС. Имя Артем родители выбирали 455 

28 июля 2017, 11:26
Непедагогично: В Техасе разрешили бить детей за плохое поведение в школах

Непедагогично: В Техасе разрешили бить детей за плохое поведение в школах

Власти американского штата Техас официально закрепили за преподавателями право наказывать школьников ударами плоской палки. При этом за родителями закреплена возможность запрета такого отношения к собственным чадам.
В нормативных актах этого штата прописан специфический вид наказания в виде «намеренного причинения физической 

21 июля 2017, 05:23
Детей на надувных лодках свозили на остров под Самарой и оставляли выживать

Детей на надувных лодках свозили на остров под Самарой и оставляли выживать

В Самарской области закрыт несанкционированный детский лагерь, располагавшийся на острове Голодный. Организовал его предприниматель из Тольятти, несмотря на то, что лицензии на это у него не было. Бизнесмен через соцсети нашел желающих и заключил договоры с родителями 19 несовершеннолетних в 

21 июля 2017, 03:57
Парк увечий: в Самаре от упавшего дерева пострадали женщина и детский батут

Парк увечий: в Самаре от упавшего дерева пострадали женщина и детский батут

В самарском Загородном парке упавшим деревом травмировало 35-летнюю женщину. По данным оперативных структур, с сочетанной травмой ее на карете скорой помощи увезли в больницу, передает «Волга-Ньюс».

По словам очевидцев, дерево рухнуло прямо на детский батут. К счастью, малыши 
5 июля 2017, 02:28
Мам вынуждают платить за выдачу детей в тольяттинском роддоме

Мам вынуждают платить за выдачу детей в тольяттинском роддоме

В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на неизвестных личностей, которые организовали "мутный" бизнес в роддоме местного Медгородка. Ушлые дельцы здесь делают деньги на процедуре выдачи детей в зале выписки. Хочешь получить своего ребенка в торжественной обстановке и заснять 
20 апреля 2017, 05:42
В самарском частном роддоме скончался младенец

В самарском частном роддоме скончался младенец

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного младенца из-за ненадлежащего исполнения медработниками профессиональных обязанностей.

Как передает областной следственный комитет, инцидент случился 28 сентября в родотделении одной из частных клиник Самары. В этот день в роддом привезли местную 32-летнюю жительницу. 

7 декабря 2016, 11:31
В Сызранском роддоме появилась на свет девочка-«богатырь»

В Сызранском роддоме появилась на свет девочка-«богатырь»

21 ноября в роддоме города Сызрань Самарской области родилась девочка весом 4,4 килограмма, передает местный портал «Маленькая Сызрань». Роды продолжались порядка 8 часов и около 10:30 семье Литвиных появилось пополнение. Ирина и Павел назвали дочку Софья. Счастливое семейство попало на 
26 ноября 2016, 04:29
Из больницы Калинина выписали вторую в этом году тройню

Из больницы Калинина выписали вторую в этом году тройню

Из больницы Калинина сегодня, 10 сентября, выписали вторую в этом году тройню. Артем, Даниил и Матвей Щербаковы родились 1 августа, но все это время находились в отделении выхаживания недоношенных. Малыши появились на свет в 7 с половиной месяцев.
 
Счастливые 

10 сентября 2013, 04:51
С начала 2013 года в Самарской области родились 4 тройни

С начала 2013 года в Самарской области родились 4 тройни

За последние 3 месяца в Самарской области появились на свет 4 тройни. Особенно повезло Кировскому районы столицы губернии - тройняшки родились в двух семьях. Для сравнения: в прошлом году "тройное счастье" обрушилось на 8 семей области. Любопытно, что растет и 

5 апреля 2013, 01:19
В Самарской области стали чаще рождаться тройни

В Самарской области стали чаще рождаться тройни

В Самарской областной клинической больнице им. Калинина - праздник. После месячного пребывания там домой отправляется мама тройняшек. Если раньше такое происходило раз в два, три, а то и четыре года, то теперь аналогичные случаи все чаще.

Карина и Дарина готовы к 

27 декабря 2012, 02:56
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