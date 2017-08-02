В Самарском областном перинатальном центре, открытом 11 месяцев назад, настоящий бум на тройни. Если раньше тройняшки рождались 2-3 раза в год, то в июле только в этом роддоме к выписке подготовили сразу три таких семьи.
В последние годы врачи фиксируют рост числа таких случаев, причем все чаще женщины не имеют соответствующей генетический предрасположенности, у многих из них беременность была не индуцированной, а спонтанной. Согласно статистике, идеальный возраст для рождения тройни от 35 до 40 лет. Появление сразу нескольких детей, по словам специалистов, также может быть связано с приемом определенных препаратов на этапе подготовки к беременности.
Трехплодная беременность, даже если все протекает нормально, всегда относится к группе высокого риска. Оборудование нового перинатального центра позволяет выхаживать даже пятисотграммовых детей. Первые недели после рождения они содержатся в кувезах, где температура, влажность и уровень кислорода максимально приближены к внутриутробными. Потом малышей перекладывают на специальные устройства - так называемые панды.
Если в первые месяцы после рождения все было сделано правильно, в дальнейшем близнецы, особенно тройняшки, вырастают более конкурентоспособными. Они гораздо быстрее развиваются и часто опережают своих сверстников. Кроме того, эти дети более самостоятельные и приспособленные к жизни. Ведь родители зачастую просто физически не в состоянии удовлетворить одновременно все их прихоти.
|
В Самаре начался бум тройняшек
|
1 августа 2017, 05:06
|
У самарцев родилась Мальвина
|
28 июля 2017, 11:26
|
Непедагогично: В Техасе разрешили бить детей за плохое поведение в школах
Власти американского штата Техас официально закрепили за преподавателями право наказывать школьников ударами плоской палки. При этом за родителями закреплена возможность запрета такого отношения к собственным чадам.
|
21 июля 2017, 05:23
|
Детей на надувных лодках свозили на остров под Самарой и оставляли выживать
|
21 июля 2017, 03:57
|
Парк увечий: в Самаре от упавшего дерева пострадали женщина и детский батут
В самарском Загородном парке упавшим деревом травмировало 35-летнюю женщину. По данным оперативных структур, с сочетанной травмой ее на карете скорой помощи увезли в больницу, передает «Волга-Ньюс».
По словам очевидцев, дерево рухнуло прямо на детский батут. К счастью, малыши …
|
5 июля 2017, 02:28
|
Мам вынуждают платить за выдачу детей в тольяттинском роддоме
В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на неизвестных личностей, которые организовали "мутный" бизнес в роддоме местного Медгородка. Ушлые дельцы здесь делают деньги на процедуре выдачи детей в зале выписки. Хочешь получить своего ребенка в торжественной обстановке и заснять …
|
20 апреля 2017, 05:42
|
В самарском частном роддоме скончался младенец
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного младенца из-за ненадлежащего исполнения медработниками профессиональных обязанностей.
Как передает областной следственный комитет, инцидент случился 28 сентября в родотделении одной из частных клиник Самары. В этот день в роддом привезли местную 32-летнюю жительницу. …
|
7 декабря 2016, 11:31
|
В Сызранском роддоме появилась на свет девочка-«богатырь»
|
26 ноября 2016, 04:29
|
Из больницы Калинина выписали вторую в этом году тройню
|
10 сентября 2013, 04:51
|
С начала 2013 года в Самарской области родились 4 тройни
|
5 апреля 2013, 01:19
|
В Самарской области стали чаще рождаться тройни
|
27 декабря 2012, 02:56