В Самарской областном перинатальном центре, открытом 11 месяцев назад, настоящий бум на тройни. Если раньше тройняшки рождались 2-3 раза в год, то в июле только в этом роддоме к выписке подготовили сразу три таких семьи. С чем это связано, смотрите в вечернем выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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Самарские тройняшки 7 лет спустя: эксклюзивный репортаж на канале «ТЕРРА»
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1 августа 2017, 06:12
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Улица в центре Самары превратилась в реку: есть фото
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1 августа 2017, 01:27
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В Самаре выбирают место под кремль
«Почему в Самаре нет кремля и обсерватории?» - этот вопрос обсуждают в жж-сообществе samara_ru. «Например, в Астрахани, Нижнем Новгороде, нашей Сызрани и некоторых других городах ПФО кремль есть, а у нас нет, - пишет автор. - Вместе с тем …
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1 августа 2017, 09:52
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К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой
Блогер Сергей Игуменов считает, что малый бизнес Самары «накрывается медным тазом Шаурмы». «Что-то не так в самарском королевстве, если массово закрываются такие тузы общепита, как сеть трактиров русской национальной кухни «Жили-Были». Вместо же них вспыхивают по углам грязные шаурмичные …
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1 августа 2017, 07:32
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Мам вынуждают платить за выдачу детей в тольяттинском роддоме
В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на неизвестных личностей, которые организовали "мутный" бизнес в роддоме местного Медгородка. Ушлые дельцы здесь делают деньги на процедуре выдачи детей в зале выписки. Хочешь получить своего ребенка в торжественной обстановке и заснять …
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20 апреля 2017, 05:42
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В самарском частном роддоме скончался младенец
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного младенца из-за ненадлежащего исполнения медработниками профессиональных обязанностей.
Как передает областной следственный комитет, инцидент случился 28 сентября в родотделении одной из частных клиник Самары. В этот день в роддом привезли местную 32-летнюю жительницу. …
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7 декабря 2016, 11:31
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В Сызранском роддоме появилась на свет девочка-«богатырь»
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26 ноября 2016, 04:29
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Самарские врачи борются за жизнь мамы тройняшек, которой поставлен редкий диагноз
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23 июня 2016, 04:20
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В блогах: Дикий случай в роддоме Сызрани
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18 марта 2016, 07:00
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Из самарского роддома выписали первую в 2013 году тройню
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23 января 2013, 12:39