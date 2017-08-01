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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарские тройняшки 7 лет спустя: эксклюзивный репортаж на канале «ТЕРРА»

Самарские тройняшки 7 лет спустя: эксклюзивный репортаж на канале «ТЕРРА»

Семь лет назад съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» стала свидетелем выписки тройняшек из самарского роддома. Их встречал счастливый отец. Чтобы прокормить семью он работал на износ, в день, когда малышам исполнилось 5 месяцев мужчина умер. 7 лет многодетная мама ютится со 

1 августа 2017, 06:12
Улица в центре Самары превратилась в реку: есть фото

Улица в центре Самары превратилась в реку: есть фото

В понедельник, 1 августа, после сильного дождя в Самаре случился потоп. Залило дорогу в районе пересечения Самарской и Полевой. В результате улица превратилась в реку. По словам местных жителей, вода начала затапливать подвалы зданий. Отметим, по прогнозу синоптиков, дождливая погода 
1 августа 2017, 01:27
В Самаре выбирают место под кремль

В Самаре выбирают место под кремль

«Почему в Самаре нет кремля и обсерватории?» - этот вопрос обсуждают в жж-сообществе samara_ru. «Например, в Астрахани, Нижнем Новгороде, нашей Сызрани и некоторых других городах ПФО кремль есть, а у нас нет, - пишет автор. - Вместе с тем 
1 августа 2017, 09:52
К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой

К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой

Блогер Сергей Игуменов считает, что малый бизнес Самары «накрывается медным тазом Шаурмы». «Что-то не так в самарском королевстве, если массово закрываются такие тузы общепита, как сеть трактиров русской национальной кухни «Жили-Были». Вместо же них вспыхивают по углам грязные шаурмичные 
1 августа 2017, 07:32
Мам вынуждают платить за выдачу детей в тольяттинском роддоме

Мам вынуждают платить за выдачу детей в тольяттинском роддоме

В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на неизвестных личностей, которые организовали "мутный" бизнес в роддоме местного Медгородка. Ушлые дельцы здесь делают деньги на процедуре выдачи детей в зале выписки. Хочешь получить своего ребенка в торжественной обстановке и заснять 
20 апреля 2017, 05:42
В самарском частном роддоме скончался младенец

В самарском частном роддоме скончался младенец

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного младенца из-за ненадлежащего исполнения медработниками профессиональных обязанностей.

Как передает областной следственный комитет, инцидент случился 28 сентября в родотделении одной из частных клиник Самары. В этот день в роддом привезли местную 32-летнюю жительницу. 

7 декабря 2016, 11:31
В Сызранском роддоме появилась на свет девочка-«богатырь»

В Сызранском роддоме появилась на свет девочка-«богатырь»

21 ноября в роддоме города Сызрань Самарской области родилась девочка весом 4,4 килограмма, передает местный портал «Маленькая Сызрань». Роды продолжались порядка 8 часов и около 10:30 семье Литвиных появилось пополнение. Ирина и Павел назвали дочку Софья. Счастливое семейство попало на 
26 ноября 2016, 04:29
Самарские врачи борются за жизнь мамы тройняшек, которой поставлен редкий диагноз

Самарские врачи борются за жизнь мамы тройняшек, которой поставлен редкий диагноз

Самарские врачи и их московские коллеги борются за жизнь мамы тройняшек, которой поставлен редкий диагноз. В мае женщина с помощью кесарева сечения родила здоровых мальчиков, но у нее самой отказали сразу несколько органов. Опасаясь худшего, друзья и родственники молодой мамы 

23 июня 2016, 04:20
В блогах: Дикий случай в роддоме Сызрани

В блогах: Дикий случай в роддоме Сызрани

Блогер Тамара Правдина рассказала про "дикий случай в сызранском роддоме". "Сегодня ночью у женщины начались схватки. Около 4 часов утра ее доставили в роддом, но там ее НЕ приняли. Отправили домой, предложив приехать через 4 часа. Типа беспокоить акушеров в 
18 марта 2016, 07:00
Из самарского роддома выписали первую в 2013 году тройню

Из самарского роддома выписали первую в 2013 году тройню

В областной больнице имени Калинина - праздник. Врачи выписали первую в этом году тройню. Пополнение в семье Мельниковых произошло 18 декабря 2012-го. Больше месяца ушло на то, чтобы младенцы набрали необходимую массу. 

5-летний Никита просил у родителей братика, а получил троих 

23 января 2013, 12:39
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