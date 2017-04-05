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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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В Тольятти девочка случайно ранила себя из травматического пистолета отца

В Тольятти девочка случайно ранила себя из травматического пистолета отца

Двое тольяттинских полицейских оказали срочную помощь девочке, получившей ранение в голову. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 3 апреля. Сотрудники ГИБДД капитан полиции Анатолий Голубев и лейтенант полиции Михаил Шорин находились на маршруте патрулирования, когда к ним подъехал автомобиль Lada 
4 апреля 2017, 04:55
Названы претенденты на пост главы Тольятти

Названы претенденты на пост главы Тольятти

На пост мэра Тольятти претендуют 19 человек, их имена опубликованы на сайте городской думы. Большинство из претендентов проживают в Автограде. При этом в списке не оказалось действующего мэра Сергея Андреева, который до последнего времени говорил о своей готовности участвовать в 
4 апреля 2017, 04:11
Задержаны подозреваемые в покушении на Владимира Сафронова в Тольятти

Задержаны подозреваемые в покушении на Владимира Сафронова в Тольятти

В Самарской области раскрыли покушение на убийство Владимира Сафронова, в прошлом участника Неверовской ОПГ. Как уже сообщала "ТЕРРА", мужчину расстреляли 24 марта в Тольятти у дома №41 на улице Свердлова. Пули попали в область головы и туловища. 
4 апреля 2017, 11:44
Новый прокурор Тольятти Альберт Москалев приступил к исполнению обязанностей

Новый прокурор Тольятти Альберт Москалев приступил к исполнению обязанностей

С 3 апреля в Тольятти приступил к исполнению своих обязанностей новый прокурор Альберт Москалев. Коллективу его представил руководитель областного надзорного ведомства Константин Букреев.

Альберт Москалев выходец с Дальнего Востока. Родился в 1978, окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. В конце 1990-х 

4 апреля 2017, 10:47
Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.  

«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон 
27 марта 2017, 04:50
В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн

В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн

Автопоезд, перевозивший санкционную продукцию, задержан у овощной базы на улице Олимпийской. Контрабанду выявили сотрудники областного Управления Россельхознадзора и Самарской таможни совместно с инспекторами ДПС.
Импортёр яблок - предприятие "ТихСервис", зарегистрированное в Бресте. На территорию России фрукты пришли по поддельным документам 

15 декабря 2016, 01:47
Россельхознадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа в РФ

Россельхознадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа в РФ

По сведениям Россельхознадзора, в этом году возникла реальная угроза появления разных штаммов птичьего гриппа в России и заражения домашней птицы. Предположительным путем возникновения заболевания считается сезонная миграция диких перелетных птиц.
Как поясняют эксперты, в настоящее время во многих странах сложилась 

23 ноября 2016, 11:29
Пассажир из Таджикистана привез в Самару опасных насекомых

Пассажир из Таджикистана привез в Самару опасных насекомых

В аэропорту Курумоч в ручной клади пассажира из Таджикистана обнаружили крупу с вредными насекомыми.

«В крупе находились живые особи четырехпятнистой зерновки, а также семена опасного для сельского хозяйства сорняка - повилики полевой. Партия зараженной продукции была уничтожена», - сообщили в управлении 

14 ноября 2016, 04:11
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