Названы претенденты на пост главы Тольятти На пост мэра Тольятти претендуют 19 человек, их имена опубликованы на сайте городской думы. Большинство из претендентов проживают в Автограде. При этом в списке не оказалось действующего мэра Сергея Андреева, который до последнего времени говорил о своей готовности участвовать в …