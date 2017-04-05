Стали известные результаты проверок Россельхознадзора в тольяттинских супермаркетах. По данным регионального управления, пробы мясной продукции были отобраны в магазинах крупных торговых сетей. Выявлены микробы, высокое содержание которых может вызвать пищевое отравление.
На анализ отправили куриный фарш и котлеты. В первой партии было превышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. В сообщении ведомства указано, что продукция произведена в Ростовской области. Во втором случае также было выявлено аналогичное нарушение.
|
В Тольятти девочка случайно ранила себя из травматического пистолета отца
Двое тольяттинских полицейских оказали срочную помощь девочке, получившей ранение в голову. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 3 апреля. Сотрудники ГИБДД капитан полиции Анатолий Голубев и лейтенант полиции Михаил Шорин находились на маршруте патрулирования, когда к ним подъехал автомобиль Lada …
|
4 апреля 2017, 04:55
|
Названы претенденты на пост главы Тольятти
|
4 апреля 2017, 04:11
|
Задержаны подозреваемые в покушении на Владимира Сафронова в Тольятти
В Самарской области раскрыли покушение на убийство Владимира Сафронова, в прошлом участника Неверовской ОПГ. Как уже сообщала "ТЕРРА", мужчину расстреляли 24 марта в Тольятти у дома №41 на улице Свердлова. Пули попали в область головы и туловища. …
|
4 апреля 2017, 11:44
|
Новый прокурор Тольятти Альберт Москалев приступил к исполнению обязанностей
С 3 апреля в Тольятти приступил к исполнению своих обязанностей новый прокурор Альберт Москалев. Коллективу его представил руководитель областного надзорного ведомства Константин Букреев.
Альберт Москалев выходец с Дальнего Востока. Родился в 1978, окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. В конце 1990-х …
|
4 апреля 2017, 10:47
|
Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней
В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.
«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон …
|
27 марта 2017, 04:50
|
В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн
Автопоезд, перевозивший санкционную продукцию, задержан у овощной базы на улице Олимпийской. Контрабанду выявили сотрудники областного Управления Россельхознадзора и Самарской таможни совместно с инспекторами ДПС.
|
15 декабря 2016, 01:47
|
Россельхознадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа в РФ
По сведениям Россельхознадзора, в этом году возникла реальная угроза появления разных штаммов птичьего гриппа в России и заражения домашней птицы. Предположительным путем возникновения заболевания считается сезонная миграция диких перелетных птиц.
|
23 ноября 2016, 11:29
|
Пассажир из Таджикистана привез в Самару опасных насекомых
В аэропорту Курумоч в ручной клади пассажира из Таджикистана обнаружили крупу с вредными насекомыми.
«В крупе находились живые особи четырехпятнистой зерновки, а также семена опасного для сельского хозяйства сорняка - повилики полевой. Партия зараженной продукции была уничтожена», - сообщили в управлении …
|
14 ноября 2016, 04:11