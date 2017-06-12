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В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом
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12 июня 2017, 04:41
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В Тольятти спасли 3-х наркоманов, потерявших сознание во дворе из-за передозировки (есть видео)
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12 июня 2017, 04:06
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Трагически погиб глава Советского района Самары Владимир Сафронов
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12 июня 2017, 02:59
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В Самаре на Ново-Вокзальной «десятка» опрокинула «Газель»
Сегодня, 11 июня, около 7:00 в Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской произошло серьезное ДТП. Как передает Прогородсамара, там столкнулись ВАЗ-2110 и «Газель». Удар был такой силы, что фургон опрокинулся на левый бок и развалился. На месте аварии …
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11 июня 2017, 05:28
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Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти
Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении …
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11 июня 2017, 04:41
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В Тольятти продолжаются поиски пропавшей капсулы времени с посланием от комсомольцев
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9 июня 2017, 09:00
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В Тольятти начнут выпускать полноприводную Lada Logo
Тольяттинское АО «Супер-Авто Холдинг» займется выпуском автомобиля Lada Logo. Фирма получила так называемое «Одобрение типа транспортного средства». Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росреестра. Пикап на базе «Нивы» получит двухдверную 4-местную кабину и грузовую платформу с пластиковой надстройкой, двигатель ВАЗ-21214 …
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9 июня 2017, 03:12
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В Тольятти построят машину-музей cо сквером за 356 миллионов рублей
В Интернете опубликованы эскизы для проекта нового сквера, который благоустроят в Тольятти к 50-летию АвтоВАЗа. Парк разобьют в Автозаводском районе, на месте заброшенных фонтанов. Его площадь составит 76 тысяч квадратных метров. Главным объектом станет новый выставочный комплекс истории АвтоВАЗа в …
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9 июня 2017, 02:31