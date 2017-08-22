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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Отсрочка от ФАС: Операторам связи перенесли дату отмены роуминга на 15 декабря

Отсрочка от ФАС: Операторам связи перенесли дату отмены роуминга на 15 декабря

Федеральная антимонопольная служба продлила «большой четверке» операторов срок исполнения предупреждения о выравнивании тарифов в домашнем регионе и при поездках внутри России. Требование к МТС, «Мегафону», «Вымпелкому» и Tele2 ликвидировать разницу в тарифах было озвучено службой в середине этого лета. До 

22 августа 2017, 12:32
Разговор без границ: ФАС рассмотрит вопрос отмены национального роуминга

Разговор без границ: ФАС рассмотрит вопрос отмены национального роуминга

16 августа Федеральная Антимонопольная Служба рассмотрит вопрос об отсрочке отмены национального роуминга. С такой просьбой к ведомству ранее обратился один из операторов «большой четверки».
16 августа 2017, 11:59
Российские сотовые операторы не выполнили требования ФАС об отмене роуминга

Российские сотовые операторы не выполнили требования ФАС об отмене роуминга

До 13 августа «большая четверка» российских сотовых операторов (МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2) должна была отчитаться о выполнении требований Федеральной антимонопольной службы. Операторам надлежало уведомить абонентов обо всех изменениях тарифного плана за десять дней. Но в начале августа ни один 

14 августа 2017, 12:18
Заоблачные цены: ФАС заподозрила авиакомпании в ценовом сговоре

Заоблачные цены: ФАС заподозрила авиакомпании в ценовом сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверку авиакомпаний «Аэрофлот», «Сибирь» и «Якутия», заподозрив их в ценовом сговоре. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
Поводом для такой проверки оказался ряд сообщений в СМИ, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях авиакомпаний, отмечают 

10 августа 2017, 03:38
В Самаре наметился кризис в сфере недвижимости

В Самаре наметился кризис в сфере недвижимости

Ни одной новой стройки за полгода. В областной столице наметился кризис в сфере недвижимости. Причем такая ситуация характерна не только для 63-го региона. Эксперты связывают это с постепенным ужесточением законодательства в сфере строительства. Многие проекты, которые готовили годами, сейчас резко 

10 июля 2017, 05:41
В Самаре официально не обманутые дольщики 12 лет ждут квартиры

В Самаре официально не обманутые дольщики 12 лет ждут квартиры

В Самарской области растет число обманутых дольщиков. По сравнению с прошлым годом, их стало больше в 2 раза. Если в 2016-м в области насчитывался 21 недострой, то к апрелю 2017-го их стало уже 58. И этот список в ближайшее время 

20 июня 2017, 04:28
Тяжелая доля обманутых дольщиков

Тяжелая доля обманутых дольщиков

На покупку квартиры для дочери семья Фирстовых копила несколько десятилетий. Однако, даже выплатив полную стоимость квадратных метров в строящемся доме на пересечении Садовой и Вилоновской в 2007 году, переехать в новое жилье так и не удалось. Застройщик обанкротился, возведя только 

20 апреля 2017, 06:13
Обманутые дольщики компании

Обманутые дольщики компании "Самарагорстрой" подали иск к новому застройщику

Они требуют признать право на квартиры в жилом комплексе "Ильинская плаза", который строится на пересечении улиц Маяковского и Буянова. Первое заседание в Ленинском районном суде Самары назначено на 17 апреля.
Дольщики компании "Самарагорстрой" ждут своих квадратных метров почти 10 лет. 

11 апреля 2017, 05:52
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