Обманутые дольщики 63-го региона обратились за помощью в антимонопольную службу. Во вторник, 22 августа, состоялось заседание комиссии УФАС по Самарской области, на котором рассматривалось заявление граждан, дважды пострадавших от действий региональных застройщиков. Напомним, что наша губерния продолжает оставаться в лидерах наряду с Новосибирской, Ростовской областями, а также Москвой и Подмосковьем по масштабу проблемы обманутых дольщиков. В регионе 58 недостроев и больше 3 тысяч соинвесторов, оставшихся у разбитого корыта. Почему покупатели квартир жилого комплекса «Ясная поляна» просят разобраться в их проблемах антимонопольную службу? Подробности – в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
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Отсрочка от ФАС: Операторам связи перенесли дату отмены роуминга на 15 декабря
Федеральная антимонопольная служба продлила «большой четверке» операторов срок исполнения предупреждения о выравнивании тарифов в домашнем регионе и при поездках внутри России. Требование к МТС, «Мегафону», «Вымпелкому» и Tele2 ликвидировать разницу в тарифах было озвучено службой в середине этого лета. До …
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22 августа 2017, 12:32
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Разговор без границ: ФАС рассмотрит вопрос отмены национального роуминга
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16 августа 2017, 11:59
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Российские сотовые операторы не выполнили требования ФАС об отмене роуминга
До 13 августа «большая четверка» российских сотовых операторов (МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2) должна была отчитаться о выполнении требований Федеральной антимонопольной службы. Операторам надлежало уведомить абонентов обо всех изменениях тарифного плана за десять дней. Но в начале августа ни один …
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14 августа 2017, 12:18
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Заоблачные цены: ФАС заподозрила авиакомпании в ценовом сговоре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверку авиакомпаний «Аэрофлот», «Сибирь» и «Якутия», заподозрив их в ценовом сговоре. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
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10 августа 2017, 03:38
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В Самаре наметился кризис в сфере недвижимости
Ни одной новой стройки за полгода. В областной столице наметился кризис в сфере недвижимости. Причем такая ситуация характерна не только для 63-го региона. Эксперты связывают это с постепенным ужесточением законодательства в сфере строительства. Многие проекты, которые готовили годами, сейчас резко …
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10 июля 2017, 05:41
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В Самаре официально не обманутые дольщики 12 лет ждут квартиры
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20 июня 2017, 04:28
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Тяжелая доля обманутых дольщиков
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20 апреля 2017, 06:13
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Обманутые дольщики компании "Самарагорстрой" подали иск к новому застройщику
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11 апреля 2017, 05:52