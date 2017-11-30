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Самарцы предлагают цвета для «дома-кукурузы» на ул. Осипенко
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24 ноября 2017, 04:55
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Дом-терка на улице Осипенко напугал группу самарцев
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20 ноября 2017, 12:36
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В Самаре сгорел расселенный дом возле трамвайной линии
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13 ноября 2017, 09:46
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В Самаре появятся новые гигантские граффити
На самарских многоэтажках появятся новые граффити с портретами известных людей. Сейчас художники приступили к работе на торце дома №4 по улице Губанова. Там появится портрет заслуженного врача Российской Федерации, почетного гражданина города Самара - Владимира Диамидовича Середавина. Еще одно изображение …
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20 сентября 2017, 12:03
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Появилось фото гигантских граффити на стене самарского дома
На стене самарской девятиэтажки появились гигантские граффити. Портрет конструктора ракет Николая Кузнецова нарисовали на торце дома №30 по улице Парижской Коммуны в поселке Управленческий. Художники из команды «Самара Граффити» работали над портретом почти две недели и израсходовали более 200 баллончиков …
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1 сентября 2017, 01:12
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В США выставлена на продажу ферма Марка Твена за $1,85 млн
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28 августа 2017, 12:21
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В Самаре нашли очень старые граффити, есть фото
Блогер Наталья Маслова поведала про "Автограф из прошлого века на обычном доме на Некрасовской". "Я постоянно хожу там мимо. И вдруг заметила вот такой автограф-граффити: Коля, 25 сентября 1955 года. Без художественных достоинств, но очень почтенного возраста. Интересно, этот …
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28 ноября 2016, 06:07
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В блогах: самарский стрит-арт в лицах
Блогер 63r предложил самарцам посмотреть на граффити в естественной среде обитания. "Знакомьтесь, это Vertigo. Он рисует в команде VGA и делает очень захватывающие работы. Это тот самый финалист из самарского полуфинала Street art fest. Совершенно геометричные, мучительно ритмичные фигуры, …
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10 ноября 2016, 05:48
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Блогер рассказал о ремонте улицы Осипенко в Самаре
Блогер Евгений Синюков поделился впечатлениями от ремонта улицы Осипенко. "У фонтана работа закипела, до этого тут шло все не очень быстро", - сообщает автор. "Наверху у дома № 1 почти все сделано, стало однозначно лучше, но качество выполненных работ …
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9 сентября 2016, 06:16
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В блогах: капитальный ремонт улицы Осипенко
Блогер Нина Дюкова заметила, что на улице Осипенко начали разбирать полуразрушенный подиум, который остался в наследство от магазина "Цитрон", перед стеной «Они открыли дорогу в космос…». «Работы по мощению плиткой пешеходной зоны ведёт организация "Вектор 21", являющаяся субподрядчиком строительной …
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21 июня 2016, 06:02
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В блогах: «Это тянет на идиотизм года в Самаре»
Блогеру Александру Голованову не понравилось упразднение пешеходного перехода на пересечении улиц Ново-Садовой с Осипенко. "Это тот перекресток, где людей гораздо больше, чем машин, и всех загнали под землю, - пишет автор. - Причем дорога вдоль Осипенко ведет на набережную, …
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8 октября 2015, 09:48
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Новости самарских блогов 11.12.2012
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12 декабря 2012, 12:07