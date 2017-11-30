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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Самарцы предлагают цвета для «дома-кукурузы» на ул. Осипенко

Самарцы предлагают цвета для «дома-кукурузы» на ул. Осипенко

Самарцы предлагают варианты цвета для «дома-кукурузы» на улице Осипенко. Есть предложения перекрасить здание в кислотные цвета – розовый или ярко-зеленый. Самарский блогер Владимир Сверкалов опубликовал на своей странице в соцсети «пестрый» вариант.

«Вариант, который устроит всех. Раз в год 
24 ноября 2017, 04:55
Дом-терка на улице Осипенко напугал группу самарцев

Дом-терка на улице Осипенко напугал группу самарцев

В Самаре разгорелся спор по поводу судьбы дома №32 на улице Осипенко. Уникальное для Самары здание расположено у перекрестка с проспектом Ленина, напротив областной библиотеки. В народе этот дом также известен как «терка», «кукуруза», «напильник» или «рашпиль». Инициативная группа самарцев 

20 ноября 2017, 12:36
В Самаре сгорел расселенный дом возле трамвайной линии

В Самаре сгорел расселенный дом возле трамвайной линии

В воскресенье, 12 ноября, в Самаре произошел пожар в двухэтажном доме на пересечении улиц Советской и Нагорной – это возле трамвайной линии, между остановками «Ставропольская» и «Черемшанская», недалеко от парка Металлургов. О происшествии в социальной сети первыми рассказали очевидцы. Известно, 
13 ноября 2017, 09:46
В Самаре появятся новые гигантские граффити

В Самаре появятся новые гигантские граффити

На самарских многоэтажках появятся новые граффити с портретами известных людей. Сейчас художники приступили к работе на торце дома №4 по улице Губанова. Там появится портрет заслуженного врача Российской Федерации, почетного гражданина города Самара - Владимира Диамидовича Середавина. Еще одно изображение 
20 сентября 2017, 12:03
Появилось фото гигантских граффити на стене самарского дома

Появилось фото гигантских граффити на стене самарского дома

На стене самарской девятиэтажки появились гигантские граффити. Портрет конструктора ракет Николая Кузнецова нарисовали на торце дома №30 по улице Парижской Коммуны в поселке Управленческий. Художники из команды «Самара Граффити» работали над портретом почти две недели и израсходовали более 200 баллончиков 
1 сентября 2017, 01:12
В США выставлена на продажу ферма Марка Твена за $1,85 млн

В США выставлена на продажу ферма Марка Твена за $1,85 млн

Поместье в штате Коннектикут называется Jean’s Farm в честь любимой дочери известного писателя Джейн. В начале прошлого столетия Марк Твен купил участок земли с кирпичным домом площадью 339 кв.м. И вот теперь ферма выставлена на продажу за $1,85 млн.
Литератор 

28 августа 2017, 12:21
В Самаре нашли очень старые граффити, есть фото

В Самаре нашли очень старые граффити, есть фото

Блогер Наталья Маслова поведала про "Автограф из прошлого века на обычном доме на Некрасовской". "Я постоянно хожу там мимо. И вдруг заметила вот такой автограф-граффити: Коля, 25 сентября 1955 года. Без художественных достоинств, но очень почтенного возраста. Интересно, этот 
28 ноября 2016, 06:07
В блогах: самарский стрит-арт в лицах

В блогах: самарский стрит-арт в лицах

Блогер 63r предложил самарцам посмотреть на граффити в естественной среде обитания. "Знакомьтесь, это Vertigo. Он рисует в команде VGA и делает очень захватывающие работы. Это тот самый финалист из самарского полуфинала Street art fest. Совершенно геометричные, мучительно ритмичные фигуры, 
10 ноября 2016, 05:48
Блогер рассказал о ремонте улицы Осипенко в Самаре

Блогер рассказал о ремонте улицы Осипенко в Самаре

Блогер Евгений Синюков поделился впечатлениями от ремонта улицы Осипенко. "У фонтана работа закипела, до этого тут шло все не очень быстро", - сообщает автор. "Наверху у дома № 1 почти все сделано, стало однозначно лучше, но качество выполненных работ 
9 сентября 2016, 06:16
В блогах: капитальный ремонт улицы Осипенко

В блогах: капитальный ремонт улицы Осипенко

Блогер Нина Дюкова заметила, что на улице Осипенко начали разбирать полуразрушенный подиум, который остался в наследство от магазина "Цитрон", перед стеной «Они открыли дорогу в космос…». «Работы по мощению плиткой пешеходной зоны ведёт организация "Вектор 21", являющаяся субподрядчиком строительной 
21 июня 2016, 06:02
В блогах: «Это тянет на идиотизм года в Самаре»

В блогах: «Это тянет на идиотизм года в Самаре»

Блогеру Александру Голованову не понравилось упразднение пешеходного перехода на пересечении улиц Ново-Садовой с Осипенко. "Это тот перекресток, где людей гораздо больше, чем машин, и всех загнали под землю, - пишет автор. - Причем дорога вдоль Осипенко ведет на набережную, 
8 октября 2015, 09:48
Новости самарских блогов 11.12.2012

Новости самарских блогов 11.12.2012

Жуткую картину на одной из самарских контейнерных площадок обнаружил блоггер Игорь Кондратьев. "Пошел мусор выкинуть, а у мусорных баков – митинг. Работяги из аварийной службы стоят и ругаются, - пишет автор. - Заглянул в бак и обалдел. Туда кто-то свежей 

12 декабря 2012, 12:07
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