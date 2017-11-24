В блогах: спортплощадка-фантом на Осипенко в Самаре … Блогер Алексей Сорокин поведал , что в Самаре по адресу Осипенко, 18, появилась спортивная площадка-фантом. Еще в 2012 году власти города обещали построить вместо находившейся по этому адресу старой спортплощадки новую универсальную. Тогда же, поздней осенью, весь инвентарь был демонтирован,