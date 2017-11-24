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Дом-терка на улице Осипенко напугал группу самарцев
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20 ноября 2017, 12:36
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В Самаре сгорел расселенный дом возле трамвайной линии
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13 ноября 2017, 09:46
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В США выставлена на продажу ферма Марка Твена за $1,85 млн
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28 августа 2017, 12:21
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В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах
В России запущено мобильное приложение, содержащее сведения обо всех зарегистрированных жилых строениях. Им могут пользоваться владельцы устройств под управлением iOS и Android.
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21 марта 2017, 03:27
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В блогах: отчет с «Мокрых войн» в Самаре
В группе "Услышано Самара" выложили видеоотчет о "Мокрых войнах - 2015". Незабываемый драйв прошел в воскресенье около фонтана на пересечении Осипенко с проспектом Ленина. Воевало несколько сотен человек. Никто не пострадал. Молодые люди были вооружены ведрами, кружками, 10-литровыми баклажками …
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11 августа 2015, 09:01
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В Самаре возле станции «Алабинская» на Осипенко провалился асфальт
В Интернете появилось фото провала асфальта на ул. Осипенко. По словам очевидца, это произошло около перекрестка с Ново-Садовой возле станции метро «Алабинская». На месте происшествия работают представители дорожной службы, место провала будет огорожено, и начнутся восстановительные работы. Их планируют завершить …
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19 мая 2015, 03:22
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В блогах: спортплощадка-фантом на Осипенко в Самаре
Блогер Алексей Сорокин поведал, что в Самаре по адресу Осипенко, 18, появилась спортивная площадка-фантом. Еще в 2012 году власти города обещали построить вместо находившейся по этому адресу старой спортплощадки новую универсальную. Тогда же, поздней осенью, весь инвентарь был демонтирован, …
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14 мая 2015, 04:37
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В квартире на ул. Осипенко в Самаре найдено тело пенсионерки с ранами на руках
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти пожилой женщины. Тело 75-летней пенсионерки было обнаружено в квартире на ул. Осипенко. По предварительной версии, женщина покончила жизнь самоубийством. На руках погибшей – раны. Знакомые пенсионерки рассказали полицейским, что она жаловалась на …
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27 февраля 2015, 04:16