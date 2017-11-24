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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Дом-терка на улице Осипенко напугал группу самарцев

Дом-терка на улице Осипенко напугал группу самарцев

В Самаре разгорелся спор по поводу судьбы дома №32 на улице Осипенко. Уникальное для Самары здание расположено у перекрестка с проспектом Ленина, напротив областной библиотеки. В народе этот дом также известен как «терка», «кукуруза», «напильник» или «рашпиль». Инициативная группа самарцев 

20 ноября 2017, 12:36
В Самаре сгорел расселенный дом возле трамвайной линии

В Самаре сгорел расселенный дом возле трамвайной линии

В воскресенье, 12 ноября, в Самаре произошел пожар в двухэтажном доме на пересечении улиц Советской и Нагорной – это возле трамвайной линии, между остановками «Ставропольская» и «Черемшанская», недалеко от парка Металлургов. О происшествии в социальной сети первыми рассказали очевидцы. Известно, 
13 ноября 2017, 09:46
В США выставлена на продажу ферма Марка Твена за $1,85 млн

В США выставлена на продажу ферма Марка Твена за $1,85 млн

Поместье в штате Коннектикут называется Jean’s Farm в честь любимой дочери известного писателя Джейн. В начале прошлого столетия Марк Твен купил участок земли с кирпичным домом площадью 339 кв.м. И вот теперь ферма выставлена на продажу за $1,85 млн.
Литератор 

28 августа 2017, 12:21
В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах

В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах

В России запущено мобильное приложение, содержащее сведения обо всех зарегистрированных жилых строениях. Им могут пользоваться владельцы устройств под управлением iOS и Android.
Приложение представляет собой карту с различными объектами. В зеленом цвете представлены дома в отличном состоянии, в красном - 

21 марта 2017, 03:27
В блогах: отчет с «Мокрых войн» в Самаре

В блогах: отчет с «Мокрых войн» в Самаре

В группе "Услышано Самара" выложили видеоотчет о "Мокрых войнах - 2015". Незабываемый драйв прошел в воскресенье около фонтана на пересечении Осипенко с проспектом Ленина. Воевало несколько сотен человек. Никто не пострадал. Молодые люди были вооружены ведрами, кружками, 10-литровыми баклажками 
11 августа 2015, 09:01
В Самаре возле станции «Алабинская» на Осипенко провалился асфальт

В Самаре возле станции «Алабинская» на Осипенко провалился асфальт

В Интернете появилось фото провала асфальта на ул. Осипенко. По словам очевидца, это произошло около перекрестка с Ново-Садовой возле станции метро «Алабинская». На месте происшествия работают представители дорожной службы, место провала будет огорожено, и начнутся восстановительные работы. Их планируют завершить 
19 мая 2015, 03:22
В блогах: спортплощадка-фантом на Осипенко в Самаре

В блогах: спортплощадка-фантом на Осипенко в Самаре

Блогер Алексей Сорокин поведал, что в Самаре по адресу Осипенко, 18, появилась спортивная площадка-фантом. Еще в 2012 году власти города обещали построить вместо находившейся по этому адресу старой спортплощадки новую универсальную. Тогда же, поздней осенью, весь инвентарь был демонтирован, 
14 мая 2015, 04:37
В квартире на ул. Осипенко в Самаре найдено тело пенсионерки с ранами на руках

В квартире на ул. Осипенко в Самаре найдено тело пенсионерки с ранами на руках

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти пожилой женщины. Тело 75-летней пенсионерки было обнаружено в квартире на ул. Осипенко. По предварительной версии, женщина покончила жизнь самоубийством. На руках погибшей – раны. Знакомые пенсионерки рассказали полицейским, что она жаловалась на 
27 февраля 2015, 04:16
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