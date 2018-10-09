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Материалы по теме:

Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей

Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей

В суд Железнодорожного района Самары передали уголовное дело в отношении местного жителя. По версии следствия, 1 марта в здании ОП № 5 У МВД России по Самаре этот человек попытался передать силовику 200 тысяч рублей — часть взятки в 400 
9 октября 2018, 03:12
Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнили три балканских специалиста

Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнили три балканских специалиста

В тренерский штаб нового наставника самарского футбольного клуба Миодрага Божовича войдут три специалиста из Черногории. Тренером по физической подготовке станет Саша Петрович, знакомый Божовичу по работе в тульском «Арсенале» и сербской Црвене Звезде. Кроме того, к команде присоединятся Милорад Байович, 
9 октября 2018, 02:43
В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела

В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела

Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России завело уголовное дело на высокопоставленного стража порядка. Подозреваемым оказался начальник отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России. Дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, подозреваемый скрыл 
9 октября 2018, 02:21
В Тольятти подростки стянули алкоголь на 30 тысяч рублей

В Тольятти подростки стянули алкоголь на 30 тысяч рублей

В дежурную часть в Тольятти обратился администратор магазина на улице Мира. Он рассказал, что двое молодых людей похитили из торговой точки алкоголь на 30 тысяч рублей. Злоумышленники разбили стеклянную дверь супермаркета и вынесли оттуда свою добычу.

Подозреваемые попали на 
9 октября 2018, 01:21
В Самаре 3,8 млн рублей потратят на новые дорожки в Ботаническом саду

В Самаре 3,8 млн рублей потратят на новые дорожки в Ботаническом саду

В областной столице объявлен аукцион по поиску подрядчика, который приведет в порядок все дорожки и тротуары в Ботаническом саду. Победителя торгов обяжут убрать существующее асфальтовое покрытие тропинок, бортовые камни. Затем ему придется положить выравнивающий слой оснований из песка, щебня и 
9 октября 2018, 12:55
На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

Художники закончили в Самаре мурал, стилизованный под 8-битную графику. Граффити можно увидеть сразу на трех домах - № 222 и 230  по улице Ташкентской и № 45 по Демократической. Идея принадлежала Андрею Лазареву. Вместе с ним фасады расписывали команда VGA 
3 сентября 2018, 05:14
В Самаре на трех девятиэтажках на Ташкентской появятся новые муралы

В Самаре на трех девятиэтажках на Ташкентской появятся новые муралы

В Самаре появятся новые муралы на жилых домах: художники хотят запечатлеть исторические моменты чемпионатов мира по футболу на трех фасадах на Ташкентской. По словам мастера Дениса Vertigo, рисунки украсят девятиэтажные дома № 230, 240 и 222. На одном из них 
10 августа 2018, 12:44
В Самаре высотку на Ново-Садовой украсила девушка с шарами-планетами

В Самаре высотку на Ново-Садовой украсила девушка с шарами-планетами

На самарской многоэтажке, расположенной на улице Ново-Садовой, 198 появился новый мурал. Ранее конкурс на лучшие эскизы проводил Фонд капремонта. Граффитисты из Самары, Москвы и Тольяти прислали более 1200 работ. На темно-синем контрастном фоне авторы нарисовали очаровательную девушку, котопая держит связку 
6 августа 2018, 10:26
В блогах: в Самаре увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала

В блогах: в Самаре увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала

Фонд капитального ремонта Самарской области сообщил в "Твиттере", что в Самаре на фасаде дома № 369 по улице Ново-Садовой увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Заказчиком проекта выступил непосредственно регоператор. Средства на его 
16 июля 2018, 05:28
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