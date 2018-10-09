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Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей
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9 октября 2018, 03:12
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Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнили три балканских специалиста
В тренерский штаб нового наставника самарского футбольного клуба Миодрага Божовича войдут три специалиста из Черногории. Тренером по физической подготовке станет Саша Петрович, знакомый Божовичу по работе в тульском «Арсенале» и сербской Црвене Звезде. Кроме того, к команде присоединятся Милорад Байович, …
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9 октября 2018, 02:43
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В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела
Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России завело уголовное дело на высокопоставленного стража порядка. Подозреваемым оказался начальник отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России. Дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий».
По версии следствия, подозреваемый скрыл …
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9 октября 2018, 02:21
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В Тольятти подростки стянули алкоголь на 30 тысяч рублей
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9 октября 2018, 01:21
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В Самаре 3,8 млн рублей потратят на новые дорожки в Ботаническом саду
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9 октября 2018, 12:55
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На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал
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3 сентября 2018, 05:14
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В Самаре на трех девятиэтажках на Ташкентской появятся новые муралы
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10 августа 2018, 12:44
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В Самаре высотку на Ново-Садовой украсила девушка с шарами-планетами
На самарской многоэтажке, расположенной на улице Ново-Садовой, 198 появился новый мурал. Ранее конкурс на лучшие эскизы проводил Фонд капремонта. Граффитисты из Самары, Москвы и Тольяти прислали более 1200 работ. На темно-синем контрастном фоне авторы нарисовали очаровательную девушку, котопая держит связку …
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6 августа 2018, 10:26
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В блогах: в Самаре увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала
Фонд капитального ремонта Самарской области сообщил в "Твиттере", что в Самаре на фасаде дома № 369 по улице Ново-Садовой увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Заказчиком проекта выступил непосредственно регоператор. Средства на его …
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16 июля 2018, 05:28