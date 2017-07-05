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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Из-за дождя начал разрушатся корпус «Жигулевской долины»

Из-за дождя начал разрушатся корпус «Жигулевской долины»

На один из корпусов технопарка «Жигулевская долина» сегодня тоже обрушился настоящий потоп. Причем прямо внутри помещений. Во время дождя с потолка потоком лилась вода и кусками отваливается потолочная плитка. Аналогичное ЧП уже было в 2016 году. Крышу пострадавшего в блока 
5 июля 2017, 06:05
Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом

Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом

Сегодня, 5 июля, многие районы в Самарской области накрыл циклон. Шквальный ветер, ливень, град - сообщениями о прелестях непогоды были просто переполнены паблики Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Многие улицы в этих городах оказались затопленными, очевидцы рассказали о множестве упавших 
5 июля 2017, 05:48
Фонд капремонта остался без кредита

Фонд капремонта остался без кредита

Очередная попытка регионального фонда капитального ремонта получить кредит на 1 миллиард 800 миллионов рублей провалилась. Деньги собирались потратить на выполнение капремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках  подготовки  Самары к проведению в 2018 году чемпионата мира по 

5 июля 2017, 04:10
Ростуризм обнаружил в Самаре дефицит гостиниц для ЧМ-2018

Ростуризм обнаружил в Самаре дефицит гостиниц для ЧМ-2018

В Ростуризме заявили о нехватке гостиниц в городах-организаторах ЧМ-2018. В частности, «дефицит коллективных средств размещения» чиновники ведомства констатировали в Республике Мордовия, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, пишут «Известия».

Региональные власти с данными Ростуризма не согласны. В 
5 июля 2017, 10:59
Продаж семь лет ждут: почему начал расти самарский авторынок

Продаж семь лет ждут: почему начал расти самарский авторынок

Авторынок Самарской области начал оживать. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем продаж новых легковых машин в 63-м регионе за 5 месяцев этого года вырос на 5,5% по сравнению с тем же периодом 2016-го. Чтобы не потерять темпы, федеральное правительство объявило 

4 июля 2017, 07:11
Через Самарку построят новый четырехкилометровый мост

Через Самарку построят новый четырехкилометровый мост

Через реку Самара спроектируют мост за 5 млн 800 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется разработкой строительства мостового перехода через реку по автомобильному маршруту «Кинель - Богатое» - Спиридоновка - Домашка - 

4 июля 2017, 07:00
Как сэкономить на коммунальных платежах?

Как сэкономить на коммунальных платежах?

С 1 июля в Самарской области подорожали коммунальные услуги. За водоснабжение теперь платить придется больше в среднем на 4,5%, за водоотведение - на 7,2%, а за тепловую энергию - на четыре с небольшим процента. Но при этом увеличение тарифов в 
3 июля 2017, 06:00
Нормативы на воду незаконны?

Нормативы на воду незаконны?

Одна из крупнейших управляющих компаний Самарской области - «Департамент ЖКХ города Тольятти» - требует признать незаконными государственные нормативы по холодному водоснабжению на общедомовые нужды, которые были утверждены приказом регионального Минэнерго еще в мае 2013 года. Соответствующий иск к ведомству направлен 

3 июля 2017, 04:33
Бедные платят лучше: Назвали регионы-лидеры по задолженности за услуги ЖКХ

Бедные платят лучше: Назвали регионы-лидеры по задолженности за услуги ЖКХ

По данным за май 2017 года лидерами по задолженности за услуги ЖКХ признаны российская столица, Ханты-Мансийский АО и Камчатский край. Об этом рассказывают российские агентства со ссылкой  на Федеральную службу судебных приставов.
В Москве на 1 мая на одно дело 

3 июля 2017, 02:07
В NASA предрекли Земле полное затопление

В NASA предрекли Земле полное затопление

Коллектив исследователей из американского космического ведомства NASA представил весьма мрачный климатический прогноз на ближайшие годы. Как утверждают ученые, нашей планете с большой долей вероятности грозит полное затопление.
В процессе работы была проанализирована информация за последние 40 лет. Эксперты сделали вывод, 

20 июня 2017, 03:24
В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео

В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео

В понедельник, 19 июня, в Самаре произошел потоп на улице Луначарского, сообщают очевидцы. Видео с места происшествия появилось в социальной сети.

«Прорыв трубы, станция метро «Российская». Топит по Луначарского на Ново-садовую», - написал автор сообщения.  
 
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19 июня 2017, 03:21
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