Самару затапливает не только снизу, но и сверху. Проблема ливневой канализации, как выяснили корреспонденты ТРК «ТЕРРА», носит системный характер не только на улицах, но и на крышах многоквартирных домов. Если городская территория обеспечена водоотводом только на 51%, то ливневки на кровле зданий есть везде, где предусмотрены проектом. Вот только следят за ними по остаточному принципу. К каким бедам это приводит нынешним дождливым летом?
Квартира Галины Инякиной находится как раз под трубой ливневой канализации девятиэтажки по адресу: Заводское шоссе, 71А. Ей достается больше всего. Даже выйти в общий коридор в дождливый день - проблема.
Галина Инякина, жительница дома №71А по Заводскому шоссе:
- У меня с зимы стена промерзшая, мокрая грибком зарастает. А тут после обильных дождей здесь просто все текло. Все тазы, все простыни, все махровые полотенца оказались на полу. Просто спасали уже нижние этажи.
Финальным аккордом рекордно дождливый июнь пролил здание вниз до пятого этажа. Ольга Александровна до выхода на пенсию трудилась бухгалтером на закрытом предприятии, но не может посчитать сумму ущерба, нанесенного потопом.
Ольга Ларионова, жительница дома №71А по Заводскому шоссе:
- На полу мокро. Не только по полу – по стенке вдоль, обои, может, отойдут. Вот так все.
Из-за протечек коридор бывшего общежития завода имени Фрунзе в ужасном состоянии. Ремонтом в квартирах заниматься бросили - пока крыша в дождь выглядит, как озеро, он бесполезен. Жильцы дома рассказывают, что не раз обращались с проблемой ливневки в управляющую компанию. Им даже обещали ремонт во втором квартале, но не случилось и теперь пришлось вызывать аварийную бригаду. В ПЖРП-11, которое обслуживает дом, сообщили, что по итогам вызова оформлены дефектные ведомости, сейчас составляется смета и рабочие выйдут на кровлю до конца июля. В то же время проблема носит системный характер. Руководитель регионального центра ЖКХ-Контроль Виктор Часовских, как выяснилось, тоже пострадал во время дождей. Из-за забитой ливневой канализации вода по электрощиткам его девятиэтажки спустилась до второго этажа. Дом был обесточен.
Виктор Часовских, руководитель регионального центра ЖКХ-Контроль:
- Когда прошел пролив квартиры, допустим, с крыши или затопили соседи, не дай бог, в любом случае первое, что нужно сделать – это составить акт. О том, что произошел залив квартиры и по какой причине, по чьей вине. Чтобы в последующем можно было спросить с этой организации и весь ущерб, который они нанесли своими действиями или бездействиями потом выставить через суд.
Получить компенсацию можно и в досудебном порядке, отправив претензию в управляющую компанию, которая может выполнить ремонт за свой счет. Но гораздо дешевле регулярно проверять на кровле состояние ливневой канализации, что коммунальщики, несмотря на обязанность, делают крайне нерегулярно. Тем временем в Самаре сегодня снова прошел дождь. Видео – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в среду, 5 июля, в 18:45.