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Зачем мордва поселилась на Волге
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14 апреля 2017, 09:35
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Ад на въезде в Самару
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14 апреля 2017, 05:13
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В блогах: «Опасно: дикие бригады»
Блогер fydora поведала про "опасный капремонт в Самаре дома на углу Венцека и Молодогвардейской". "Речь не о качестве, а о технике безопасности. Понятно, что никого это не интересует, пока не произойдёт несчастный случай. Подрядчику интересно только получение прибыли, поэтому …
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13 апреля 2017, 09:46
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В Самаре обвалился склон вдоль проспекта Ленина
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12 апреля 2017, 11:45
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Где деньги зарыты: блогер предложил запустить проект «Самарский гектар»
Блогер Сергей Игуменов предложил включить Самарскую область во всероссийский проект "Дальневосточный гектар" и разработать систему гарантированных закупок производимой новыми домохозяйствами продукции. "Издревле люди селились вдоль рек и жили тем, что возделывали плодородную землю. А что теперь? Теперь вся областная …
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12 апреля 2017, 06:09
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На Байконуре освятили ракету-носитель «Союз-ФГ» накануне старта
На космодроме Байконур состоялся обряд освящения ракеты-носителя «Союз-ФГ», сообщает РИА «Новости». Эта ракета доставит пилотируемый корабль «Союз МС-02» на МКС.
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19 октября 2016, 09:38
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В блогах: на новых банкнотах будет самарская ракета
Блогер stroysamaru комментирует итоги конкурса Центробанка по "выбору городов на новые банкноты". "Пару дней назад закончилось голосование и победителями стали Дальний Восток и Севастополь. Казалось бы, ну чего радоваться самарцам? Ведь мы выбыли после второго раунда и в финал …
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12 октября 2016, 06:23
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В Самаре построят ступени для ракеты Казахстана
Самарский РКЦ «Прогресс» займется созданием носителя для российско-казахстанской ракеты «Сункар». Госкорпорация «Роскосмос» передала партнерам из Казахстана техническое описание нового аппарата, который должен заменить носитель украинского производства «Зенит» и в следующем десятилетии стать основной коммерческой ракетой для космодрома Байконур. Летные испытания …
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25 августа 2016, 04:22
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12 апреля на площади Куйбышева состоится акция «Самара - Космос - 55»
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6 апреля 2016, 11:11
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Самара готовится к грандиозному празднованию Дня космонавтики
Полету Юрия Гагарина 12 апреля исполнится 55 лет.
Столица 63 региона традиционно считается и столицей космической. Здесь крупнейшие предприятия ракетно-комического кластера. Здесь готовят передовые кадры. Потому неслучайно Самара станет центром российского Дня космонавтики. Череду праздничных мероприятий объединит общее название «Дорога …
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29 марта 2016, 05:16
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В Самарском театре оперы и балета отмечают День космонавтики
На торжественном мероприятии присутствуют ветераны, работники ракетно-космической отрасли, студенты, ученые, представители власти. Почетным гостям вручают государственные и областные награды, 11 из них присвоены различные почетные звания. Пятерым ветеранам ВОВ, которые долгие годы работали на преприятиях ракетно-космической отрасли, вручена юбилейная медаль …
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10 апреля 2015, 04:16
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В Самаре начали праздновать День космонавтики
Сотрудников одного из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности РКЦ "Прогресс" поздравил спикер областного парламента Виктор Сазонов. Он отметил, что в России мало предприятий с такой историей. "Прогресс" стоял у истоков основания авиационной промышленности, обеспечил более 2000 запусков космических аппаратов. Здесь работали …
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9 апреля 2015, 11:51