Директор «Тольяттинской птицефабрики» пойдет под суд. Его дело уже передано на рассмотрение служителям Фемиды Ставропольского района отделом следственного управления Следственного комитета по Жигулевску. Как говорится в сообщении ведомства, в 2015-м году обвиняемый не перечислил в бюджет более 19 миллионов 729 тысяч рублей налогов. Теперь его обвиняют по первой части статьи 199 Уголовного кодекса – «неисполнение обязанностей налогового агента». Мужчине может грозить штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. К слову, в сообщении Следственного комитета фамилия обвиняемого не называется. Между тем в 2015 году «Тольяттинскую птицефабрику» по очереди возглавляли Андрей Шаруев и Дмитрий Свиридов.
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