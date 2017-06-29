Халатность на 25 миллионов: по факту пожара на РКЦ «Прогресс» завели уголовное дело



Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло в октябре 2016 года. Возгорание произошло … Пожар на РКЦ «Прогресс», в результате которого предприятию был причинен ущерб на 25 млн рублей, стал поводом для возбуждения уголовного дела. Его завели по статье «Халатность».Как уже«ТЕРРА», ЧП произошло в октябре 2016 года. Возгорание произошло