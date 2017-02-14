Телерадиокомпания «ТЕРРА» сердечно поздравляет всех влюбленных с праздником и желает счастья, взаимопонимания и весны в душе! Любите друг друга!
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Составлен список самых романтических мест Самары
В Самаре ко Дню всех влюбленных составили список романтических достопримечательностей города, пишет «Самарская газета». По мнению авторов списка, привлечь влюбленных из других регионов столица губернии может в первую очередь видовыми площадками. Самая знаковая среди них - знаменитая «вертолетка» в Управленческом. …
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14 февраля 2017, 12:55
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Самарского крокодила Кузю познакомят с невестой 14 февраля
В Самарском зоопарке 14 февраля отметят День всех влюбленных. Одного из самых крупных питомцев – крокодила Кузя познакомят с невестой Гердой. Сотрудники учреждения надеются, что у пары появится потомство.
Как уже сообщала «ТЕРРА», Кузе 25 лет. Он еще …
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10 февраля 2017, 10:22
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«Военная тайна» с Игорем Прокопенко: новые выпуски с 21 января на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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16 января 2017, 01:13
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13 января - День российской печати
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13 января 2017, 03:19
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Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM
Новым диджеем радиостанции DFM в Самаре стала Женя Гуляева. В течение двух месяцев девушка изучала все тонкости работы в прямом эфире, технику речи, психологию общения, основы построения радиошоу, техническую базу радиостанций. Курсы радиоведущих организованы телерадиокомпанией «ТЕРРА» - крупнейшим региональным холдингом …
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10 января 2017, 03:45
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«ТЕРРА» поздравляет с Новым годом!
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31 декабря 2016, 10:48
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Обзор цен на конфеты в самарских торговых сетях
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29 декабря 2016, 03:26
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Николай Меркушкин поздравляет самарцев с Днем народного единства
В пятницу, 4 ноября, россияне отпразднуют День народного единства. Накануне праздника правительство Самарской области опубликовало обращение губернатора Николая Меркушкина к жителям региона.
«Уважаемые жители Самарской области!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник …
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3 ноября 2016, 02:46
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Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских аграриев с рекордным урожаем зерновых
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29 августа 2016, 03:33
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Самарских женщин поздравил Сергей Рига
С Международным женским днем прекрасную половину Самары поздравил один из ярких представителей российской клубной сцены, диджей самой танцевальной радиостанции "Диэфэм" Сергей Рига. В ночь с 7 на 8 марта он посвятил жительницам региональной столицы свой сет.
Танцевальные хиты, проверенные временем. …
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9 марта 2016, 05:38
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14 февраля в мире отметят День влюбленных
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13 февраля 2015, 06:31
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В Самаре сотрудники ГИБДД поздравляют молодоженов с 14 февраля
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14 февраля 2014, 12:25