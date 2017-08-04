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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 августа 2017г 
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Ученый и губернатор встретились в Самаре

Ученый и губернатор встретились в Самаре

Вопросы развития высшей школы в регионе обсудил сегодня губернатор Самарской области Николай Меркушкин с лауреатом Нобелевской премии по физике Жоресом Алферовым. Напомним, высокую награду тот получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. 

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Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов

Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов

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Самара превращается в город ученых

Самара превращается в город ученых

Работы по созданию «Гагарин-центра» в районе стадиона ЧМ-2018 начнутся уже в этом году.

В Самарском национально-исследовательском университете прошел форум, посвященный современным технологиям производства материалов для авиакосмической техники. Обсудить инновационные подходы и разработки в Самару приехали представители научных центров, вузов и предприятий 

5 июля 2017, 02:59
Ветеранов поздравили участники региональных патриотических кружков

Ветеранов поздравили участники региональных патриотических кружков

В этот четверг ветеранов Великой Отечественной войны поздравляли участники региональных патриотических кружков. В этом году «вахту памяти» во всех муниципальных образованиях губернии будут нести 87 строевых групп, состоящих из патриотов школьного возраста. Посты будут выставлены у мемориалов Великой Отечественной войны. 

4 мая 2017, 05:45
«ТЕРРА» поздравляет с Днем всех влюбленных!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем всех влюбленных!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» сердечно поздравляет всех влюбленных с праздником и желает счастья, взаимопонимания и весны в душе! Любите друг друга!

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13 января - День российской печати

13 января - День российской печати

13 января - День российской печати. Профессиональный праздник акул пера учрежден в 1991 году в честь выхода первого номера газеты "Ведомости о военных и иных делах", который увидел свет в Москве в 1703 году. 13 января по новому стилю. Тираж 

13 января 2017, 03:19
Николай Меркушкин поздравляет самарцев с Днем народного единства

Николай Меркушкин поздравляет самарцев с Днем народного единства

В пятницу, 4 ноября, россияне отпразднуют День народного единства. Накануне праздника правительство Самарской области опубликовало обращение губернатора Николая Меркушкина к жителям региона.

«Уважаемые жители Самарской области!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник 
3 ноября 2016, 02:46
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