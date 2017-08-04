Работы по созданию «Гагарин-центра» в районе стадиона ЧМ-2018 начнутся уже в этом году.

В Самарском национально-исследовательском университете прошел форум, посвященный современным технологиям производства материалов для авиакосмической техники. Обсудить инновационные подходы и разработки в Самару приехали представители научных центров, вузов и предприятий …