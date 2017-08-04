В это воскресенье, 6 августа, свой профессиональный праздник отмечают российские железнодорожники. С наступающим праздником работников отрасли сегодня поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
«Железнодорожный транспорт составляет основу транспортной системы России. Эффективное развитие этой отрасли служит залогом обеспечения устойчивого роста отечественной экономики, реализации социальных программ. Действующая на территории Самарской области Куйбышевская железная дорога является крупнейшей магистралью нашей страны», - подчеркнул глава региона в своем поздравлении.
Губернатор отметил, что между областным правительством и компанией РЖД заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, в рамках которого особое место занимает подготовка транспортной инфраструктуры к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Спасибо вам за ваше трудолюбие, высокую самоотдачу, умение настойчиво добиваться поставленных целей. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в вашей нелегкой, очень ответственной работе!», - говорится в поздравительном обращении Николая Меркушкина.
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